Удобный конструктор учетной политики в программе БухСофт

Из-за изменений в стандартах по бухгалтерскому учету с 2022 года нужно решить, какие правила учета выбрать при переходе на ФСБУ по основным средствам, аренде и первичным документам.
Составьте учетную политику в удобном конструкторе программы БухСофт
В БухСофт удобный конструктор позволит быстро подготовить приказ об утверждении учетной политики для упрощенной или общей системы налогообложения. Данные обновляются экспертами — формы документов всегда в актуальной редакции со ссылками на нормативные акты. Подготовить и распечатать приказ можно в один клик — форма предзаполнена.
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Изменять учетную политику организация может в установленных ПБУ 1/2008 случаях. А эксперт программы БухСофт даст Вам рекомендации, какие формулировки помогут составить приказ об изменении учетной политики на 2022 год, а также как упростить учет запасов.