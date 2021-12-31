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Удобный конструктор учетной политики в программе БухСофт

Для рубрики Учетная политика
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Из-за изменений в стандартах по бухгалтерскому учету с 2022 года нужно решить, какие правила учета выбрать при переходе на ФСБУ по основным средствам, аренде и первичным документам.

Составьте учетную политику в удобном конструкторе программы БухСофт

В БухСофт удобный конструктор позволит быстро подготовить приказ об утверждении учетной политики для упрощенной или общей системы налогообложения. Данные обновляются экспертами — формы документов всегда в актуальной редакции со ссылками на нормативные акты. Подготовить и распечатать приказ можно в один клик — форма предзаполнена.

Если остались вопросы — напишите в чат экспертам БухСофт

Изменять учетную политику организация может в установленных ПБУ 1/2008 случаях. А эксперт программы БухСофт даст Вам рекомендации, какие формулировки помогут составить приказ об изменении учетной политики на 2022 год, а также как упростить учет запасов.

Для этого закажите доступ к программе БухСофт.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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