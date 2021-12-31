Удобный конструктор учетной политики в программе БухСофт

Из-за изменений в стандартах по бухгалтерскому учету с 2022 года нужно решить, какие правила учета выбрать при переходе на ФСБУ по основным средствам, аренде и первичным документам.

Составьте учетную политику в удобном конструкторе программы БухСофт

В БухСофт удобный конструктор позволит быстро подготовить приказ об утверждении учетной политики для упрощенной или общей системы налогообложения. Данные обновляются экспертами — формы документов всегда в актуальной редакции со ссылками на нормативные акты. Подготовить и распечатать приказ можно в один клик — форма предзаполнена.

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