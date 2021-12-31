У работодателей остался месяц, чтобы получить право использовать электронную подпись в 2022 году

С 1 января 2022 года все без исключения работодатели, включая ИП, смогут получить электронную подпись (КЭП) только в Удостоверяющем центре ФНС России (Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ).

Срок действия КЭП, которые ранее выпустили коммерческие удостоверяющие центры, заканчивается 1 января 2022 года. об этом сообщает ФНС на своем сайте.

После этой даты коммерческие центры, которые успели пройти аккредитацию с 1 июля по 31 декабря 2021 года, смогут выдавать КЭП только физическим лицам.

Важно! Изначально ФНС планировала разрешить таким центрам дополнительно выдавать подписи лица, действующим от имени юридического лица по доверенности. Но позже налоговики пересмотрели свое решение.

Отметим, что БухСофтпродолжает оформлять своим клиентам электронные подписи для отправки отчетности. Партнер сервиса АО «Калуга Астрал», через который мы выдаем подписи, прошел аккредитацию и соответствует всем требованиям, которые предъявляет закон об ЭЦП (протокол Правительственной комиссии от 20.07.2021 № 6). Клиентам программы БухСофт Онлайн и БухСофт Отчетность не о чем волноваться — они по-прежнему могут отправляют свои отчеты через нашу программу:

новый сертификат будет выдан на срок 15 месяцев, это обеспечит непрерывную работу в программе до 2023 года;

сканы документов и верификация не потребуются, заявка будет подписана действующей ЭЦП.