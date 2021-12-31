17% малых компаний не в курсе, что могут получить поддержку из-за нерабочего ноября

Лишь около 22% российских малых компаний сообщили, что им были положена государственная поддержка за ноябрьские нерабочие дни. При этом 17% малого бизнеса даже не знали о том, что государство оказывает помощь пострадавшим отраслям в этот период.

К таким выводам пришли эксперты облачной бухгалтерской программы для малого бизнеса БухСофтна основе опроса 549 представителей малого бизнеса на тему субсидий за ноябрьские нерабочие дни. В опросе приняли участие компании со всей России из сфер торговли, услуг, недвижимости, строительства, транспорта, сельского хозяйства.

Сколько компаний сообщили, что им положены льготы? Только 22,2% (122) опрошенных компаний сообщили, что им положены льготы за период ноябрьских нерабочих дней. 28,6% (157) ответили, что им не положена помощь от государства, хотя их бизнес сильно пострадал. 32,1% (176) считают, что не пострадали из-за локдауна.

Примечательно, что 17,1% (94) даже не знали, что могли рассчитывать на господдержку.

На какие льготы смогли претендовать компании? Из числа компаний, которым были положены льготы за ноябрьский локдаун, большинство — 73,8% (90) — смогли претендовать на безвозмездные субсидии по 12 792 рублей на каждого сотрудника. 9% (11) компаний смогли воспользоваться льготным кредитом для бизнеса. И около 17% (21) смогли претендовать на обе субсидии.

Какую поддержку от государства бизнес считает наиболее эффективной?(*на этот вопрос компании могли выбрать от одного до трех вариантов ответа).

Наибольшее предпочтение опрошенные компании отдали мерам поддержки в виде безвозмездной субсидии по 12 792 рублей на каждого сотрудника — за этот вариант проголосовали 72,5% (398) респондентов. Снижение страховых взносов до 15% считают эффективной мерой около 40% (220), за мораторий на проверки малого и среднего бизнеса проголосовали 32,4% (178), за налоговые каникулы — 26,4% (145), за беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам — 24,4% (134).

Получал ли малый бизнес помощь от государства ранее в течение пандемии? Более 41% (228) компаний сообщили, что ранее получали государственные льготы. Около 22% (119) — не получали госпомощи, однако, их компании не пострадали в ходе пандемии. При этом около 37% (202) ответили, что не получали, хотя их бизнес сильно пострадал.

«Примечательно, что 20% организаций даже не знали, что в ноябре правительство утвердило новый перечень поддержки бизнеса. Это может быть связано с недостаточной информированностью бизнеса по предложенным мерам поддержки. Бизнес нужно активнее информировать не только про ограничения, но и про возможности льгот и субсидий. Скорее всего общий информационный шум в СМИ из-за ковидных ограничений преобладал над информацией про поддержку и льготы для бизнеса. Информация просто затерялась среди плохих новостей. Из положительного, в ноябре многие опрошенные организации не пострадали от вынужденных выходных», — говорит ведущий эксперт «БухСофт» Иван Бобров.

Кстати! Проверить свою организацию на наличие льгот вы можете в программе БухСофт

Не упустите возможность получить льготы — уже начались выплаты по 12792 руб. на каждого сотрудника, работавшего в организации или у ИП в июне 2021 года. Критерии предоставления субсидии довольно запутанные. БухСофт покажет досье по ИНН организации. Проверку Вы увидите на главной странице программы в блоке Коронавирус раздел «Доступные льготы от государства»

Если субсидия положена, перейдите в раздел Подготовка отчетности и сформируйте «Заявление на субсидию (нерабочие дни)». Если каких-то данных не хватает, программа подскажет, какие поля нужно дозаполнить, просто переходите в них из интерактивного протокола по кнопке «Перейти к исправлению».

А вы получили субсидии? Как у вас обстоят дела?