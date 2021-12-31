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КЭП на 15 месяцев и скидка 30%: БухСофт поможет избежать походов в налоговую и сэкономить на отправке отчетности

Для рубрики Автоматизация учета
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ФНС уже не справляется с потоком заявок на перевыпуск электронных подписей.

С нового года ситуация станет еще хуже. Помимо долгой обработки заявки на оформление КЭП, бухгалтеры создадут живые очереди в ФНС.

У Вас еще есть шанс не вспоминать 90-е и долгие ожидания приема в налоговой. Оформите КЭП на 15 месяцев в БухСофт — эта бесплатная услуга доступна всем подписчикам программы БухСофт.

Для этого подключите сервис БухСофт Отчетность.

Цена подписки на сервис 3 937 руб./год. Плюс декабрь подписки идет в подарок.

Выбрать тариф можно тут.

Есть, как минимум, 3 причины, чтобы подключить БухСофт Отчетность:

  1. КЭП в налоговой условно-бесплатная — Вы все равно потратите порядка 2000 рублей на токен. В БухСофт — подпись электронная и бесплатная
  2. Вам все равно нужен сервис для отправки отчетности. С флешкой отчетность сама собой не сдается, а значит, на сервис вы потратите еще деньги. Только до конца недели БухСофт Отчетность дешевле на 30% — зачем переплачивать в январе?
  3. Уговорить директора — к сожалению, руководители пытаются избегать посещения налоговой без веских причин. Поверьте, КЭП для директора — не аргумент. Подключайте БухСофт и не мучайтесь. До 2023 года КЭП будет действительна
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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