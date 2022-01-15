БухСофт стал еще умнее: поиск любых данных по 3 буквам

БухСофт объединил бухгалтера и искусственный интеллект. Умный поиск — это быстро и удобно.
Каждый раз, когда вам нужно найти в базе программы нужный документ поиск выглядит примерно так:
- выбрать раздел меню;
- в разделе найти подраздел;
- в подразделе открыть список;
- в списке найти нужный документ;
- если есть варианты, выбрать еще раз (например, при выписке документов покупателю предлагается — акт или накладная и т.п.)
Умный поиск в программе БухСофт найдет любую операцию или документ по 3 буквам. Он способен не только найти все, что угодно, от накладной до сотрудника, но и упростит работу с выставлением документов и подготовкой отчетов.
И сам умный поиск никуда не прячется: достаточно на главной странице сервиса найти лупу рядом с солнышком.
Проверить, на сколько умен поиск в БухСофт.
Устройте настоящую проверку умному поиску. Например, посмотрите, сможет ли он найти нужный договор, если набрать сначала ГПД, а затем ГПХ?
Наш умный поиск постоянно обучается — теперь программа БухСофт умеет искать необходимые формы и документы в разделах Электронная Отправка и Отчетность.
Смотрите, чему научился БухСофт:
Отчеты
Вы быстро перейдете к нужному отчету с главной страницы программы БухСофт.
ЭЛН
Для быстрого перехода в нужный лист нетрудоспособности, в поисковой строке вводим «ЭЛН».
Умный поиск покажет перечень ЭЛН Ваших сотрудников.
Сверка с ФНС. Входящие/Исходящие письма
Нужно срочно перейти к полученному от ФНС требованию и ответить на него — умный поиск в помощь. Наберите слово запрос и за секунды провалитесь в нужный документ.