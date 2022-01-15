БухСофт стал еще умнее: поиск любых данных по 3 буквам

БухСофт объединил бухгалтера и искусственный интеллект. Умный поиск — это быстро и удобно.

Каждый раз, когда вам нужно найти в базе программы нужный документ поиск выглядит примерно так:

выбрать раздел меню;

в разделе найти подраздел;

в подразделе открыть список;

в списке найти нужный документ;

если есть варианты, выбрать еще раз (например, при выписке документов покупателю предлагается — акт или накладная и т.п.)

Умный поиск в программе БухСофт найдет любую операцию или документ по 3 буквам. Он способен не только найти все, что угодно, от накладной до сотрудника, но и упростит работу с выставлением документов и подготовкой отчетов.

И сам умный поиск никуда не прячется: достаточно на главной странице сервиса найти лупу рядом с солнышком.

Проверить, на сколько умен поиск в БухСофт.

Устройте настоящую проверку умному поиску. Например, посмотрите, сможет ли он найти нужный договор, если набрать сначала ГПД, а затем ГПХ?

Наш умный поиск постоянно обучается — теперь программа БухСофт умеет искать необходимые формы и документы в разделах Электронная Отправка и Отчетность.

Смотрите, чему научился БухСофт:

Отчеты

Вы быстро перейдете к нужному отчету с главной страницы программы БухСофт.

ЭЛН

Для быстрого перехода в нужный лист нетрудоспособности, в поисковой строке вводим «ЭЛН».

Умный поиск покажет перечень ЭЛН Ваших сотрудников.

Сверка с ФНС. Входящие/Исходящие письма

Нужно срочно перейти к полученному от ФНС требованию и ответить на него — умный поиск в помощь. Наберите слово запрос и за секунды провалитесь в нужный документ.