Сверка расчетов с налоговой по ЕНС. Изменения 2023

Уточнить свои обязательства перед бюджетом в 2023 году организация или ИП может посредством:

Получения справки о состоянии расчетов с бюджетом.

Проведения сверки расчетов с бюджетом.

Сверка расчетов с налоговой по ЕНС в 2023 году. Общие положения

Как и прежде, налогоплательщик может обратиться в ИФНС для проведения совместной сверки расчетов. По результатам этой процедуры организации или ИП будет выдан акт.

До 2023 года этот документ назывался «Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам», а с 1 января – «Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве единого налогового платежа».

Процедура проведения проверки практически не изменилась. Как и раньше, акт заполняется по каждому КБК отдельно с разбивкой по типу платежа: налог, пени, штраф, проценты. В акте указывается сумма начисленных и списанных платежей, сальдо на начало и конец периода, по которому проводится сверка, а также сумма поступившего и распределенного ЕНП.

Порядок проведения сверки расчетов

В целом порядок практически не изменился с 2022 года и состоит из следующих шагов:

Оформление заявления на проведение сверки

Заявление на проведение сверки расчетов может быть составлено в двух формах:

На бумаге (КНД 1165180).

Форма заявления утверждена письмом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879 и включает в себя две страницы: титульный лист и лист с перечнем КБК, по которым будет проводиться сверка.

В электронной форме.

Формат представления заявления в электронном виде утвержден другим письмом ФНС – от 09.01.2023 № АБ-4-19/7.

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Отличий в заполнении заявления на сверку версии 2023 года от версии 2022 года практически нет. Единственное, теперь в заявлении можно выбрать: провести сверку по всем КБК или нескольким. Раньше это можно было сделать или сразу по всем или только по одному КБК.

Направление заявления в ИФНС

Заявление на проведение сверки направляется в ИФНС по месту учета налогоплательщика, несмотря на то, что налоги в рамках ЕНП, платят теперь на реквизиты Тульской ИФНС.

Сделать это организация или ИП может любым удобным для него способом:

На бумаге лично в ИФНС. Через МФЦ. По почте. В электронной форме.

Получение акта сверки

Форма акта приведена в письме ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879, а формат его направления в электронной форме – в письме от 09.01.2023 № АБ-4-19/7. Способ получения акта налогоплательщик выбирает сам, при заполнении Титульного листа заявления. Доступны четыре варианта: в ИФНС, через МФЦ, по почте или в электронной форме.

Срок формирования акта зависит от того, в какой форме было подано заявление:

Пять рабочих дней – с даты регистрации заявления, представленного на бумаге.

Три рабочих дня – с даты регистрации электронного заявления.

При этом срок, в течение которого заявление должно быть зарегистрировано, составляет один рабочий день с даты его получения ИФНС.

Проверка данных, отраженных в акте

После получения акта необходимо сверить данные, отраженные в нем с вашими показателями.

В случае несогласия со сведениями, отраженными в акте, нужно заполнить столбец 3 разделов 1 и 2 и внести туда свои данные. После этого акт с разногласиями направляется обратно в ИФНС для уточнения.

Рассмотрение акта с разногласиями производится ИФНС в течение 30 календарных дней с даты регистрации (п. 54 Административного регламента, утв. приказом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879).

Получение информации о сальдо по ЕНС. Виды справок

До 2023 года налогоплательщик мог обратиться в ИФНС и получить одну из двух справок: о состоянии расчетов с бюджетом и об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

С 1 января 2023 года эти справки более не применяются. Вместо них ввели три новых документа:

Справка о сальдо ЕНС

Содержит информацию о положительном, отрицательном или нулевом сальдо по ЕНС.

Форма и формат справки утверждены приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1128@.

Кроме информации о сальдо по ЕНС, справка включает в себя два приложения:

Детализацию сведений отрицательного сальдо ЕНС (отражаются суммы по каждому платежу: налогу, авансовому платежу по нему, сбору, страховому взносу или штрафу). Расчет пеней на дату формирования справки.

Это приложение составляется при отрицательном сальдо по пеням на ЕНС.

Справка о принадлежности сумм ЕНП.

Форма и формат справки утверждены приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1129@. Запросить такую справку можно за период, не превышающий трех лет.

Состоит она из двух разделов:

1. Поступления.

В этом разделе отражаются зачисление средств на ЕНС, в том числе и в порядке зачета от третьих лиц.

2. Списания.

Раздел содержит информацию о списании средств в уплату обязательных платежей, зачеты иному лицу и возвраты налогоплательщику.

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов.

Форма и формат этого документа приведены в приказе ФНС от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@. В справке содержится информация о том, имеет ли налогоплательщик неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Детальной информации о том, по какому конкретному налогу присутствует задолженность, справка не содержит.

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Порядок получения справки по ЕНС

1. Составление заявления.

Заявление на все три справки одно. Его форма утверждена приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. В заявлении нужно выбрать вид справки и способ ее получения.

2. Получение справки.

Способ получения этого документа выбирается на стадии заполнения заявления. Всего доступно четыре варианта: в ИФНС, МФЦ, по почте или в электронной форме.

Срок выдачи справки по сальдо ЕНС и принадлежности сумм ЕНП – пять рабочих дней, справки об исполнении обязанности – десять рабочих дней.