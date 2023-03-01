Как выбрать онлайн-кассу в 2023 году

К выбору контрольно-кассовой техники нужно подойти с полной ответственностью, т. к. это одно из главных связующих звеньев между бизнесом и ФНС.
Начнем с того, что использование онлайн-касс сейчас обязательно практически для всех предпринимателей – есть только редкие исключения. Разрешено не использовать онлайн-кассы:
бизнесам по торговле мороженого на вынос, розливом напитков (безалкогольных), ремонтом обуви или галантереи и т. п.;
клининговым услугам, службам по приготовлению и доставке блюд для мероприятий и т. п.;
предприятиям, которые ведут расчеты только с юридическими лицами и ИП через расчетный счет;
плательщикам НПД (как ИП, так и физлицам);
предпринимателям в труднодоступных и отдаленных местностях (где перебои с Интернетом или его нет).
Все бизнесы, которые не входят в перечень выше, должны вести работу только с использованием онлайн-кассы.
При этом ко всем онлайн-кассам предъявляются требования:
Онлайн-касса и фискальный накопитель (ФН) должны быть включены в реестр ФНС. Убедиться, что выбранная модель есть в списке можно по ссылке.
Онлайн-касса должна быть установлена в месте проведения расчетов.
Данные с онлайн-кассы (чеки) должны передаваться в ФНС с помощью оператора фискальных данных (ОФД), т. е. отдельно необходимо заключить договор с оператором, который имеет лицензию на передачу информации.
Как выбрать онлайн-кассу
Кассы бывают четырех видов:
Фискальные регистраторы.
Автономные кассы.
Смарт-терминалы.
Облачные кассы.
Рассмотрим каждый вид в отдельности.
Фискальные регистраторы
Такой вид не имеет клавиатуры дисплея с фискальным накопителем, работать может только при подключении к компьютеру или другому устройству, на которое установлена кассовая программа. Операции проводятся на компьютере.
При выборе такого вида кассы важно уточнять у разработчиков кассовой программы возможности интеграции с определенным фискальным регистратором.
Автономные кассы
Это аппарат со встроенным фискальным накопителем и возможностью соединения с Интернетом. Такой вид касс может подойти небольшому бизнесу, которые не работает с маркировкой и не использует товароучетную систему, например сфера услуг или мелкая розница.
Важно учесть преимущества автономных касс:
Есть возможность внести небольшое количество позиций, чтобы наименование товаров или услуг указывалось в чеке (согласно требованию ФНС).
Разные виды подключения к Интернету: Wi-Fi, Bluetooth или с помощью мобильной связи.
Компактный размер и мощный аккумулятор.
Смарт-терминалы
Это сенсорная касса, которая включает в себя фискальный регистратор и кассовый аппарат. Касса совмещает в себе множество функций для ведения и аналитики бизнес-процессов.
Такие терминалы подойдут для любого типа бизнеса, а также для тех, кто взаимодействует с системами мониторинга Честный ЗНАК, ЕГАИС, Меркурий.
Преимущества смарт-терминалов:
Возможность подключения товароучетной системы и внесения полного перечня товаров.
Возможность подключения дополнительного оборудования: сканера, денежного ящика и другого.
Наличие банковского эквайринга в некоторых моделях.
Облачные кассы
В этом случае касса не находится у вас на точке продаж – она в специализированном дата-центре. Вы пользуетесь программным обеспечением с подключенным фискальным накопителем. Система работает полностью удаленно и законно: чеки приходят на email вашим клиентам, а фискальные документы отправляются в ФНС.
Такой вид касс подходит для курьерских служб, интернет-магазинов, такси, вендинговых операторов и управляющих компаний.
Преимущества облачных касс:
Оборудование не занимает место в офисе.
Техническое обслуживание передано аутсорсинговой компании.
Интеграция с большинством ПО.
Бесперебойная круглосуточная работа без участия пользователя.
Все равно не знаете, какую кассу выбрать и что лучше подойдет вашему бизнесу – ждем вас в «Бизнес-легко!». Специалисты предложат вам готовые решения для вашего бизнеса.
Как выбрать фискальный накопитель
Ни одна онлайн-касса не будет работать без фискального накопителя – его необходимо установить в онлайн-кассу.
Они бывают двух видов: на 15 и на 36 месяцев.
Выбор фискального накопителя зависит от:
сезонности работы;
работы с маркированной продукцией или подакцизным товаром;
системы налогообложения;
вида деятельности – торговля или услуги.
Только ФН со сроком на 15 месяцев могут пользоваться те, кто:
работает с маркировкой;
на общей системе налогообложения.
Подходящий фискальный накопитель для вашего бизнеса помогут выбрать специалисты «Бизнес-легко!»: от подбора ККТ до взаимодействия с контролирующими службами и контрагентами – мы решим любую бизнес-задачу!
Подбор онлайн-кассы – это одна из задач, которую нужно решить при открытии бизнеса. Главное – сделать это не только согласно законодательству, но и функционально для деятельности: чтобы можно было вести аналитику и быть спокойным за отправку документов в контролирующие службы.
Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: LjN8KYwkU