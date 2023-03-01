Как выбрать онлайн-кассу в 2023 году

К выбору контрольно-кассовой техники нужно подойти с полной ответственностью, т. к. это одно из главных связующих звеньев между бизнесом и ФНС.

Начнем с того, что использование онлайн-касс сейчас обязательно практически для всех предпринимателей – есть только редкие исключения. Разрешено не использовать онлайн-кассы:

бизнесам по торговле мороженого на вынос, розливом напитков (безалкогольных), ремонтом обуви или галантереи и т. п.;

клининговым услугам, службам по приготовлению и доставке блюд для мероприятий и т. п.;

предприятиям, которые ведут расчеты только с юридическими лицами и ИП через расчетный счет;

плательщикам НПД (как ИП, так и физлицам);

предпринимателям в труднодоступных и отдаленных местностях (где перебои с Интернетом или его нет).

Все бизнесы, которые не входят в перечень выше, должны вести работу только с использованием онлайн-кассы.

При этом ко всем онлайн-кассам предъявляются требования:

Онлайн-касса и фискальный накопитель (ФН) должны быть включены в реестр ФНС. Убедиться, что выбранная модель есть в списке можно по ссылке.

Онлайн-касса должна быть установлена в месте проведения расчетов.

Данные с онлайн-кассы (чеки) должны передаваться в ФНС с помощью оператора фискальных данных (ОФД), т. е. отдельно необходимо заключить договор с оператором, который имеет лицензию на передачу информации.

Как выбрать онлайн-кассу

Кассы бывают четырех видов:

Фискальные регистраторы. Автономные кассы. Смарт-терминалы. Облачные кассы.

Рассмотрим каждый вид в отдельности.

Фискальные регистраторы

Такой вид не имеет клавиатуры дисплея с фискальным накопителем, работать может только при подключении к компьютеру или другому устройству, на которое установлена кассовая программа. Операции проводятся на компьютере.

При выборе такого вида кассы важно уточнять у разработчиков кассовой программы возможности интеграции с определенным фискальным регистратором.

Автономные кассы

Это аппарат со встроенным фискальным накопителем и возможностью соединения с Интернетом. Такой вид касс может подойти небольшому бизнесу, которые не работает с маркировкой и не использует товароучетную систему, например сфера услуг или мелкая розница.

Важно учесть преимущества автономных касс:

Есть возможность внести небольшое количество позиций, чтобы наименование товаров или услуг указывалось в чеке (согласно требованию ФНС). Разные виды подключения к Интернету: Wi-Fi, Bluetooth или с помощью мобильной связи. Компактный размер и мощный аккумулятор.

Смарт-терминалы

Это сенсорная касса, которая включает в себя фискальный регистратор и кассовый аппарат. Касса совмещает в себе множество функций для ведения и аналитики бизнес-процессов.

Такие терминалы подойдут для любого типа бизнеса, а также для тех, кто взаимодействует с системами мониторинга Честный ЗНАК, ЕГАИС, Меркурий.

Преимущества смарт-терминалов:

Возможность подключения товароучетной системы и внесения полного перечня товаров. Возможность подключения дополнительного оборудования: сканера, денежного ящика и другого. Наличие банковского эквайринга в некоторых моделях.

Облачные кассы

В этом случае касса не находится у вас на точке продаж – она в специализированном дата-центре. Вы пользуетесь программным обеспечением с подключенным фискальным накопителем. Система работает полностью удаленно и законно: чеки приходят на email вашим клиентам, а фискальные документы отправляются в ФНС.

Такой вид касс подходит для курьерских служб, интернет-магазинов, такси, вендинговых операторов и управляющих компаний.

Преимущества облачных касс:

Оборудование не занимает место в офисе. Техническое обслуживание передано аутсорсинговой компании. Интеграция с большинством ПО. Бесперебойная круглосуточная работа без участия пользователя.

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Как выбрать фискальный накопитель

Ни одна онлайн-касса не будет работать без фискального накопителя – его необходимо установить в онлайн-кассу.

Они бывают двух видов: на 15 и на 36 месяцев.

Выбор фискального накопителя зависит от:

сезонности работы;

работы с маркированной продукцией или подакцизным товаром;

системы налогообложения;

вида деятельности – торговля или услуги.

Только ФН со сроком на 15 месяцев могут пользоваться те, кто:

работает с маркировкой;

на общей системе налогообложения.

Подходящий фискальный накопитель для вашего бизнеса помогут выбрать специалисты «Бизнес-легко!»: от подбора ККТ до взаимодействия с контролирующими службами и контрагентами – мы решим любую бизнес-задачу!

Подбор онлайн-кассы – это одна из задач, которую нужно решить при открытии бизнеса. Главное – сделать это не только согласно законодательству, но и функционально для деятельности: чтобы можно было вести аналитику и быть спокойным за отправку документов в контролирующие службы.

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