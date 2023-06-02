С началом лета все больше сотрудников уходит в отпуск. По закону им заранее нужно выплатить отпускные, которые рассчитываются исходя из среднего заработка за последний год работы. Разберем, как производится расчет отпускных в 2023 году.

Особенности расчета и выплаты отпускных в 2023 году. Шпаргалка бухгалтеру

Отпускные нужно выплатить работнику за три календарных дня до отпуска.

Если дата выплаты приходится на праздничный или выходной день, то нужно это сделать накануне. Можно перечислить данное пособие и раньше, например, вместе с зарплатой, но не позже. За нерабочие праздничные дни отпускные не оплачиваются.

Связано это с тем, что такие дни не включаются в ежегодный отпуск. Выходные дни оплачиваются, если отпуск предоставлен в календарных днях.

Основанием для выплаты отпускных является приказ.

Составить его можно на унифицированном бланке Т-6 или Т-6а либо по самостоятельно разработанной форме. Заявление на выплату отпускных у сотрудника запрашивать не нужно.

Если сотрудник перенес отпуск, удержать с него выплаченные отпускные не получится.

Перенос отпуска не относится к основаниям для удержания из зарплаты работника выплаченного пособия. Его можно попросить вернуть добровольно или зачесть в счет будущих выплат.

За невыплату отпускных работодатель может быть привлечен к ответственности.

Последствий невыплаты отпускных несколько. Во-первых, работник имеет право перенести отпуск на другой период, если ему не будут своевременно перечислена данная выплата. Во-вторых, работодателя могут привлечь к материальной (ст. 236 ТК), административной (п. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП) и в ряде случаев, к уголовной ответственности (ст. 145.1 УК).

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Как рассчитать отпускные в 2023 году. Пошаговая инструкция

Расчет отпускных производится в несколько шагов:

Выбор расчетного периода.

Определение дохода в расчетном периоде.

Расчет среднего заработка для выплаты отпускных.

Выплата отпускных.

Шаг № 1. Выбор расчетного периода

Для расчета компенсации за ежегодный отдых нужно выбрать расчетный период (РП). При выборе РП нужно учесть следующее:

В общем случае, РП равен 12 последним календарным месяцам.

Его можно заменить, если дохода в этот период не было — например, работник находился в отпуске по БиР.

В расчетный период включается не все время работы сотрудника, определенные периоды, в течение которых работник числился в организации, но фактически не работал, нужно исключить.

В расчетный период не включается время, когда работник:

Находился на больничном, в отпуске, в том числе по БиР и уходу за ребенком.

Не работал из-за простоя, возникшего не по его вине либо из-за забастовки, в которой не принимал участия.

Освобождался от работы (с сохранением зарплаты или без) в предусмотренных законом случаях.

Находился в командировке.

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Шаг № 2. Определение дохода в расчетном периоде

Для расчета отпускных нужно определить размер дохода, выплаченного работнику в РП:

Учитывается не все вознаграждение, а только то, что выплачено за осуществление трудовой функции: зарплата, надбавки, компенсации и доплаты, премии и вознаграждения.

Премии учитываются с определенными особенностями. Например, годовую премию можно учесть, если она начислена за год, предшествующий отпуску. Квартальную или месячную можно включить в РП по одной на каждый показатель премирования.

В особом порядке следует учитывать и повышение зарплаты. Она включается в РП только, если повышение оклада произведено всем сотрудникам организации или ИП.

Если работник уходит в отпуск (по согласованию с работодателем) в первый месяц работы и как такового РП у него нет, то следует учитывать доход за этот период.

Не включаются в общий доход за РП следующие выплаты: больничные (в том числе по БиР) и отпускные, командировочные, матпомощь и прочие компенсации.

Шаг № 3. Расчет среднего заработка в расчетном периоде

Для отпуска, предоставляемого в календарных и рабочих днях, порядок расчета среднего заработка различается. Разберем их оба.

Расчет среднего заработка для отпуска, предоставляемого в календарных днях

СЗ = КДО х СДЗ

где:

СЗ — рассчитываемый средний заработок.

КДО — календарные дни отпуска.

СДЗ — средний дневной заработок.

Средний дневной заработок

Порядок его расчета зависит от того, сколько сотрудник в расчетном периоде отработал полных месяцев.

Если расчетный период отработан полностью, то СДЗ рассчитывается по формуле:

ВРП : 12 : 29,3

где:

ВРП — выплаты за расчетный период.

12 — количество полностью отработанных месяцев расчетного периода.

29,3 — среднемесячное количество дней в полном месяце. Это значение фиксировано и установлено ТК (ч. 4 ст. 139 ТК).

Если расчетный период отработан не в полностью, то СДЗ рассчитывается по другой формуле:

ВРП : (КПМ х 29.3 + КДНМ)

где:

ВРП — выплаты за расчетный период.

КПМ — количество полностью отработанных месяцев.

29.3 — среднемесячное количество дней в полном месяце.

КДПМ — количество календарных дней в неполностью отработанных месяцах. Оно рассчитывается по формуле:

29,3 : количество календарных дней в неполном месяце х количество отработанных в этом месяце календарных дней.

Примеры расчета среднего заработка за полный и неполный расчетный период.

Пример № 1. Расчет СЗ за полностью отработанный расчетный период.

Малову Д.В. предоставлен ежегодный отпуск на 10 дней в сентябре 2023 года. Расчетный период — с 1 сентября 2022 по 31 августа 2023 он отработал полностью. Сумма выплат за указанный период составила 957 600 руб.

СДЗ для расчета отпускного пособия составит 2 723,55 руб. (957 600 : 12: 29,3)

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Пример № 2. Расчет СДЗ за неполностью отработанный расчетный период.

Курьянову предоставлен отпуск продолжительностью 15 дней в июле 2023 года. В расчетный период — с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 он был на больничном 9 дней в сентябре 2022 года и 14 дней в отпуске в марте 2023 года. Доход за расчетный период, не считая отпускных и больничного, составил 1 265 300 руб.

Вначале определяем количество полностью отработанных месяцев — 10

Затем определяем количество дней в неполностью отработанных месяцах — 36.58:

в сентябре 2022 года — 20,51 (29.3 : 30 х 21).

в марте 2023 года — 16,07 (29.3 : 31 х 17).

После этого рассчитываем СЗД — 3 839,13 руб. (1 265 300 : (10 х 29,3 + 36,58)).

Расчет среднего заработка для отпуска, предоставляемого в рабочих днях

Основная формула для расчета среднего заработка аналогична той, по которой рассчитываются отпускные для отпуска в календарных днях:

Количество дней отпуска х средний дневной заработок

Но СДЗ в данном случае рассчитывается по-другому:

ВРП : КОД

где:

ВРП — выплаты за расчетный период.

КОД — количество отработанных рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

Шестидневная рабочая неделя берется даже если в организации или у ИП установлена пятидневная рабочая неделя (п. 11 положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

Сравнение с МРОТ

Средний заработок, рассчитанный исходя из фактического дохода сотрудника за расчетный период, нужно сравнить с минимальным, который рассчитан исходя из МРОТ.

Средний заработок по МРОТ рассчитывается таким образом:

МРОТ : 29.9 х количество дней отпуска

Если рассчитанная обычным способом сумма отпускных получится меньше той, что положена по МРОТ, то нужно будет выплатить ту, что больше по размеру.

Пример расчета отпускных

Иванову В.С. предоставлен ежегодный отпуск продолжительностью 21 календарный день в июле 2023 года. Расчетный период он отработал полностью. Доход за последние 12 календарных месяцев — с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года составил 875 000 руб.

Расчетные данные:

Количество дней отпуска — 21.

Доход за расчетный период — 875 000 руб.

Количество полностью отработанных месяцев в расчетном периоде — 12.

Размер отпускных для перечисления Иванову 52 261, 02 руб. (875 000 : 12 : 29,3) х 21).

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