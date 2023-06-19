Заполняем раздел 2 ЕФС-1: отчет по взносам на травматизм 2023

Сведения о взносах на травматизм с 2023 года подают в составе нового отчета ЕФС-1 — Раздел 2 формы. Расскажем, кто и как должен сдавать отчет, в какие сроки и как его заполнить.

Кто должен сдавать сведения о взносах на травматизм и по какой форме

Организации должны сдавать Раздел 2 формы ЕФС-1 всегда, даже если в отчетном периоде не выплачивалась зарплата и не начислялись страховые взносы на травматизм.

В таком случае подается нулевой отчет за директора — единственного учредителя.

ИП отчитываются, если имеют сотрудников, а также исполнителей на ГПХ, в договоре с которыми предусмотрено страхование от несчастных случаев на производстве.

Сведения о взносах на травматизм подают по форме ЕФС-1 в части Раздела 2, утвержденной постановлением ПФР от 31.10.02022 № 246п.

Когда подают отчет по взносам на травматизм

Сведения о начисленных страховых взносах нужно подавать не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

Приведем отчетные даты в таблице:

Если крайний срок сдачи отчета выпадает на выходные, то отчитаться нужно в первый рабочий день.

Как сдавать отчет

Способы сдачи отчета зависят от количества застрахованных лиц. Если их более 10 человек, то отчитаться нужно обязательно в электронном виде. Если застрахованных лиц 10 и менее человек, тогда отчет можно сдать на бумаге.

В любом случае отчитываться удобнее в электронном виде, например, с помощью специального сервиса — «СБИС Электронная отчетность» от Бизнес Легко. Перед отправкой отчета система проведет автоматическую проверку и отследит, чтобы цифры сходились не только в одном документе, но и между разными отчетами, как этого требуют контролирующие органы. В сервис заложены все контрольные соотношения, поэтому сдача электронной отчетности станет делом нескольких минут. Подключиться к сервису

Состав отчета по взносам на травматизм

Раздел 2 новой формы ЕФС-1 состоит из следующих частей:

Титульного листа , где заполняются общие сведения о страхователе.

Подраздела 2.1 , который включает сведения о расчете сумм страховых взносов.

Подраздела 2.1.1 — это подраздел для некоторых страхователей, например, организаций с выделенными самостоятельными классификационными единицами (СКЕ), госучреждений, у которых часть деятельности финансируется из бюджетов, и предпринимателей, находящихся на учете в СФР по нескольким основаниям.

Подраздела 2.2 , который заполняется только если сотрудники организации или ИП работают в других компаниях по договору.

Подраздела 2.3, где заполняются данные о медосмотрах и сведения о результатах проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ).

Сервис «СБИС Электронная отчетность» позволяет подготовить и сдать отчет в актуальной форме. В программу встроен специальный помощник по заполнению отчетов, и у вас не возникнет вопросов, что писать в конкретной ячейке и откуда брать цифры. СБИС также может сам заполнить поля, которые рассчитываются из предыдущих отчетов. Подключиться к сервису

Упростите себе работу — перейдите на КЭДО Поможет чек-лист с понятными инструкциями Забирайте бесплатный чек-лист — переходите на КЭДО безболезненно Чтобы получить чек-лист, заполните форму: Отправить

Как заполнить отчет по взносам на травматизм

Расскажем, как заполнить разделы, предназначенные для всех страхователей.

Титульный лист отчета по взносам на травматизм

На титульном листе формы необходимо заполнить следующие данные:

Регистрационный номер страхователя, состоящий из 12 цифр, который присвоен ПФР (СФР).

Полное или сокращенное название юридического лица, если отчитываетесь за организацию, или ФИО предпринимателя, если отчет сдается по ИП.

ИНН компании или ИП, который указан в свидетельстве о постановке на учет в налоговой.

КПП юридического лица.

Код ОКВЭД по основному виду деятельности организации или ИП.

ОГРН юридического лица или ОГРНИП предпринимателя.

Номер телефона для связи.

Электронную почту.

Пример заполненного титульного листа:

Шапка Раздела 2 отчета по взносам на травматизм

Здесь укажите данные о страхователе:

Номер корректировки. Если это первичный отчет, то проставьте 000. Если уточняются сведения, то — 001,002 и т.д.

Код отчетного периода, например, «06» — за второй квартал.

Год, за который подаются сведения, например, 2023.

Среднесписочную численность работников, рассчитанную с начала года.

Численность всех застрахованных лиц, включая исполнителей по ГПХ, если в условиях договора прописана обязанность начислять страховые взносы от несчастных случаев на производстве.

Численность инвалидов и «вредников», которые работали в отчетном периоде.

Пример заполненной шапки Раздела 2 отчета по взносам на травматизм:

Подраздел 2.1 отчета по взносам на травматизм

Для заполнения данных о расчете сумм страховых взносов следуйте подсказкам, указанным в таблице ниже:

Все сведения заполняются в разрезе периодов:

Пример заполненного Подраздела 2.1 отчета по взносам на травматизм:

Подраздел 2.3 отчета по взносам на травматизм

Этот подраздел должны сдавать все организации, даже если медосмотры и СОУТ не проводились.

В шапке подраздела укажите число работников, которые подлежат обязательным предварительным и периодическим медосмотрам. Эта цифра содержится в заключительном акте медкомиссии по результатам медосмотров.

А также укажите число работников, которые прошли обязательные медицинские осмотры.

Если у работодателя нет работников, которые должны проходить медосмотры, то в соответствующих полях проставляются нули.

Далее заполните сведения о спецоценке условий труда:

В графе 3 проставьте общее количество рабочих мест, по которым нужно провести спецоценку.

В графе 4 укажите количество мест, по которым СОУТ уже провели.

В графах 5-11 укажите количество рабочих мест с присвоенными классами. Данные возьмите из отчета о спецоценке.

Если СОУТ не проводилась, то в графах 4-11 нужно проставить нули.

Пример заполненного Подраздела 2.3 отчета по взносам на травматизм:

Ответственность за несданный отчет или отчет с ошибками

Если пропустили крайний срок сдачи отчета и отчитались позже или вообще его не сдали, то последует штраф за каждый месяц просрочки в размере 5% от суммы взносов, которую нужно было уплатить за последний отчетный квартал.

Максимальный размер штрафа — 30%. В случае, если взносы не начислялись, за несданный или сданный не вовремя отчет все равно придется уплатить штраф 1000 руб.

Если СФР обнаружил в отчете ошибки, которые привели к занижению суммы уплаченных взносов, то штраф составит 20% от положенной к уплате сумме взносов.

Если работодатель сдал отчет на бумаге, при том, что численность застрахованных сотрудников более 10 человек, то его накажут штрафом в размере 1000 руб.

Чтобы не платить штрафы за не вовремя сданные отчеты и ошибки в них, подключайтесь к сервису «СБИС Электронная отчетность». Система всегда напомнит, если нужно сдавать отчет. Автоматическая проверка на ошибки не даст подать отчет с некорректными сведениями. Сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы с первого раза.

Упростите себе работу — перейдите на КЭДО Поможет чек-лист с понятными инструкциями Забирайте бесплатный чек-лист — переходите на КЭДО безболезненно Чтобы получить чек-лист, заполните форму: Отправить

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: LjN8K52RV