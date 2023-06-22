Новые правила уплаты НДФЛ с июня 2023 года

Новый 2023 год существенно изменил порядок уплаты в бюджет агентского НДФЛ. Разберем, какие изменения по НДФЛ были внесены в начале 2023 года, и подробно остановимся на нововведениях мая-июня текущего года.

Январские изменения порядка уплаты НДФЛ

Январь 2023 года отметился рядом существенных изменений, внесенных в порядок уплаты большинства налогов.

Вкратце осветим основные из них, которые затронули особенности уплаты агентского НДФЛ:

Введение ЕНС и ЕНП.

Начиная с 2023 года НДФЛ, как и прочие налоги, уплачивается через единый налоговый счет (ЕНС).

Если раньше все обязательные платежи перечислялись в бюджет по платежным поручениям с конкретными реквизитами, то теперь это происходит через ЕНС.

Деньги, поступающие на счет в рамках единого налогового платежа, налоговики списывают по сроку уплаты конкретного платежа.

Установление обязанности сдачи уведомлений по налогам.

По тем налогам, по которым не предусмотрена сдача отчетности или срок уплаты наступает раньше срока сдачи декларации (расчета), необходимо подавать уведомление об исчисленных суммах налога. Касается это и агентского НДФЛ. Срок сдачи указанного документа – до 25 числа ежемесячно.

Уведомление нужно для того, чтобы налоговая знала, сколько средств списать с ЕНС в счет оплаты конкретного платежа, так как все деньги, поступают на счет обезличено.

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Изменение срока уплаты агентского НДФЛ.

По выплатам с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца НДФЛ нужно перечислить бюджет до 28 числа текущего месяца.

По выплатам с 23 числа текущего месяца по 22 числа следующего месяца налог нужно уплатить до 28 числа следующего месяца.

Соответственно, по доходу, выплаченному работникам (исполнителям) с 23 мая по 22 июня налог нужно перечислить в бюджет до 28 июня, а по выплатам с 23 июня по 22 июля – до 28 июля.

Изменение даты получения дохода для цели исчисления НДФЛ.

Если раньше доход считался полученным в последний день месяца, то теперь он считается полученным на дату его перечисления работнику (исполнителю). Соответственно, НДФЛ нужно перечислять в бюджет при каждой выплате дохода, в том числе и по авансу.

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Изменения по НДФЛ мая-июня 2023 года

Всего таких изменений три:

Изменение последовательности списания денежных средств с ЕНС.

Установление возможности досрочного списания со счета НДФЛ.

Введение обязанности сдачи еще одного уведомления по НДФЛ при досрочном списании данного налога.

Изменение последовательности списания денежных средств с ЕНС

До 2023 года денежные средства списывались с ЕНС в следующей последовательности:

недоимка по всем платежам;

текущие платежи;

пени;

проценты;

штрафы.

Начиная с 29 мая приоритет списания положительного сальдо с ЕНС отдается НДФЛ.

В первую очередь с единого счета списывается недоимка по НДФЛ, затем текущие платежи по данному налогу и только после этого все остальные: текущие платежи по другим налогам (взносам), пени, проценты, штрафы.

Необходимость внесения данных изменений была обусловлена потерями региональных и местных бюджетов, связанными с недополучением НДФЛ.

НДФЛ, несмотря на то, что является федеральным налогом, зачисляется по большей части в региональные бюджеты и остаточно — в местные. Изменение порядка списания средств с ЕНС позволит устранить дефицит региональных и местных бюджетов и увеличить его пополняемость за счет агентского НДФЛ.

Установление возможности досрочного списания НДФЛ со счета

Указанные изменения также были вызваны просадкой региональных и местных бюджетов в связи с недополучением НДФЛ.

Напомним, что до вступления в силу данных поправок, НДФЛ списывается с ЕНС по сроку уплаты – 28 числа каждого месяца.

Начиная с 29 июня, НДФЛ можно будет уплачивать досрочно, при условии наличия положительного сальдо на едином счете и представления в ИФНС досрочного уведомления по НДФЛ.

Обратите внимание, что отменить досрочную уплату НДФЛ будет невозможно.

Введение обязанности сдачи еще одного уведомления по НДФЛ при досрочном списании данного налога

Как было сказано выше для того, чтобы НДФЛ был списан с ЕНС раньше установленного срока, кроме наличия переплаты по счету, налогоплательщику потребуется сдать досрочное уведомление об исчисленных суммах налогах. Этот документ нужно направить в налоговую до 12 числа текущего месяца. В него потребуется включить выплаты с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца.

Обратите внимание, что обязанность сдачи основного уведомления (до 25 числа) никто не отменял.

Соответственно, организации или ИП, желающие досрочно списать НДФЛ со счета, должны сдать 2 уведомления: одно – до 12 числа текущего месяца, а второе – до 25 числа.

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