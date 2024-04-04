Как уменьшить аванс по УСН за I квартал 2024 на фиксированные взносы ИП: нужно ли сообщать в ИФНС об уменьшении

Упрощенцам на УСН «доходы» разрешено уменьшать сумму налога и авансовых платежей на страховые взносы, в том числе, на фиксированные взносы ИП «за себя». Разберемся, как уменьшить аванс ИП за I квартал 2024 года с учетом изменений в налоговом законодательстве.

Какие взносы платит ИП в 2024 году

Предприниматель должен уплачивать фиксированные взносы за себя, а при наличии сотрудников еще и страховые взносы за них. Напомним, как они исчисляются.

Взносы ИП за работников

Предприниматели ежемесячно платят за своих работников обязательные взносы на пенсионное (ОПС) и медицинское (ОМС) страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ), а также страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм»).

Страховые взносы на ОМС, ОПС и ВНиМ ИП-работодатели уплачивают по единому тарифу 30%, а если выплаты работнику превысят совокупно с начала года предельный размер базы (в 2024 году — 2 225 000 руб.) — до конца года к сумме превышения применяется тариф 15,1% (п. 3 ст. 425 НК).

ИП из реестра МСП ежемесячно начисляют с выплаты работнику в пределах МРОТ (в 2024 году — 19 242 руб.) страховые взносы по тарифу 30%, а к остальной части выплаты применяют пониженный тариф — 15% (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК). Перечисляются страховые взносы в составе ЕНП (единого налогового платежа) не позже 28 числа следующего за расчетным месяца.

Взносы на «травматизм» уплачивают по тарифу от 0,2% до 8,5%, в зависимости от класса профриска, установленного предпринимателю (ст. 21 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Эти взносы перечисляют в СФР отдельным платежом не позднее 15 числа следующего месяца за расчетным.

Взносы ИП за себя

Страховые платежи ИП «за себя» включают:

Ежегодные фиксированные взносы на ОПС и ОМС. За 2024 год нужно перечислить 49 500 руб., а платеж за 2023 год составлял 45 842 руб. (пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК).

Дополнительный взнос на ОПС с дохода, который превышает с начала года 300 000 руб., в размере 1% от суммы превышения. Максимально возможный размер дополнительного взноса за 2024 год — 277 571 руб., за 2023 год — 257 061 руб. (пп. 2 п. 1.2 ст. 430 НК).

Сроки уплаты взносов ИП «за себя»:

Фиксированные взносы — не позднее 31 декабря отчетного года, но с учетом выходных и новогодних каникул этот срок обычно переносится на первый рабочий день года. Поэтому срок платежа за 2023 год — 09.01.2024, за 2024 год — первый рабочий день января 2025 года (точные даты новогодних каникул в 2025 году пока не утверждены).

Дополнительный взнос 1% — до 1 июля следующего за отчетным года. За 2023 год перечислить допвзнос нужно не позже 01.07.2024, за 2024 — не позже 01.07.2025.

Перечислять взносы «за себя» ИП может так, как ему удобно — всей суммой сразу или по частям, распределив платежи по месяцам, кварталам и т.п. Главное, чтобы последняя часть платежа была перечислена не позднее установленных сроков.

Отчетности по взносам ИП «за себя» нет, по ним не нужно подавать ЕНП-уведомления об исчисленных суммах, так как налоговой и так известна сумма, которую нужно перечислить на ЕНС.

Самостоятельно ведите бухгалтерский и налоговый учет с помощью программ для ИП от компании «Бизнес-легко!». Сервис рассчитает налоги, напомнит о сроках сдачи отчетности в ИФНС и другие госорганы, а также автоматизирует работу с документами. Получить консультацию

На какие взносы уменьшает «упрощенный» налог ИП

Предприниматели на УСН «доходы» вправе снизить рассчитанный налог на суммы страховых взносов, уплаченных за работников, а также фиксированных взносов «за себя», включая 1% дополнительного взноса.

Правила уменьшения «упрощенного» налога зависят от наличия у ИП сотрудников (п. 3.1 ст. 346.21 НК):

При наличии работников по трудовым договорам или договорам ГПХ сумму налога можно уменьшить за счет взносов «за себя» и за работников максимум на 50% .

Если ИП работает в одиночку, налог можно уменьшать на взносы «за себя» без ограничений, вплоть до 100%.

Уменьшение УСН–налога на взносы ИП: что изменилось

До начала действия закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ, который внес поправки в Налоговый кодекс, ИП могли принять к уменьшению только те страховые взносы за работников и «за себя», которые были реально уплачены в бюджет в том же периоде, за который рассчитывался УСН-налог или аванс по нему.

С начала 2023 года: чтобы уменьшить налог на сумму взносов, предприниматели–«упрощенцы» должны были подавать в ИФНС заявление о зачете средств положительного сальдо на ЕНС в счет уплаты взносов. Даже заранее перечисленные фиксированные взносы ИП налоговики должны были посчитать уплаченными только 31 декабря, а 1% дополнительного взноса — 1 июля следующего года (письмо ФНС от 20.01.2023 № 03-11-09/4254).

В середине 2023 года: эти правила решили изменить — отменили привязку к уплате взносов, причем, сделали это задним числом. С 1 января 2023 года ИП на УСН «доходы» могут принимать к уменьшению «упрощенного» налога и авансов по нему суммы взносов «за себя», которые подлежат уплате в налоговом периоде по УСН, но по факту еще не перечислены в бюджет на дату такого уменьшения.

Это значит, что теперь для уменьшения «упрощенного» налога на фиксированные взносы и однопроцентный допвзнос (письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872):

не требуется иметь положительное сальдо на ЕНС;

не нужно подавать заявления о зачете.

Предприниматели могут уменьшать налог или авансовые платежи за тот период, за который сочтут нужным, без сообщения об этом в ИФНС.

Если ИП не перечислит взносы «за себя» в срок, на уже уменьшенный за их счет УСН-налог это не повлияет и делать перерасчет авансов и годового платежа не придется. Сумму неуплаты по взносам налоговики взыщут как недоимку с начислением пеней за дни просрочки.

Бухгалтерия для ИП Программа для самостоятельного ведения бухгалтерии для предпринимателей. Сервис сам рассчитает налоги, напомнит вам о сдаче отчетности в любой госорган и автоматизирует работу с документами. Подробнее

Уменьшаем УСН–аванс за 1 квартал 2024 г. на взносы ИП

При уменьшении «упрощенного» налога на взносы ИП учитывайте особенности (п. 3.1 ст. 346.21 НК):

Рассчитывая налог при УСН «доходы» за 2023 или 2024 год, ИП вправе снизить годовой платеж или авансы на сумму однопроцентного взноса, исчисленного с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2023 год (срок уплаты 01.07.2024).

Суммы взносов, на которые ИП уменьшил налог за 2023 год, нельзя учесть повторно для уменьшения налога (авансов) за 2024 год.

Если после 31.12.2022 ИП уплатил взносы «за себя», которые относятся к 2022 и более ранним годам, он может уменьшить на них налог за 2023–2025 годы.

Рассмотрим на примерах, как можно снизить аванс I квартала 2024 года при УСН «доходы» за счет взносов ИП «за себя».

Пример 1

ИП Иванов работает на УСН «доходы» без сотрудников — ставка 6%.

За 2023 год он заработал 1 млн руб.

Сумма дополнительного страхового взноса с дохода свыше 300 тыс. руб. составила 7 000 руб. ((1 млн – 300 тыс.) х 1%). Срок уплаты взноса — 01.07.2024, в бюджет он еще не перечислен.

Фиксированные страховые взносы ИП за 2024 год (49500 руб.) в I квартале 2024 года тоже не уплачивались.

Доход за I квартал 2024 года — 290 000 руб.

Рассчитаем авансовый платеж с учетом уменьшения на взносы.

290 000 х 6% = 17 400 руб. — аванс за I квартал 2024 года.

ИП работает один, поэтому он может уменьшать сумму начисления без ограничений.

Сумма взносов, которые можно зачесть в счет УСН-налога — 56 500 руб. (7 000 + 49 500).

Поскольку аванс за I квартал (17 400 руб.) меньше общей суммы взносов, принимаемых к уменьшению, налог к уплате в отчетном периоде отсутствует. В связи с этим подавать в ИФНС уведомление по ЕНП об исчисленных суммах по УСН за I квартал 2024 года не нужно.

Пример 2

ИП Петров в I квартале 2024 года заработал на УСН «доходы» 950 000 руб.

У него есть работник, за которого в I квартале уплачено 3 000 руб. страховых взносов. Также за себя Петров уплатил в I квартале часть фиксированных взносов 2024 года в сумме 5 000 руб.

Рассчитаем сумму аванса.

950 000 х 6% = 57 000 руб. — аванс за I квартал 2024 года.

В уменьшение можно принять сумму уплаченных взносов за работника (3 000 руб.) и полную сумму фиксированных взносов ИП за 2024 год (49 500 руб.), несмотря на то, что они уплачены лишь частично.

Итого общая сумма взносов равна 52 500 руб.

Учитывая, что у ИП есть наемный работник, сумму аванса за I квартал можно снизить лишь на 50%. То есть, из 52 500 руб. взносов можно принять к уменьшению только 28 500 руб. (57 000 х 50%).

57000 — 28500 = 28 500 руб. — аванс за I квартал 2024 года к уплате.

В уведомлении по ЕНП об исчисленных суммах по УСН нужно указать сумму к уплате за отчетный период 2024 года с кодом «34/01» — «28500.00»

Отправляйте отчетность по УСН и другим налогам с помощью сервисов компании «Бизнес-легко!». Только актуальные отчетные формы, а также их автоматическое заполнение и проверка на наличие ошибок гарантируют корректное заполнение и своевременное представление отчетности в ИФНС и другие госорганы.

Бухгалтерия для ИП Программа для самостоятельного ведения бухгалтерии для предпринимателей. Сервис сам рассчитает налоги, напомнит вам о сдаче отчетности в любой госорган и автоматизирует работу с документами. Подробнее

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: LjN8Kc2Di