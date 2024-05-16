5 причин, почему вашему бухгалтеру нужна «СБИС Бухгалтерия»

От сдачи отчетов без штрафов до обмена документами с контрагентами по всему миру: разбираемся, почему «СБИС Бухгалтерия» — это эффективное и выгодное решение для вашей бухгалтерии.

Причина 1. Сдавайте отчеты с первого раза и без штрафов

Если вы или ваш бухгалтер занимаетесь документами самостоятельно, вы можете допустить ошибки при ручном вводе данных или при проверке документов. «СБИС Бухгалтерия» исключает эти риски, поскольку использует автоматизированные процессы и проверки. Это позволяет сдавать отчеты с первого раза и избегать штрафов за сдачу отчетности невовремя или несоответствие требованиям.

Кроме того, «СБИС Бухгалтерия» позволяет вести календарь сроков сдачи отчетности и напоминать о них, чтобы не забывать о важных сроках. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, который может не иметь отдельного бухгалтера и выполнять бухгалтерские функции самостоятельно.

Еще СБИС проверяет документы по алгоритмам налоговой, поэтому еще до их отправки вы можете увидеть, что может не понравиться налоговой. Так вы сможете быстро исправить ошибку. А вот самостоятельно сделать это не так легко, так как придется разбираться с внутренними процессами налоговой.

Самостоятельно Со «СБИС Бухгалтерией» Автоматизация всех процессов Нет Да Надежная проверка всех документов Нет Да Ведение календаря всех отчетов Да Да Подсчет по алгоритмам налоговой Нет Да Исключение рисков ошибок при заполнении отчетности Нет Да Гарантированное отсутствие штрафов за отправление отчетности невовремя Нет Да

Причина 2. Делегируйте часть работы с кадрами

С помощью сервиса «Зарплата и кадры» «СБИС Бухгалтерии» можно автоматизировать процессы расчета зарплаты, учета отпусков и болезней, а также ведения персональных дел сотрудников. Сервис позволяет автоматически вычислять зарплату, удерживать необходимые налоги и страховые взносы, а еще формировать и отправлять налоговые отчеты в электронном виде.

«СБИС Бухгалтерия» предоставляет полный комплекс услуг по управлению кадрами, включая расчет зарплаты, отчетность и ведение персональных дел сотрудников.

Причина 3. Вся информация в одном месте

«СБИС Бухгалтерия» хранит всю информацию — от зарплатных ведомостей до ежегодных налоговых отчетов. Это упрощает процесс проверки отчетов сотрудников, расчета финансов и других работ с документами.

С помощью «СБИС Бухгалтерии» можно просматривать и редактировать все документы в режиме единого окна, не нужно переключаться между сервисами и вкладками. В то время как традиционный бухгалтерский учет может требовать использования нескольких программ и сервисов, «СБИС Бухгалтерия» предоставляет единый интерфейс для всех функций и возможностей. Это позволяет экономить время и увеличивать производительность работы, не переключаясь между различными окнами и сервисами.

Предположим, бухгалтер работает с несколькими программами для ведения бухгалтерского учета. В одной программе он отслеживает зарплатные ведомости, в другой — расходы, а в третьей — налоговые отчеты.

При таком способе работы возрастает риск ошибок из-за несогласованности информации между различными программами. Например, бухгалтер может ошибочно внести ту же запись в две разные программы, что приведет к несоответствию данных.

«СБИС Бухгалтерия» решает эту проблему, предоставляя единый интерфейс для всех функций и возможностей бухгалтерского учета. Таким образом, вы можете просматривать и редактировать все документы в одном окне, что уменьшает риск ошибок и несоответствий в данных.

Кроме того, «СБИС Бухгалтерия» предоставляет проверку данных на этапе ввода, что позволяет обнаруживать ошибки на ранней стадии и исправлять их до окончательного формирования отчетности.

Причина 4. Обменивайтесь документами с контрагентами по всему миру

«СБИС Бухгалтерия» предоставляет возможность обмениваться документами как с внутренними контрагентами, так и внешними, даже если они находятся за пределами России. Это особенно важно в условиях глобализации бизнеса, когда компании работают с партнерами и клиентами из различных стран.

Электронный обмен документами. С помощью «СБИС Бухгалтерии» вы можете легко обмениваться электронными документами, такими как счета-фактуры, накладные, договоры и другие финансовые документы, с контрагентами по всему миру. Это позволяет сократить время на передачу и обработку документов, уменьшить риски потери информации и повысить эффективность бухгалтерских процессов. Финансовые операции. «СБИС Бухгалтерия» обеспечивает безопасный и эффективный обмен финансовыми документами, такими как зарплатные ведомости, налоговые отчеты, счета-фактуры, накладные и другие, соблюдая при этом международные стандарты и требования в области финансовой отчетности. Это позволяет компаниям сократить время на обработку финансовой отчетности, уменьшить риск ошибок, автоматизировать процессы и соответствовать требованиям законодательства, таким как электронный документооборот. Например, на компанию может быть наложен штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей за непредставление налоговой службе налоговой отчетности в электронном виде. «СБИС Бухгалтерия» позволяет избежать таких штрафов и других санкций, связанных с нарушением требований в области финансовой отчетности. Удобство и скорость. При обмене документами между российскими и зарубежными компаниями процесс подготовки, печати, отправки и ожидания возврата документов по почте занимает много времени. МЭДО (Многофункциональная электронная декларация отчетности) помогает ускорить этот процесс, позволяя избежать необходимости печатать и отправлять документы, а также сокращая время ожидания их возврата. Кроме того, часто документы не возвращают или теряют, что требует повторной передачи информации. МЭДО упрощает этот процесс, обеспечивая удобство и скорость обмена документами с партнерами по всему миру.

Самостоятельно Со «СБИС Бухгалтерией» Обмениваться документами с контрагентами по всему миру Сложно Легко Автоматически формировать и отправлять налоговые отчеты в электронном виде Очень сложно (понадобится команда разработчиков) Легко Автоматически обмениваться электронными документами с контрагентами Очень сложно (понадобится команда разработчиков) Легко

Причина 5. Не нужно обучать сотрудников

Вам не придется тратить время, чтобы обучить сотрудников работать со «СБИС Бухгалтерией». Рассказываем ниже почему.

Полная поддержка. «Бизнес легко» поддерживает всех клиентов через онлайн-чат, телефонную поддержку и электронную почту. Так можно быстро решать любые проблемы, которые могут возникнуть при работе с системой.

Обучение сотрудников. «Бизнес легко» обучает сотрудников работе с системой, включая видеоуроки, интерактивные тренинги и руководства. Это позволяет сотрудникам быстро освоить систему и начать работать с ней эффективно.

Обучение руководителей. «Бизнес легко» обучает не только сотрудников компаний, но и их руководителей, чтобы система была в порядке, даже если кто-то уволится.

Интеграция с другими системами. Это позволит пользоваться привычными сервисами вместе со СБИС и не обучаться заново тому, к чему вы уже привыкли. В «СБИС Бухгалтерию» можно интегрировать другие системы, например 1С.

Выбор «СБИС Бухгалтерии» обеспечивает компании эффективность, точность и удобство ведения бухгалтерского учета и обмена документами, позволяя сдавать отчеты без штрафов, автоматизировать работу с кадрами, хранить всю информацию в одном месте, обмениваться документами с контрагентами по всему миру и избежать необходимости обучения сотрудников.

Чтобы установить «СБИС Бухгалтерию» или получить бесплатную консультацию, пишите нам в «Бизнес легко» на info@biz-l.ru.

СБИС помогает компаниям и индивидуальным предпринимателям вести бухучет В программе можно настроить любые статьи доходов и расходов, системы налогообложения, учет в разрезе договоров. Компаниям удобно контролировать возврат оригиналов документов. Проконсультироваться

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