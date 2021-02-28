Уловки при проведении допроса или как получить необходимые показания

Процедура допроса свидетеля несмотря на свою регламентированность (ст. 90 НК РФ) довольно творческий процесс и порядок его проведения будет зависеть от инспектора, который вас вызвал, и вашей ценности в качестве свидетеля.

Допрос сам по себе не очень приятная процедура, особенно когда вы не совсем понимаете причину вызова и не можете сориентироваться как правильно себя вести и что говорить. Со стороны сотрудников инспекции возможно применение психологических воздействий и запугивание.

Целью допроса является получение необходимых показаний, и для этого инспекторы могут пойти на некоторые уловки. Рассмотрим некоторые из них.

В большинстве случаев инспектор сам будет заполнять протокол допроса и делается это намерено, а не с целью освободить вас от лишней работы. Это позволяет инспектору сформулировать ваши ответы таким образом, чтобы более полно и развернуто ответить на интересующие вопросы. Кроме того, инспектор всегда может перефразировать ваш ответ.

С легкой руки инспектора ваш безобидный ответ: «не помню», вполне может приобрести формулировку: «такого не было, не помню». И то, что вы по факту просто не смогли вспомнить, в итоге будет иметь совершенно другой вид.

В результате, когда будете читать протокол допроса, в котором более сотни вопросов, вы можете не заметить этой подмены. Для исключения таких моментов целесообразно требовать у инспектора распечатывать каждую страницу с показаниями и оценивать вопросы и ответы. Либо внимательно изучать протокол допроса по его окончании.

В ходе допроса могут задаваться дополнительные вопросы, которых ранее не было в протоколе. Инспектор пытается как бы разговорить вас и получить новую ценную информацию. Этот прием довольно хорошо работает, когда свидетелями являются работники компании.

Допрос проводится в форме доверительной беседы, инспектор, как хороший друг, сочувствует, понимающе кивает головой, ласково улыбается, всеми способами пытается показать, что он на вашей стороне, что руководство компании вас недооценивает и это надо как-то исправить — всего-то дать нужные показания. Но не стоит забывать, что у вас и у инспектора разные цели, и целью инспектора является получение доказательств налоговых правонарушений.

Свидетель для дачи показаний вызывается в налоговый орган повесткой. Но если вы не получаете повестку или не являетесь для допроса в налоговую, то вполне возможно проведение вашего допроса вне стен инспекции (п. 4 ст. 90 НК РФ). В этом случае допрос может быть проведен в таком месте, когда вы совершенно к этому не готовы: на работе, на улице, в подъезде и т.д.

Отметим, что проведение допроса по месту проживания свидетеля возможно лишь с согласия лиц, проживающих совместно с ним, о чем делается отметка в протоколе и заверяется их подписями.

Налоговым кодексом не установлено ограничение во времени по продолжительности процедуры проведения допроса, и инспекторы этим зачастую пользуются. Со временем ваша бдительность притупляется, и через пару часов допроса вы будете готовы как можно быстрее это закончить, уже особо не вникая в суть поставленных вопросов. И тут на помощь может прийти ваш представитель, который будет следить за вопросами и правильной формулировкой ответов.

Порядок вопросов в протоколе также играет немаловажную роль. Они могут повторяться и расставляются таким образом, чтобы вы не просто дали показания, но и повторно зафиксировали свой ответ на поставленный вопрос.

Например, в допросе могут не последовательно повторяться вопросы, касающиеся одной и той же сделки (для примера: поставка труб компанией ООО «Альфа»), но в разных вариантах:

знакомо ли вам ООО «Альфа»?

какие компании поставляли вам трубы?

поставляло ли ООО «Альфа» вашей организации товары?

какие товары поставляло вам ООО «Альфа» и т.д.

Это позволяет инспектору убедиться не только в том, что товары (трубы) поставлялись или нет, но и установить какие еще компании поставляли аналогичные товары. Кроме того, неоднократные показания о том, что вы не знаете такую компанию как ООО «Альфа» довольно сложно будет в последующем опровергнуть, сославшись на то, что вы, например, запамятовали.

Если же инспектору необходимо подтвердить, что определенные люди не были на территории компании или не выполняли определенные работы (услуги), он прибегает к помощи социальных сетей. Именно там инспекторы могут получить необходимые данные, в т.ч. фотографии интересующих лиц, которые будут предъявлять в ходе допроса свидетелям.

И это далеко не полный перечень уловок...

Самое время напомнить, что к допросу важно и нужно готовиться.

Практика показывает, что присутствие налогового консультанта-эксперта или юриста значительно дисциплинирует инспекторов на допросе, не дает возможности применить психологическое воздействие и запугивание.