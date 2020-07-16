Обувь онлайн: как продавать маркированное в интернете

На карантине россияне еще больше привыкли к онлайн-покупкам, этот сегмент стабильно растет. Рассказываем, как продавать маркированную обувь (а в скором времени и одежду) в интернете — будь то в собственном магазине, будь то в маркетплейсе.

Обязательная маркировка обуви введена в России с 1 июля. А с 1 января 2021 года нельзя будет продавать и немаркированную одежду.

Кто маркирует обувь в российском маркетплейсе?

Это зависит от типа договорных отношений маркетплейса с контрагентами. Чаще всего у маркетплейсов не одна схема: есть и те товары, для которых, например, маркетплейс является собственником, а есть те, у которых собственником является поставщик и реализация осуществляется в рамках агентских/комиссионных схем. Так что нужно погрузиться в детали бизнес-процессов.

Как действовать при комиссионной и агентской схеме, смотрите здесь.

Если право собственности на маркированный товар переходит от одного участника оборота товаров другому участнику оборота, либо участник отгружает маркированный товар в рамках агентского или комиссионного договора — сведения об этом необходимо подать в систему.

Как передавать права на товары между юридическими лицами — смотрите здесь.

Если товар выводится из оборота, т.к. продан в розницу (в том числе при дистанционной торговле), то сведения об это нужно подать одним из двух способов:

через ККТ/ОФД;

путем прямой подачи сведений по факту отгрузки со склада для доставки конечному потребителю.

Второй способ применяется, когда допускается не включать КИ в чек по Постановлению Правительства РФ от 21.02.2019 N 174 «Об установлении дополнительного обязательного реквизита кассового чека и бланка строгой отчетности».

Это зависит от договора между тем, кто продает и доставляет, способа доставки и способа оплаты.

Что нужно для оснащения маркетплейса для работы с маркировкой?

Опять же, нужно понимать какую роль в цепочке выполняет маркетплейс. Это может быть хранение товара, реклама на площадке, услуги доставки, с переходом собственности от поставщика и без. Называется это всё одним общим словом, но включать в себя может совершенно разные схемы.

Возьмем ситуацию, когда маркетплейс принимает на баланс товар, хранит его на складе и распродает по заказам граждан. Тогда маркетплейс — участник оборота, к нему должна поступать уже маркированная обувь, а сведения о ее приемке должны передаваться в систему через ЭДО. Но в любой схеме нужно помнить правило: при передаче прав и при отгрузке по агентскому договору и договору комиссии нужно подавать действия в систему.

Скоро станет обязательной маркировка парфюма и легпрома. Можно ли «обувной» личный кабинет использовать и для работы с ними?

Да, работа осуществляется через Единый личный кабинет. Нужно открыть еще одну товарную группу. Это бесплатно, как и регистрация в системе.

Я производитель и у меня свой интернет-магазин. Есть особенности?

Вы уже наладили маркировку на производстве или при импорте. Как оформлять доставку обуви с курьером — в следующем ответе.

Как оформляется продажа обуви, которую клиенту привозит курьер? Нужно ли ему иметь дополнительно сканер?

При дистанционной торговле сейчас возможны два варианта:

Упрощенная схема . В этом случае товар доставляется с привлечением компании, которая оказывает услуги доставки (согласно 174 Постановлению Правительства такая компания может не указывать КИ в чеке до апреля 2021 года). Тогда сведения о выводе из оборота подает интернет-магазин по факту отгрузки со склада. Но это не освобождает от необходимости формировать чек, когда это необходимо по 54-ФЗ, просто это требование не относится к правилам маркировки.

. В этом случае товар доставляется с привлечением компании, которая оказывает услуги доставки (согласно 174 Постановлению Правительства такая компания может не указывать КИ в чеке до апреля 2021 года). Тогда сведения о выводе из оборота подает интернет-магазин по факту отгрузки со склада. Но это не освобождает от необходимости формировать чек, когда это необходимо по 54-ФЗ, просто это требование не относится к правилам маркировки. Полная схема. Вывод из оборота происходит с помощью ККТ с включением в чек КИ маркированного товара. Тут тоже возможны варианты: формирование чека в печатной или электронной форме в зависимости от способа оплаты. Это — ориентир, по которому у курьера может быть касса-сканер или терминал сбора данных, в котором он отмечает, что клиент получил заказ (тогда формируется электронный чек и отправляется покупателю на e-mail).

Как оформляется возврат обуви от покупателя?

1. Если покупатель вернул товар со средством идентификации, продавец сканирует Data Matrix код и оформляет чек с признаком расчета «возврат прихода». Товар автоматически вводится в оборот, по аналогии с тем, как и выводится при продаже.

2. Покупатель может принести товар и без кода. Тогда нужно оформить возвратный чек без указания КИ, а потом товар перемаркировать до предложения к реализации.

Что делать, если код обуви поврежден в процессе перевозки?

На текущий момент перемаркировать товар без средства идентификации и без указания предыдущего КИ можно только в случае возврата от конечного покупателя.

В остальных случаях нужно указывать предыдущий код. Если что-то изменится, то это будет указано в постановлении правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860.

Интернет-магазин является лишь посредником в заказе обуви из-за рубежа. Должен ли он маркировать ее? Например, человек заказал туфли в российском маркетплейсе, но заказ оформлен из зарубежного магазина напрямую на него, а посылку везет почтовый оператор.

Вообще товары, купленные физическими лицами для собственных нужд в зарубежных интернет-магазинах, маркировке не подлежат. Но в данном случае нужно уточнять, какую роль выполняет маркетплейс — от этого зависит, как эти товары проходят таможню.

Если туфли придут прямо на адрес покупателя — они могут быть без маркировки. Если они придут на склад маркетплейса, будут взяты им на баланс, то они подлежат маркировке до прохождения таможенных процедур.

ИП заказывает партию обуви на «Алиэкспрессе» для дальнейшей перепродажи. Как оформить маркировку? ИП нужно быть участником ВЭД?

ИП в данном случае — импортер со всеми вытекающими последствиями. Необходима регистрация в системе «Честный знак», маркировка товара до помещения под таможенные процедуры, подача декларации с перечислением кодов и так далее. Если вы новичок, вам сюда.

ИП заказал обувь на за рубежом, заказал маркировку на таможенном складе, а она оказалась некондиционной. Как вернуть всю партию? Можно ли вернуть коды в систему?

Предоставление кодов маркировки — это услуга, которая считается оказанной после того, как участник оборота коды получил. Возврату коды не подлежат. Рекомендуем тщательнее выбирать поставщика.