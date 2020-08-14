Экономим на бумаге: как работать с электронным документооборотом в маркировке

Цифровизация всего и вся в первую очередь касается маркировки. Участникам оборота маркируемых товаров необходимо передавать сведения через электронные накладные. К их заполнению нужно приноровиться. Как это делать — в наших ответах.

Зачем нужен электронный документооборот?

С помощью электронного документооборота регистрируются действия с маркированными товарами.

Для торговли какими товарами он нужен?

Уже нужен для сигарет и обуви. С октября — для духов и туалетной воды, а также фототоваров, с ноября — для участников оборота, работающих напрямую с производителями и импортерами шин и покрышек, с 15 декабря — для всех продавцов шин и покрышек, с 1 января — для участников оборота товаров легкой промышленности. А далее — молочной продукции. Для лекарств ЭДО не обязательно, там работают другие схемы отгрузки и приемки препаратов.

Что нужно для подключения ЭДО?

Усиленная электронная квалифицированная подпись — она нужна всем участникам системы маркировки. Ее оформляют в удостоверяющих центрах. Договор с оператором ЭДО.

Самый простой и доступный способ работы с электронным документооборотом — через личный кабинет оператора ЭДО. Большинство операторов ЭДО предоставляют веб-интерфейс, личный кабинет для участника, где можно осуществлять все основные действия. Второй вариант — это учетное либо кассовое программное обеспечение, то есть интеграция учетной системы с оператором электронного документооборота. Также существует решение, которое позволяет прямо на самой кассе принять УПД, проверить коды маркировки, подписать документ либо отправить информацию о необходимости корректировки.

Это дорого?

Решений ЭДО на рынке много. Оператор системы маркировки разработал «ЭДО Лайт» — оно подойдет для малого бизнеса. Впрочем, у коммерческих операторов ЭДО входящие документы (с ними работает розница) тоже бесплатные. «ЭДО Лайт» работает только для зарегистрированных в системе маркировки участниками оборота, только с накладными, где есть коды, и только с формализованными документами.

Если вы планируете реализовать взаимодействие с учетной системой в рамках работы API, то ограничения по «ЭДО Лайт» будут составлять 1 тысяча исходящих документов в год. Если вы работаете через личный кабинет как участник оборота, то ограничений по количеству накладных нет.

Как происходит отгрузка и приемка?

Когда поставщик делает поставку маркированной продукции, он формирует универсальный передаточный документ (УПД), то есть электронную накладную, в которую включает информацию о передаваемых кодах маркировки. Магазин — в данном случае получатель — получает от поставщика электронную накладную, сверяет фактически полученный товар и данные, указанные в УПД, как в части кодов маркировки, так и в части качества и количества товара, которое к нему приехало.

Если расхождений нет, то магазин подписывает УПД с помощью цифровой подписи и передает ее через оператора электронного документооборота как своему поставщику, так и в систему «Честный знак» для того, чтобы система зарегистрировала передачу этих кодов от отправителя к получателю и сменила собственника кодов маркировки на получателя.

Методические рекомендации по описанию сведений при ЭДО почитать можно здесь.

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Если есть какое-то расхождение либо несоответствие между фактической поставкой и данными УПД, то магазин должен проинформировать своего поставщика о данном факте и запросить корректировку либо исправление УПД. В систему «Честный знак» принимаются к обработке уведомления в формате универсального передаточного документа или универсального передаточного документа с исправлениями (данный формат утвержден ФНС приказом от 19 декабря 2018 года № ММВ-7-15/820@). В систему «Честный знак» принимаются уведомления с функциями СЧФДОП и ДОП, то есть счет-фактура с накладной либо просто накладная. Одним из обязательных условий является наличие префикса «MARK», что говорит о том, что в УПД есть информация о маркируемой продукции. И конечно, должны быть заполнены поля по кодам маркировки.

Можно подать электронную накладную частично? Только на правильные коды, а неправильные не учитывать?

Это один из самых частых вопросов. Например, ситуация: в УПД указаны 10 кодов. Один из них — ошибочный (например, владельцем является не отправитель, а другое юрлицо либо код уже выведен из оборота). Такому УПД будет отказано в обработке, информация о необходимости внесения изменений будет передана участнику оборота. После исправления ошибок и повторной подачи данных УПД будет принят.

Как оформлять корректировки или исправления?

Если ваш поставщик оформляет универсальный корректировочный документ, то формат данного документа утвержден приказом Федеральной налоговой службы от 13 апреля 2016 года № ММВ-7-15/189@. Система «Честный знак» принимает к обработке универсальный корректировочный документ с функциями «КСЧФДИС» и «ДИС». То есть корректировочная счет-фактура с корректировкой к накладной и просто корректировка накладной. В данном документе также могут быть указаны как товары, которые подлежат обязательной маркировке, так или товары, которые не маркируются.

Единственный нюанс: если участники сделки отправляют в систему маркировки универсальный передаточный документ с исправлениями, то такая сделка будет зафиксирована, здесь не требуется основания. Если участники отправляют в систему маркировки универсальный корректировочный документ, то обязательным требованием является наличие основания: то есть участники сделки подписали УПД, потом выявили какую-либо ошибку и отправляют в систему УКД — универсальный корректировочный документ. Если участники сделки отправят только УКД и в системе не будет информации об УПД, то есть об основании, которое требует корректировки, то информация об изменениях не будет зарегистрирована системой.

В какие поля и что вписывать — рассказывает эксперт ЦРПТ.

Нужно ли дробить поставку на маркированный или не маркированный товар?

В одном документе может содержаться информация как о маркированных товарах, так и о товарах, которые не подлежат обязательной маркировке. Вы можете УПД указать, допустим, сигареты и обувь, которые подлежат обязательной маркировке, и зажигалки. Система «Честный знак» обработает такой УПД.

Придется сканировать каждую пачку сигарет?

В УПД выделены отдельные поля — теги, — в которых необходимо указывать коды маркировки передаваемой продукции. В рамках этого тега вы можете указать как коды потребительских упаковок, так и коды групповых упаковок (например, блоков сигарет), так и отдельно коды транспортных упаковок либо паллет, которые вы передаете своему клиенту. Для каждого типа кода указываются отдельные теги в поле «номер средства идентификации товаров». В системе маркировки присутствует информация о кодах пачек, которые «зашиты» в блок или короб. Проще говоря — переписывать код с каждой пачки не надо.

Скоро у вахтовиков очередная командировка, им спецботинки нужны, но они же их не продают. Что для них писать?

Это поставка для клиента, который планирует использовать товары для собственных нужд. Допустим, это будет обувь — для нефтяной компании. В данном случае поставщик должен указать инфополях в титуле покупателя «покупка товаров юридическими лицами либо ИП для собственных нужд». Система это зарегистрирует и осуществит выбытие таких товаров из оборота, так как получатель не планирует в дальнейшем их реализовывать потребителям или другим клиентам.

Следующая ситуация — это информирование системы маркировки о госконтрактах. В дополнительных сведениях в ФЧЖ1 — это отдельный тег в УПД, где необходимо указать цифровой показатель госконтракта. На основании этих данных система также зарегистрирует эти сведения и вид оборота — передача по госконтракту участнику оборота.