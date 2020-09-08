Аромат маркировки: как изменится продажа духов с 1 октября

1 октября станет обязательной цифровая маркировка парфюмерной продукции. С ней нужно будет работать как производителям и импортерам, так и оптовому и розничному звену. Отгрузка и приемка продукции будут вестись через электронный документооборот и систему «Честный знак». Объясняем, что делать.

Что будут маркировать:

духи и туалетную воду (код 3303 00 ТН ВЭД ЕАЭС);

духи, туалетную воду, одеколоны (ОКПД 2 группа 20.42.11).

Люксовые бренды тоже «чипируют»?

Конечно. Производители и импортеры — участники оборота парфюмерной продукции, им нужно регистрироваться в системе «Честный знак». Причем, на импортные духи этикетки с уникальными кодами могут клеиться на логистических складах за границей или таможенных складах (до помещения под таможенные процедуры). Подсказка — так уже делают для обуви.

Как это происходит?

Цифровой паспорт каждой единицы товара — код в формате Data Matrix. Для этого каждому участнику оборота парфюмерной продукции вне зависимости от его роли необходимо зарегистрироваться в системе «Честный знак». Импортеры и производители должны описать в системе свои товары в разрезе каждого GTIN, заказать коды маркировки для каждой единицы товара, нанести их на товар и ввести в оборот.

Далее товары с нанесенными кодами маркировки могут двигаться по товаропроводящей цепи и продаваться в рознице с выводом из оборота соответствующих кодов маркировки. Вывод из оборота кодов маркировки происходит на основе информации, которая поступает от участника оборота напрямую или через оператора фискальных данных при регистрации чека.

Кому еще нужно зарегистрироваться в системе «Честный знак»?

Кроме производителей и импортеров, это дистрибуторы, дилеры, розничные магазины.

Регистрация здесь бесплатно (и без СМС).

Поскольку УКЭП у вас есть, договоры с оператором системы маркировки подписываются в электронном виде.

Перед регистрацией что-то нужно сделать?

Оформить в удостоверяющем центре усиленную электронную квалификационную подпись, оформить договор с оператором электронного документооборота (если нет). Онлайн-кассы у розницы есть, они должны быть прошиты для работы с маркировкой. Если этого нет — обратитесь к производителю.

Как изменится продажа парфюмерии?

При продаже код с флакона в формате DataMatrix (квадрат с черно-белыми квадратами внутри) нужно при продаже отсканировать 2D-сканером. Нужно еще проверить настройки сканера и убедиться, что он не искажает коды.

У нас остались немаркированные духи, их можно выбросить?

Нееееееет! Если немаркированная продукция была приобретена до 1 октября 2020 года, то еще год — до 1 октября 2021 года — ее можно продавать не маркированной. Совет — лучше продавать сначала немаркированное, чтобы побыстрее снизить остатки.

Как отгружать и принимать товар?

О формировании электронных документов по шагам можно почитать тут.

Покупатель вернул флакон. Как его снова зарегистрировать?

Сформировать сведения о возврате товаров в оборот можно как через онлайн-кассу, так и путем прямой подачи сведений в систему маркировки (в личном кабинете). Если товар был ранее выведен из оборота комиссионером или агентом, то возврат товара в оборот может быть произведен как комиссионером/агентом, так и собственником товара.

О возврате можно подробнее узнать тут.

Что делать, если этикетка на возвращенном флаконе помята или сорвана?

Для начала — не сердитесь. Придется перемаркировать — но до выставления на продажу. Для этого нужно сформировать сведения о повторном вводе товаров в оборот.

У нас и на этот случай есть инструкция.

А у нас украли...

Тогда придется провести инвентаризацию и списать коды. Для начала надо составить первичный документ (акт списания, акт о браке или др.). В файле загрузки в личном кабинете необходимо указать причину списания — одну или несколько. Доступны три варианта: испорчен, утерян, уничтожен. Подробности — тут.