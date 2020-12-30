Маркировка легпрома с 1 января: ответы на вопросы

С Нового года в системе «Честный знак» добавляется новая категория — товары легкой промышленности. Маркировке подлежит только то, что перечислено в постановлении правительства. Правилами предусмотрена маркировка не только на производстве или при импорте, но и остатков — того, что не распродано до 1 января. Для работы с маркировкой нужно быть зарегистрированным в системе «Честный знак». Отвечаем на самые распространенные вопросы.

Еще на эту тему смотрите вот этот пост.

Какие товары легкой промышленности подлежат маркировке?

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, вместе с наименованиями приведен в Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р, а также в постановлении Правительства РФ от 31.12.2019 г. № 1956 маркировке подлежат изделия легкой промышленности согласно кодам товарной номенклатуры:

ТН ВЭД ЕАЭС:

4203 10 000 - Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи — предметы одежды -из натуральной кожи, прочие

- Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи — предметы одежды -из натуральной кожи, прочие 6106 - Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек

- Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек 6201 — Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков

— Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков 6202 — Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек.

— Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек. 6302- Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

ОКПД2:

14.11.10 — Одежда из натуральной или композиционной кожи

— Одежда из натуральной или композиционной кожи 14.14.13 — Блузки, рубашки и батники, женские или для девочек трикотажные или вязаные

— Блузки, рубашки и батники, женские или для девочек трикотажные или вязаные 14.13.21 — Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные текстильные изделия мужские или для мальчиков, кроме трикотажных или вязаных

— Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные текстильные изделия мужские или для мальчиков, кроме трикотажных или вязаных 13.92.12 — Белье постельное

— Белье постельное 13.92.13 — Белье столовое

— Белье столовое 13.92.14 — Белье туалетное и кухонное

В случае трудностей при определении принадлежности товара к кодам товарной номенклатуры, необходимо ориентироваться на ТН ВЭД ЕАЭС и (или) ОКПД2, которые указаны в документах подтверждающих соответствие товара (Декларация соответствия, сертификат соответствия).

Как узнать, подлежит определенный товар маркировке или нет (футболки, блузки, толстовки и тд)?

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, вместе с наименованиями приведен в Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р, при необходимости можно дополнительно ознакомиться с более подробной информацией по указанным кодам в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) и в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 (ред. от 29.09.2020) «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» и в общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.

Нужно ли маркировать одежду для секонд-хенда (одежду, бывшую в употреблении)?

В зависимости от степени износа товары, бывшие в употреблении, могут быть классифицированы как разные позиции «Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза», утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012. При значительной степени износа товары могут быть отнесены к товарной позиции 6309 «Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении», в таком случае они не подлежат обязательной маркировке и действия правил маркировки на них не распространяются.

Если товары классифицированы как коды 14.11.10, 14.14.13, 14.13.21, 14.13.31, 13.92.12, 13.92.13 и 13.92.14 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и коды 4203 10 000, 6106, 6201, 6202 и 6302 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, то на них распространяются правила маркировки.

Какой срок ввода кодов маркировки в оборот для остатков товаров легкой промышленности?

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № 1956, срок ввода кодов маркировки в оборот для остатков товара легкой промышленности — до 1 февраля 2020 г.

Нужно ли маркировать товары, если они производятся по индивидуальному пошиву?

Пошив товаров легкой промышленности по договору услуг не подлежит маркировке.

Необходимо ли фиксировать перемещение маркированных товаров между магазинами/ складами в рамках одного юридического лица?

При перемещении товара по складам внутри компании передавать данные в систему не нужно.

Дополнительно сообщаем, что оборот товара — ввоз в Российскую Федерацию, хранение, транспортировка, получение и передача товаров легкой промышленности, в том числе их приобретение и реализация (продажа) на территории Российской Федерации. Таким образом, при перемещении товаров между складами/магазинами в рамках одного ЮЛ товары должны быть промаркированными.

Сколько стоит код маркировки за единицу товара?

Постановлением Правительства РФ от 08.05.2019 № 577 утверждена плата за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в размере 50 копеек (без НДС). Цена включает формирование кода маркировки и предоставление его участнику оборота товара (УОТ) с использованием личного кабинета или с использованием интеграции системы маркировки с учетной системой УОТ (1С.Предприятие, SAP и пр. ERP). Стоимость не варьируется от количества заказываемых товаров, стоимость неизменна.

В течение какого времени обрабатывается заказ КМ в станции управления заказами?

В соответствии с п.40. постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № 1956, в течение 4 часов с момента регистрации заявки в информационной системе мониторинга оператор с использованием средств информационной системы мониторинга формирует (генерирует) указанное в заявке количество кодов маркировки и включает соответствующие коды идентификации в информационную систему мониторинга.

Дополнительно сообщаем, что среднее время обработки заказа на получение кодов маркировки в Станции управлении заказами составляет 5-15 минут.

Как маркировать остатки товара, если мы реализуем товар по комиссии? Кто в данном случае должен маркировать остатки?

Для маркировки остатков товаров легкой промышленности при продаже товара по договору комиссии, описание товаров, заказ Кодов маркировки, а также ввод в оборот товаров в информационной системе мониторинга осуществляет собственник товара (Комитент). Физически наносить Средства идентификации (Этикетки) на товар может как собственник товара, так и комиссионер.

Как перемаркировать товар, если покупатель вернул его без наличия средства идентификации?

В данном случае необходимо осуществить перемаркировку товара по причине «Испорчено либо утеряно СИ с КМ»

В обучающем центре Честного Знака собраны видеоуроки, инструкции и презентации по всем вопросам и процессам системы маркировки, видео предоставлено по ссылке.

Как маркировать остатки товара, если мы реализуем товар по комиссии? Кто в данном случае должен маркировать остатки?

Для маркировки остатков товаров легкой промышленности при продаже товара по договору комиссии, описание товаров, заказ Кодов маркировки, а также ввод в оборот товаров в информационной системе мониторинга осуществляет собственник товара (Комитент). Физически наносить Средства идентификации (Этикетки) на товар может как собственник товара, так и комиссионер.

Возможно ли промаркировать набор остатков? Возможно ли промаркировать набор остатков по упрощенной схеме?

Описание набора остатков по упрощенной схеме в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) не предусмотрено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1956 от 31 декабря 2019 г. «Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности», регистрация набора товаров осуществляется в подсистеме национального каталога маркированных товаров.

Для маркировки набора товарных остатков необходимо произвести следующие действия:

Получить код товара (КТ) набора, зарегистрировав набор в Национальном каталоге маркированных товаров (КМТ). Сформировать сведения о наборе товаров и подать их в ГИС МТ. Инструкция, описывающая пошаговые действия, размещена по ссылке: Инструкция по формированию наборов (pdf, 448 Кб).

Примечание : На данный момент у набора не может быть способ выпуска товара в оборот «Перемаркировка». Функционал перемаркировки наборов находится в доработке.

Все инструкции по работе в системе размещены на сайте честныйзнак.рф и в разделе «Помощь» личного кабинета ГИС МТ.

Как правильно ввозить товар на территорию РФ из стран, которые не являются участниками ЕАЭС?

При осуществлении ввоза товаров на территорию Российской Федерации с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС, необходимо осуществить маркировку товаров до помещения товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления:

Описать товары в подсистеме информационной системы мониторинга «Каталог маркированных товаров»; Заказать необходимое количество кодов маркировки в подсистеме информационной системы мониторинга «Станция управления заказами»; Заполнить и подать в таможенный орган таможенную декларацию (вне ГИС МТ); Получить одно из положительных решений таможенного органа по таможенной декларации/один из положительных статусов таможенной декларации. Подать сведения о вводе в оборот в ГИС МТ: в разделе «Документы» выбрать в выпадающем списке «Ввод в оборот» Выбрать вид документа — «Импорт с ФТС».