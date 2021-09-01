Семь шагов для импорта маркированных товаров в Россию

С внедрением маркировки товара на импортера ложится задача — осуществить нанесение маркировки на товар и ввести его в оборот. Сегодня практически каждый предприниматель сталкивается с проблемой подделок товаров. От продажи нелегальных товаров страдают и магазины, потому что покупатели делают именно их ответственными за реализацию контрафакта.

Отследить весь процесс производства подделок на практике оказывается трудоемкой задачей. С целью решения этой проблемы и вводится обязательная маркировка некоторых категорий товаров. Совместно с компанией STALOGISTIC мы подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет разобраться со всеми этапами импорта в Россию, включая подготовку товара и процесс маркировки.

Рассмотрим основные этапы импорта товаров в Россию:

1. Купля-продажа

Первым подготовительным шагом является согласование коммерческих условий с поставщиком, которая должна включать в себя:

выбор поставщика;

подготовка требований к товару.

согласование условной сделки;

согласование условий поставки (ИНКОТЕРМС);

согласование условий оплаты;

разработка внешнеторгового контракта;

формирование бюджета.

2. Финансы

После согласования всех коммерческих требований по импорту товара необходимо обсудить с поставщиком финансовые вопросы, которые должны охватить три главных пункта:

открытие валютного счета;

согласование контрагента с банком;

авансовый платеж.

Важно помнить, что не стоит пренебрегать проверкой контрагента на надёжность. Недобросовестное выполнение поставщиком своих обязательств может привести к административным штрафам импортера.

3. Сертификация

Убедившись в благонадежности импортера и предварительно согласовав условия по финансовой части, необходимо перейти к следующему шагу – сертификации. В России сертификация импортной продукции проводится в соответствии с установленными схемами в рамках национального законодательства и/или в рамках техрегламентов таможенного союза и/или техрегламентов ЕАЭС. Этап сертификации обязательно должен включать в себя:

доставку проб и/или образцов для сертификации;

таможенное декларирование;

передачу проб и / или образцов в сертификационные органы;

получения сертификата / декларации соответствия.

4. Маркировка «Честный знак»

Следующим важным шагом при импорте является регистрация товара через национальную систему маркировки товаров — «Честный знак». Маркировка призвана защитить покупателей от поддельной некачественной продукции, предпринимателей — от нечестной конкуренции, государство — от недобросовестных налогоплательщиков. Национальная система маркировки «Честный знак» создана в целях обеспечения прозрачности всех процессов - от производства и логистики до отслеживания продаж. Каждое движение товаров передается в систему маркировки, подделать код невозможно благодаря используемым криптотехнологиям. Процесс маркировки должен в себя включать:

1) регистрацию в системе «Честный знак»;

2) описание товара в национальном каталоге;

3) заказ кодов маркировки;

4) нанесение кода маркировки на товар;

5) подготовку и передача отчета о нанесении:

отчет в систему «Честный знак»;

отчета в Декларацию на товары.

6) получение / проверка код GTIN (EAN 13).

5. Логистика

Этап логистики является одним из самых важных при импорте товаров. На этом этапе нужно учесть множество нюансов, связанных с транспортировкой и верификацией товаров.

Транспорт:

выбор перевозчика;

выбор маршрута доставки;

выбор дополнительных опций по маршруту.

Перед доставкой товара до потребителя товар поступает на склады временного хранения. Если товар не отвечает определённым стандартам, то он будет находиться на складе за определенную оплату. В итоге товар будет задекларирован и доставлен до потребителя, либо будет утилизирован, если это необходимо. Подобный буфер(склад) необходим для того, чтобы в таможенных органах было время осмотреть товар и принять решение о его импорте.

Таможенный склад до границы ЕАЭС:

Перед тем как товары поступят на таможенный склад до границы в ЕАЭС потребуется:

оформление транспортной документации;

дополнительная обработка товара, если поставщик не сделал это заранее;

маркировка согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза (ЕАС);

обязательная маркировка Честный знак;

фактический контроль товара;

верификация товара с сопроводительными документами.

При импорте товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза установлено последовательное совершение таможенных операций. Важным пунктом для следующего прохождения товара на таможенный склад РФ является обязательная подготовка и подача декларации ИМ70.

Этот этап охватывает:

простые сборочные операции;

отбор проб и/или образцов товаров;

подготовку товара к продаже и перевозке;

маркировку товара согласно Технического регламента Таможенного союза (ЕАС).

обязательную маркировку Честный знак;

упаковка / переупаковку.

6. Таможенное оформление

Предпоследним этапом импорта является прохождение таможенного контроля. Таможенное оформление импорта товаров осуществляется в несколько этапов. Основными являются следующие:

Выбор способа декларирования:

самостоятельно (за ЭЦП Компании импортёра);

через таможенного представителя (брокера).

Выпуск в свободное обращение:

подготовка и подача Декларации на Товары (ИМ40);

выпуск товара в свободное обращение на территории РФ.

7. Реализация товара

После проверки документов и груза товары выпускаются в свободное обращение.

Завершающий этап при импорте товаров включает в себя:

ввод маркированного товара в оборот;

формирование отгрузочных материалов;

электронный документооборот.

В результате, на этапе реализации, электронный документооборот (ЭДО) в системе маркировки позволит быстро получать и обрабатывать данные о товаре и его движении от производителя до потребителя.