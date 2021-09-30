Что нужно знать бизнесу HoReCa c введением маркировки молока

Маркировка позволит представителям общепита проверять подлинность продукции, ее происхождение, а также даст уверенность в том, что срок годности закупаемых продуктов соответствует этикетке. Это защитит гостей ресторана от употребления некачественных и небезопасных блюд.

Маркировка молочных продуктов поделана на несколько этапов:

1 июня 2021 г. — маркировка стала обязательной для категорий «мороженое» (за исключением мороженого без молочного жира и/или молочного белка) и «сыры». С этой даты ресторанам нужно проверять, что на сыре и мороженом есть цифровой код.

1 сентября 2021 г. — маркировка стала обязательной для молочной продукции со сроком годности более 40 дней. С этой даты ресторанам нужно проверять, что на молочке сроком более 40 дней есть цифровой код.

1 декабря 2021 г. — маркировка становится обязательной для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Нужно проверять наличие кода на всей продукции.

1 сентября 2022 года для рестораторов обязательной становится приемка продукции при помощи электронного документооборота, и ее списание после использования.

Пошаговая инструкция для ресторанов к 1 сентября 2022 года

Шаг I. Регистрация

Участникам гостинично-ресторанного бизнеса следует пройти регистрацию в системе маркировки «Честный знак» до 1 сентября 2022 года. Для этого необходима электронная подпись (УКЭП) и программное обеспечение для работы с ней. Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров. Подпись должна быть выпущена на руководителя организации или ИП согласно в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Шаг II. Подключить 2D-сканер штрих-кода для проверки продукции. Если у вас уже есть 2D-сканер, можно использовать его.

Для проверки кодов с товаров при приемке или продаже на кассе можно использовать 2D-сканер штрих-кода или мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес». Мы протестировали практически все модели сканеров, и они подходят для маркировки. Посмотреть список и инструкции вы можете на сайте честныйзнак.рф

Бесплатное мобильное приложение для работы с маркированными товарами может заменить представителям сегмента HoReCa сканер штрих-кода. Приложение «Честный ЗНАК. Бизнес» позволит принимать и выводить из оборота товары, минимизировать риски при отправке документов в систему маркировки. Оно предоставляет возможность работать с УПД и документами для списания продукции. В приложении реализован чат с элементами искусственного интеллекта для быстрой и эффективной коммуникации с техподдержкой при возникновении вопросов.

Сегодня представители общепита могут контролировать маркированную продукцию при помощи приложения. Если от поставщика пришла немаркированная продукция, то покупать такой товар не стоит, но не забывайте о сроках, с которых стартует обязанность по нанесению кодов. Он них мы писали выше.

Шаг III. Внедрить электронный документооборот — ЭДО

С 1 сентября 2022 года представители общепита должны настроить электронный документооборот в объемно-сортовом виде, как и все остальные участники рынка. Это значит, что приемку нужно будет вести в разрезе наименований и количества продукции.

Рестораны будут получать универсальный передаточный документ от поставщика или от производителя при помощи электронного документооборота. Если ресторан уже использует ЭДО, то можно продолжать им пользоваться. Если еще нет, то можно выбрать любого коммерческого оператора ЭДО или начать пользоваться бесплатным сервисом ЭДО.Лайт. Он доступен каждому участнику рынка при регистрации в системе маркировки.

Шаг IV. Обновить программное обеспечение

Представителям ресторанов необходимо обновить программное обеспечение. Если ПО не используется, то можно все действия осуществлять в бесплатном личном кабинете системы.

В программах с 1 сентября 2022 года необходимо будет списывать коды в объемно-сортовом виде с указанием причины списания. Это могут быть собственные нужды, истечение срока годности, конфискация, ликвидация предприятия, повреждение и т. д.

Если ресторан не только использует молочную продукцию для приготовления блюд, но и продает ее в розницу, то нужно использовать онлайн-кассу. При продаже нужно сканировать каждый код маркировки.

Сейчас все кассы уже адаптированы под требования маркировки, поэтому необходимо будет только проверить актуальность прошивки и при необходимости обновить. Обязанность продавать товар в розницу при помощи касс наступает чуть раньше. Для молочки сроком годности 40 дней и менее – с 20 января 2022 года, а для молока с длительным сроком хранения – с 1 июня 2022 года.