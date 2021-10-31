Топ-10 вопросов о возврате и обмене маркированных товаров

Маркировка позволит бизнесу проверить легальность товаров, а также проследить весь путь товара на каждом этапе — от завода до потребителя. Это защитит рынок от контрафактной продукции и поможет предпринимателям минимизировать дополнительные действия. В данной статье мы рассмотрим топ-10 актуальных вопросов касаемо обмена и возврата товаров, подлежащих обязательной маркировке.

1. Нужно ли оформлять чек возврата, если покупатель хочет поменять товар на аналогичный, с такой же ценой? Ведь коды маркировки отсутствуют.

Вопросы формирования чеков при обмене и возврате не регулируются правилами маркировки. Они описаны в федеральном законе «О применении кассовой техники» и в уточняющем приказе ФНС России.

Стоит отметить, что в России обмен любых товаров в магазинах происходит с оформлением кассовых чеков на возврат и чеков на приход при новой продаже, и потребитель не должен повторно оплачивать покупку, так как продавец может провести взаимозачет. При этом продавец не совершает дополнительных действий в связи с маркировкой, для подачи сведений используются существующие механизмы онлайн-касс.

Если покупатель все же возвращает товар, то при оплате картой вопросы возврата денежных средств регулируются условиями банка, клиентом которого он является. Следует также отметить, что маркировка не только не усложняет процесс, но и дает дополнительную защиту гражданам. Ведь если обмен товара происходит без передачи в «Честный ЗНАК», то недобросовестный продавец может продать покупателю нелегальный товар, который навредит здоровью потребителя.

2. Что делать, если брак обнаружен через 14 дней? Как вернуть товар?

В системе маркировки никакого ограничения по 14 дням нет. 14 дней — это гарантированный срок, установленный законом, в течение которого продавец обязан принять товар. Если покупатель приносит товар на 15-й день или на 30-й, вы можете принять товар как лояльный продавец.

3. При возврате товара надо оформлять два чека — чек на возврат и чек на приход. А как это сделать?

Нет, при возврате товара надо оформлять только один чек, а при обмене товара необходимо формировать два кассовых чека:

кассовый чек с признаком расчета (тег 1054) «возврат прихода». Это кассовый чек на возврат проданного товара.

кассовый чек с признаком расчета (тег 1054) «приход». Это кассовый чек на продажу нового товара.

4. При печати кода DataMatrix принтер Zebra вышел из строя. Он может добавить символ в конец кода или изменить регистр. Получается, что такая марка не находится в «Честном ЗНАКЕ». Чем грозит обнаружение такой маркировки в магазине?

С кодом маркировки все в порядке. Необходимо настроить оборудование. С этим вопросом можно обратиться в техподдержку «Честного ЗНАКА», написав письмо на support@crpt.ru.

5. Когда можно будет установить на телефон приложение «Честный ЗНАК. Бизнес» для того, чтобы работники могли на складе проверять товар?

Приложение «Честный ЗНАК» для бизнеса уже доступно в Appstore и Google play. Производители и оптовики могут использовать мобильное приложение на удаленных складах для помощи в формировании отгрузки. Новая разработка позволит сэкономить на покупке необходимого оборудования, даст возможность быстро принимать и отгружать товары, тем самым оптимизировать процесс ввода товара в оборот в магазине или на складе.

6. При проверке постельного белья через мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес» высвечивается следующее: «Не пройдена проверка структуры кода, товар может быть в продаже». Этот товар можно выставлять на продажу?

Да, товар можно выставлять на продажу. Вам нужно обратиться к поставщику товара, вероятно, структура кода неправильная. Необходимо также поставить в известность поставщика.

7. Если товар вернули по браку, как провести его через «Честный ЗНАК»?

Если вы получаете товар, то необходимо оформить возвратный чек. Он у вас вводится в оборот, а дальше вы принимаете решение о том, чтобы его утилизировать. Вам необходимо подать сведения о выводе из оборота товара напрямую в личном кабинете «Честного ЗНАКА» и указать реквизиты акта, по которому вы его списали. Если вы приняли решение вернуть брак поставщику, то в таком случае товар у вас должен быть в обороте.

8. Как перемаркировать товар, если покупатель вернул его без наличия средства идентификации?

В данном случае необходимо осуществить перемаркировку товара по причине «Возврат от розничного покупателя».

В обучающем центре «Честного ЗНАКА» собраны видеоуроки, инструкции и презентации по всем вопросам и процессам системы маркировки, видео предоставлено по ссылке.

9. Каким образом корректировать ситуацию, когда товар перепутан?

Если вы продали один товар, а чек оформили на другой, необходимо сделать чек на возврат того товара, который продали ошибочно.

10. Как проводить обмен товара при безналичном расчете?

При продаже нового товара необходимо оформить чек на возврат и чек на приход. Деньги, которые поступили по безналичному расчету, следует засчитать с помощью встречного представителя.