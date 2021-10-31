Как ресторанам наладить работу с маркировкой молочки в 2022 году

В России внедряется цифровая маркировка молочной продукции. С 1 декабря 2021 года требования распространятся на «молочку» с коротким сроком хранения, однако для ресторанно-гостиничного бизнеса обязательства в полной мере вступят в силу — с 1 сентября 2022 года. Как работать с маркировкой сегменту HoReCa — рассмотрим в нашей статье.

«Обязанность для сегмента HoReCa по маркировке наступит в сентябре 2022 года. К сожалению, сейчас некоторые представители общепита, компании, которые являются сегментом HoReCa, неправильно трактуют постановление правительства. Уже не в первый раз слышим истории о том, что кафе при расходовании 50 миллилитров молока на каждую чашку капучино обязаны фиксировать это в системе маркировки — это, конечно, миф», — рассказала директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Екатерина Приезжева.

Система маркировки прежде всего защищает предприятия общественного питания, а также их гостей от некачественных и небезопасных продуктов. Особенно это актуально для малого бизнеса, который по разным причинам не всегда имеет возможность осуществлять закупки продуктов у крупных, проверенных поставщиков и не может быть уверен в продуктах, которыми он кормит гостей. В данном случае маркировка позволяет представителям общепита проверять подлинность продукции, ее происхождение, а также дает уверенность в том, что срок годности закупаемых продуктов соответствует этикетке и продукты свежие.

Для представителей сегмента HoReCa — гостинично-ресторанного бизнеса — существуют доступные и удобные инструменты, позволяющие не отставать от нововведений. Ресторанам не потребуются вложения дополнительных ресурсов, поскольку все действия может совершать один ответственный за приёмку товара сотрудник, используя бесплатные сервисы.

Бизнесу понадобится только мобильное приложение для работы с маркированными товарами «Честный ЗНАК.Бизнес», при условии, что у ресторана нет сканера штрих-кодов. Приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» позволяет принимать и выводить из оборота товары, а также минимизирует риски при отправке документов в систему маркировки. Если же у ресторана имеется сканер штрих-кодов, то можно работать с ним. Специалисты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператора маркировки «Честный ЗНАК») протестировали практически все модели сканеров и пришли к выводу, что все они подходят для работы с маркировкой.

В приложении вам достаточно проверить наименование и количество товаров при приемке и, если все данные сошлись, подписать документ. В случае, если система выявит несоответствие, то необходимо направить запрос поставщику на уточнение. После получения корректировочных документов от поставщика, остается вывеси товар из оборота до отправки на кухню. Система сама покажет список товаров, которые числятся за конкретным рестораном. Необходимо лишь выбрать нужные позиции и вывести их из оборота.

Не обязательно сканировать все товары.

Данное постановление распространяется только на молочную продукцию, сроком годности более 40 суток.

Ресторанам не требуется дополнительное оборудование или программное обеспечение. Всё, что нужно для работы с системой цифровой маркировки — это усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Скорее всего, она уже имеется на предприятии, так как она необходима для работы с системой ЕГАИС, для регистрации онлайн-касс и сдачи отчётности. Всё, что остаётся сделать ресторанно-гостиничному бизнесу — это скачать приложение «Честный ЗНАК.Бизнес».