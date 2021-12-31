Как работать с маркировкой сегменту HoReCa и госучреждениям

C 1 сентября 2022 года для госучреждений и ресторанно-гостиничного бизнеса HoReCa работа в системе маркировки «Честный ЗНАК» становится обязательной. С этой даты обязательной становится приемка продукции при помощи электронного документооборота и ее списание после использования. Для участников сегмента HoReCa и госучреждений добровольная маркировка продукции началась 20 января 2021 года, а подключиться к системе можно уже сейчас.

Дорожная карта запуска маркировки молочной продукции

1. Регистрация юридического лица на сайте честныйзнак.рф.

этого необходима электронная подпись (УКЭП) и программное обеспечение для работы с ней. Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров. Подпись должна быть выпущена на руководителя организации или ИП согласно ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

2. Подключение к системе электронного документооборота.

участник оборота уже использует ЭДО, то можно продолжать им пользоваться. Если еще нет, то можно выбрать любого коммерческого оператора ЭДО или начать пользоваться бесплатным сервисом «ЭДО Лайт». Сервис доступен каждому участнику рынка при регистрации в системе маркировки.

С 1 сентября 2022 года необходимо:

Проверить количество и наименование маркированной продукции от поставщика. Сканировать товары не надо.

Подписать электронный УПД (накладная + счет-фактура в формате ФНС) от грузоотправителя, в котором содержится наименование и количество товара.

В течение трех рабочих дней передать данные в системе о выводе молочной продукции из оборота.

При этом для работы с маркированной продукцией коды сканировать не нужно. Приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» позволит принимать и выводить из оборота товары, минимизировать риски при отправке документов в систему маркировки. Приложение предоставляет возможность работать с УПД и документами для списания продукции.

С 1 декабря 2023 года необходимо:

Проверить каждый код маркированной продукции от поставщика и осуществить доверительную приемку.

Открыть универсальный сопроводительный документ УПД через сервис ЭДО.

При отсутствии расхождений подписать УПД при помощи УКЭП.

Проверять и сканировать необходимо только коды продукции со сроком годности более 40 дней. Сканировать скоропорт не нужно, достаточно сверить наименование и количество продукции.

Часто задаваемые вопросы

1. Нужно ли регистрироваться в системе участникам оборота, которые находятся на аутсорсинге?

Если заключен контракт на услугу питания с кейтеринговой компанией, то регистрироваться в системе не нужно. Регистрация требуется только при наличии факта передачи молочной продукции через УПД от одного юридического лица к другому. Вывод молочной продукции из оборота будет осуществлять кейтеринговая компания.

2. Где можно посмотреть обучающие материалы? Когда будет доступна линия поддержки?

На сайте можно посмотреть пошаговую инструкцию по работе с маркировкой. В ближайшее время также будут доступны обучающие видеоматериалы — на сайте и в обучающем центре. Также вся информация будет рассылаться в еженедельных дайджестах и телеграм-каналах. Линия поддержки будет доступна с ноября 2022 года.

3. В случае работы учреждения в системе маркировки с лекарственными средствами необходимо ли регистрироваться повторно для работы с молочной продукцией?

Да, необходимо. Это два разных личных кабинета с отличающимися функциями и принципами работы. Сокращенный способ регистрации предусмотрен (п. 21 Правил) только для участников оборота иных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (например, обувь, шины, табачная продукция). Участникам оборота молочной продукции необходимо зарегистрироваться в государственной информационной системе мониторинга и оборота товаров (ГИС МТ). Лекарственные средства маркируются в рамках иной информационной системы — ГИС мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

4. Где можно получить УКЭП?

Получить УКЭП можно в удостоверяющих центрах по заявке предпринимателя или при помощи системы маркировки «Честный ЗНАК». Необходимо учесть, что в системе «Честный ЗНАК» вход в личный кабинет по УКЭП возможен после регистрации. Пройти все процедуры можно на сайтах системы и ФНС.

5. Нужно ли дополнительно приобретать 2D-сканер при работе с маркировкой?

Нет, не нужно. Для сканирования кодов маркировки можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Честный ЗНАК. Бизнес». Новая разработка самостоятельно обнаружит, какие коды можно принимать для реализации товара. Система сама покажет список товаров, которые числятся за конкретным рестораном. Необходимо лишь выбрать нужные позиции и вывести их из оборота.