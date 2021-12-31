Что меняется для розничных компаний при продаже молочной продукции?

С 1 июня 2021 г. маркировка является обязательной для категорий молочной продукции «Мороженое и сыры». С 20 января 2022 г. розничная торговля присоединяется к процессам работы с маркированной молочной продукцией. А с 31 марта 2022 г. оптовая и розничная торговля будут обязаны фиксировать движение товара в системе маркировки через электронный документооборот. В данной статье мы расскажем про особенности работы с молочной продукцией для розничных организаций.
Особенности работы с молочной продукцией для розничных сетей
С 20 января 2022 г. для розничной торговли для категорий молочной продукции «Сыры и мороженое сроком годности 40 дней и менее» вывод маркированной продукции из оборота при продаже должен осуществляться через кассы. Розничные компании, которые продают мороженое и сыры с указанным сроком годности, с этой даты должны начать сканировать коды на кассе при реализации маркированной продукции и передавать сведения о продаже в систему маркировки с использованием онлайн-касс. Для остальной молочной продукции со сроком годности 40 дней и менее вывод маркированной продукции через кассы продлен до 31 марта 2022 г. К этому времени необходимо протестировать процессы продажи и обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также при необходимости обновить кассовое ПО.
С 31 марта 2022 г. розничным предприятиям необходимо фиксировать через кассы выбытие остальной молочной продукции со сроком годности 40 дней и менее. Розничные компании, которые продают товары с указанным сроком годности, с этой даты должны начать сканировать коды на кассе при реализации маркированной продукции и передавать сведения о продаже в систему маркировки с использованием онлайн-касс.
С указанных дат розничным предприятиям следует начать передавать информацию о продаже маркированной молочной продукции в «Честный ЗНАК». Для этого кассир должен сканировать код маркировки на товаре во время продажи. При этом онлайн-касса будет передавать информацию о выводе кода маркировки из оборота через «Честный ЗНАК». Необходимо отметить, что маркировать рознице молочную продукцию при этом не нужно — наносить марки на нее будут производители и импортеры. Основное для розничного предприятия — работать с системой «Честный ЗНАК» и регистрировать выбытие кодов маркировки из оборота.
Для того чтобы соответствовать требованиям законодательства, до 20 января 2022 г. розничным компаниям необходимо выполнить несколько шагов:
1. Оформить электронную подпись (УКЭП) и установить программное обеспечение (ПО) для работы с УКЭП. Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров.
2. Зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК». Вы можете воспользоваться инструкциями и видеороликами на сайте честныйзнак.рф.
3. Обновить программное обеспечение и прошивку онлайн-кассы для работы с маркированными товарами до последней версии у поставщика решения. Большинство производителей ПО сделали такие обновления бесплатными.
4. Подключить 2D-сканер, если ранее он не использовался, или проверить чтение кодов. Вы также можете воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Честный ЗНАК. БИЗНЕС» для сканирования кодов товара.
Проверить чтение кодов сканеров
5. Подключить передачу данных оператором ОФД в систему маркировки «Честный ЗНАК».
Штрафы за нарушение правил маркировки
С 1 декабря 2021 г. вступили в силу изменения к статье 15.12 КоАП РФ. Для участников оборота, не зарегистрированных в «Честном ЗНАКЕ», предоставляющих неполные или недостоверные сведения о маркированных товарах, назначена ответственность:
административная:
- штраф от 50 тыс. до 300 тыс. рублей для организаций,
- предупреждение или штраф от 1 до 10 тыс. рублей для должностных лиц организаций или индивидуальных предпринимателей;
уголовная:
- штраф до 300 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок от трех до шести лет за производство и сбыт товаров без кодов маркировки в крупных и особо крупных размерах, за производство и торговлю товарами с поддельными кодами маркировки в крупных и особо крупных размерах.
Какие бесплатные инструменты существуют для розницы?
Участники оборота молочной продукции могут воспользоваться бесплатными сервисами для работы с маркировкой: «ЭДО Лайт» и «Честный ЗНАК.Бизнес». Рознице приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» предоставит возможность избежать покупки 2D-сканера, принимать и выводить из оборота товары, минимизировать риски при подаче сведений в систему маркировки. «ЭДО Лайт» позволяет бесплатно работать с электронными документами, оформлять накладные и корректировочные документы.