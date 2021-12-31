Что меняется для розничных компаний при продаже молочной продукции?

С 1 июня 2021 г. маркировка является обязательной для категорий молочной продукции «Мороженое и сыры». С 20 января 2022 г. розничная торговля присоединяется к процессам работы с маркированной молочной продукцией. А с 31 марта 2022 г. оптовая и розничная торговля будут обязаны фиксировать движение товара в системе маркировки через электронный документооборот. В данной статье мы расскажем про особенности работы с молочной продукцией для розничных организаций.

Особенности работы с молочной продукцией для розничных сетей

С 20 января 2022 г. для розничной торговли для категорий молочной продукции «Сыры и мороженое сроком годности 40 дней и менее» вывод маркированной продукции из оборота при продаже должен осуществляться через кассы. Розничные компании, которые продают мороженое и сыры с указанным сроком годности, с этой даты должны начать сканировать коды на кассе при реализации маркированной продукции и передавать сведения о продаже в систему маркировки с использованием онлайн-касс. Для остальной молочной продукции со сроком годности 40 дней и менее вывод маркированной продукции через кассы продлен до 31 марта 2022 г. К этому времени необходимо протестировать процессы продажи и обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также при необходимости обновить кассовое ПО.

С 31 марта 2022 г. розничным предприятиям необходимо фиксировать через кассы выбытие остальной молочной продукции со сроком годности 40 дней и менее. Розничные компании, которые продают товары с указанным сроком годности, с этой даты должны начать сканировать коды на кассе при реализации маркированной продукции и передавать сведения о продаже в систему маркировки с использованием онлайн-касс.

С указанных дат розничным предприятиям следует начать передавать информацию о продаже маркированной молочной продукции в «Честный ЗНАК». Для этого кассир должен сканировать код маркировки на товаре во время продажи. При этом онлайн-касса будет передавать информацию о выводе кода маркировки из оборота через «Честный ЗНАК». Необходимо отметить, что маркировать рознице молочную продукцию при этом не нужно — наносить марки на нее будут производители и импортеры. Основное для розничного предприятия — работать с системой «Честный ЗНАК» и регистрировать выбытие кодов маркировки из оборота.

Для того чтобы соответствовать требованиям законодательства, до 20 января 2022 г. розничным компаниям необходимо выполнить несколько шагов:

1. Оформить электронную подпись (УКЭП) и установить программное обеспечение (ПО) для работы с УКЭП. Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров.

2. Зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК». Вы можете воспользоваться инструкциями и видеороликами на сайте честныйзнак.рф.

3. Обновить программное обеспечение и прошивку онлайн-кассы для работы с маркированными товарами до последней версии у поставщика решения. Большинство производителей ПО сделали такие обновления бесплатными.

4. Подключить 2D-сканер, если ранее он не использовался, или проверить чтение кодов. Вы также можете воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Честный ЗНАК. БИЗНЕС» для сканирования кодов товара.

5. Подключить передачу данных оператором ОФД в систему маркировки «Честный ЗНАК».

Штрафы за нарушение правил маркировки

С 1 декабря 2021 г. вступили в силу изменения к статье 15.12 КоАП РФ. Для участников оборота, не зарегистрированных в «Честном ЗНАКЕ», предоставляющих неполные или недостоверные сведения о маркированных товарах, назначена ответственность:

административная:

штраф от 50 тыс. до 300 тыс. рублей для организаций,

предупреждение или штраф от 1 до 10 тыс. рублей для должностных лиц организаций или индивидуальных предпринимателей;

уголовная:

штраф до 300 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок от трех до шести лет за производство и сбыт товаров без кодов маркировки в крупных и особо крупных размерах, за производство и торговлю товарами с поддельными кодами маркировки в крупных и особо крупных размерах.

Какие бесплатные инструменты существуют для розницы?

Участники оборота молочной продукции могут воспользоваться бесплатными сервисами для работы с маркировкой: «ЭДО Лайт» и «Честный ЗНАК.Бизнес». Рознице приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» предоставит возможность избежать покупки 2D-сканера, принимать и выводить из оборота товары, минимизировать риски при подаче сведений в систему маркировки. «ЭДО Лайт» позволяет бесплатно работать с электронными документами, оформлять накладные и корректировочные документы.