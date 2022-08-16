Маркировка молочной продукции. Что меняется для розницы с 1 сентября 2022 года?

Что такое маркировка и какие плюсы она несет для отрасли молочной продукции и потребителей?

Маркировка — это процесс нанесения на упаковку товара специального уникального кода. Этот код может наноситься непосредственно на упаковку, а может на этикетку, которая прикрепляется к упаковке. Благодаря маркировке каждый потребитель может проверить весь путь товара, понимать, что его произвели согласно всем правилам и ГОСТам, и быть уверенным в качестве покупаемой продукции. Для отрасли маркировка также несет ряд весомых преимуществ. Основными из них можно выделить обеление рынка и честную конкуренцию среди производителей.

Какие изменения коснутся отрасли маркированной молочной продукции?

С 1 сентября 2022 г. становится обязательным вывод товара из оборота путем розничной реализации. Это означает, что:

розничные магазины, которые осуществляют продажу маркированной продукции, с этой даты должны начать сканировать коды на кассе при продаже и передавать сведения о продажах в систему маркировки с использованием онлайн-касс;

в случае освобождения от их использования по 54-ФЗ данные передаются в систему напрямую с помощью документа «Вывод из оборота» по причине «Розничная продажа».

И второе, но не менее важное изменение заключается в обязательной подаче сведений об обороте маркированной продукции посредством электронного документооборота (ЭДО) в объемно-сортовом учете для опта и розницы.

Розничным и оптовым магазинам необходимо подключиться к сервису электронного документооборота и начать работу в объемно-сортовом учете. Со списком партнеров, готовых к объемно-сортовому учету, можно ознакомиться на сайте «Честного ЗНАКА».

Продавцу необходимо отправить электронную накладную покупателю с указанием наименования товара и количества продукции.

Покупателю при отсутствии расхождений необходимо подписать входящий универсальный передаточный документ от поставщика, в котором будут указаны GTIN (наименование товара) и количество товара.

Как подготовиться к изменениям?

Для того чтобы подготовиться к изменениям и в целом подключиться к маркировке, нужно выполнить ряд действий:

Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на руководителя организации или индивидуального предпринимателя, а также установить программное обеспечение для работы с УКЭП. Зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК». Если возникнут вопросы, можно воспользоваться инструкциями и видеороликами на сайте честныйзнак.рф. Обновить прошивку онлайн-кассы и программное обеспечение для работы с маркированными товарами до последней версии у поставщика решения. Большинство производителей ПО сделали такие обновления бесплатными. Подключить передачу данных оператором фискальных данных в систему маркировки «Честный ЗНАК». Подключиться к системе электронного документооборота. Небольшим компаниям можно воспользоваться бесплатным сервисом «ЭДО Лайт».

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в службу поддержки «Честного ЗНАКА», написав на почту support@crpt.ru или позвонив по номеру телефона 8 800 222 1523.

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