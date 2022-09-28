Маркировка воды: какие изменения ждут бизнес с 1 ноября 2022 и в 2023 году

Что изменится для участников, работающих с маркированной упакованной водой?

С 1 ноября 2022 появится два больших изменения в работе. Рассмотрим каждое из них по отдельности.

1. Передача сведений об обороте маркированной воды (объемно-сортовой учет)

Это означает, что с 1 ноября 2022 все участники рынка должны использовать электронный документооборот (ЭДО) в процессах передачи прав собственности на продукцию. Для комфортной работы необходимо внедрить и настроить его. Для этого нужно выбрать оператора ЭДО и провести тестирование электронного документооборота с контрагентами.

Как это сделать? На сайте «Честного ЗНАКА» есть все необходимые инструкции , а также понятные видеоуроки

Кого коснется? Всех участников оборота: производителей, импортеров, розницы, оптовиков.

2. Обязанность передачи сведений в систему цифровой маркировки «Честный ЗНАК» о выводе из оборота по прочим причинам, не являющимся продажей в розницу

Производители, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли с этой даты должны подавать сведения в систему цифровой маркировки «Честный ЗНАК» о выводе из оборота продукции по прочим причинам, таким как:

использование для собственных нужд;

использование для собственных нужд покупателем;

безвозмездная передача;

истечение срока годности;

утилизация;

утрата.

Для этого необходимо создать документ «Вывод товара из оборота» в разделе «Документы» личного кабинета в системе «Честный ЗНАК».

Помимо этого, с 1 марта 2023 начнется сканирование кодов на кассе и их передача в «Честный ЗНАК». Для этого розничным магазинам необходимо удостовериться, что онлайн-кассы готовы к работе с маркировкой, а именно: поддерживают формат фискальных документов 1.2 (ФФД 1.2) и передают сведения в «Честный ЗНАК» через оператора фискальных данных.

С более подробной информацией об ФФД 1.2 вы можете ознакомиться в этой статье

Преимущества маркировки и для чего она нужна этой отрасли?

Маркировка прежде всего способствует значительному уменьшению количества контрафактной продукции на рынке.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), введенный полгода назад первый этап цифровой маркировки упакованной воды позволил «обелить» рынок более чем на 12%. Более 150 компаний осуществляли производство и не подавали сведения о своей деятельности ни в один государственный орган.

Также маркировка позволяет прослеживать производство и весь путь товара в целом, собирать полную статистику по отрасли, это дает большее понимание как компаниям, так и правительству, в каком ключе развиваться, что в свою очередь делает рынок продуктивнее.

На сегодняшний день коды на упакованную воду наносят более 1128 российских предприятий, а также более 70 156 участников. Стать одним из них вы можете прямо сейчас, перейдя на сайт «Честного ЗНАКА»!