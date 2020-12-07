Судебная экспертиза как способ реализовать своё право в суде

Основным принципом судопроизводства, закрепленным в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, является состязательность. При этом одним из важнейших её элементов является правовое обеспечение экспертной деятельности. Разбираемся с сотрудниками Центра экспертиз при Институте судебных экспертиз и криминалистики.

Право на справедливое судебное разбирательство — одно из основных прав человека, а судебная экспертиза — одно из условий его реализации.

Когда назначают судебную экспертизу? Что суд должен сделать до её назначения? Каким процессуальным положением обладает эксперт? Как именно стороны дела реализуют своё право на справедливый приговор, благодаря экспертизе?

Когда назначают экспертизу?

Судебная экспертиза — основная форма применения специальных знаний в судебном процессе. Она важна не только для справедливого рассмотрения дела, но и для защиты прав граждан в судебном порядке.

Судебная экспертиза — форма применения специальных знаний в судебном процессе.

Чаще всего судьи назначают землеустроительную, строительно—техническую, автотехническую, почерковедческую, лингвистическую, психолого—психиатрическую, судебно-медицинскую, техническую экспертизу документов.

Чтобы установить обстоятельства несколькими экспертами в одной области знания, суд может назначить комиссионную экспертизу. Комплексную экспертизу проводят, когда необходимо провести исследование с использованием разных областей знаний.

На основании заключения эксперта суд устанавливает факты, которые имеют значение для правильного и объективного разрешения дела. Заключение эксперта имеет юридическую силу при условии, что оно получено с соблюдением закона.

Судебная экспертиза может быть назначена судом или по ходатайству лиц, участвующих в деле. Есть ситуации, когда назначение экспертизы — обязательное условие, например, дела о признании гражданина недееспособным (см. ст. 283 ГПК РФ).

Экспертизу могут назначить на стадии подготовки к судебному разбирательству или в процессе судебного разбирательства.

Что суд обязан сделать до назначения экспертизы?

Перед вынесением определения о назначении экспертизы суд должен:

установить факты, которые необходимы для проведения экспертизы;

определить вид экспертизы;

выбрать экспертное учреждение или эксперта (-ов);

сформулировать вопросы, где требуется заключение эксперта;

рассмотреть ходатайства об отводе экспертов;

назначить дату экспертизы и дату, когда заключение эксперта должно быть направлено в суд;

предоставить эксперту материалы для исследования;

определить расходы на проведение исследования.

При выборе экспертов и вопросов суд учитывает мнение участников судебного процесса. Если суд отклоняет вопросы, то он обязан мотивировать свое решение.

Эксперта предупреждают об ответственности за предоставление ложных сведений (см. ст. 307 УК РФ).

Проведение экспертизы суд поручает экспертному учреждению, эксперту или нескольким экспертам. Судебные экспертизы проводятся государственными и негосударственными судебно-экспертными учреждениями, государственными судебными или частными экспертами.

Какими основными признаками обладает судебная экспертиза?

1) Судебная экспертиза — процессуальное действие. Её осуществляют в соответствующей процессуальной форме. Порядок производства экспертизы регламентирован законом, например, она может проводиться только по решению суда, судьи, органа дознания, дознавателя, следователя или прокурора, вынесенному в соответствии с процессуальным законодательством.

2) Судебная экспертиза нужна, когда возникает потребность в специальных знаниях. Суд назначает экспертизу, чтобы установить обстоятельства, имеющие значение для дела.

Специальные знания — это те, что выходят за рамки общеобразовательной программы и житейского опыта и требуют особой подготовки и профессиональных навыков. Они могут относиться к любой отрасли знания: науке, технике, искусству или ремеслу.

На разрешение эксперта в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе не могут ставиться правовые вопросы (например, имело ли место убийство или самоубийство).

3) Судебная экспертиза подразумевает под собой проведение исследования. Если вопрос, входящий в компетенцию какого-то специалиста, может быть решен без проведения исследования, экспертиза не должна назначаться. В таких случаях должны применяться другие методы: консультация специалиста, справка по вопросу, допрос сведущего свидетеля и другие.

4) Экспертизу проводят, чтобы установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по конкретному делу.

5) Результат исследования — заключение судебного эксперта. Ход исследований и результаты экспертизы оформляются особым процессуальным документом заключением эксперта.

Заключение эксперта — один из видов (источников) доказательств, которое предусматривает процессуальное законодательство.

Заключение не имеет никаких преимуществ перед другими доказательствами и подлежит проверке и оценке на общих основаниях.

Каким процессуальным положением обладает эксперт?

Государственные судебные эксперты — аттестованные работники государственного судебно—экспертного учреждения, которые проводят судебную экспертизу в рамках своих должностных обязанностей.

При проведении экспертизы эксперт не должен быть зависим от того, кто назначил экспертизу, а также лиц, заинтересованных в определенном исходе дела.

Эксперт должен быть независимым.

Какие требования предъявляют к государственным судебным экспертам?

высшее образование и дополнительное профессиональное образование (эксперты в государственных судебно—экспертных учреждениях);

среднее профессиональное образование в области судебной экспертизы (эксперты в ОВД);

все государственные судебные эксперты должны проходить аттестацию каждые 5 лет.

Обоснованность и справедливость судебного разбирательства обеспечивается также возможностью применять альтернативные средства собирания доказательств в суде, поэтому возникла необходимость создания и функционирования системы альтернативных судебно-экспертных учреждений.

Негосударственная судебная экспертиза — экспертиза, проводимая вне государственных судебно—экспертных учреждений.

Частные судебные эксперты — это лица, обладающие специальными знаниями в различных областях знаний, но не являющиеся государственными судебными экспертами.

Требования к квалификации для государственных экспертов, на частных экспертов не распространяются.

Заключения государственных и негосударственных экспертов имеют одинаковое значение как доказательство (см. ст. 79 ГПК РФ, ст. 83 АПК РФ, п. 2 ст. 195 УПК РФ).

Как именно стороны дела реализуют своё право на справедливый суд, благодаря назначению экспертизы?

1. Заключение эксперта является источником доказательственной информации, с помощью которого при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел добывают новые и проверяют имеющиеся доказательства. Наиболее часто экспертиза используется в качестве процессуального средства проверки и уточнения собранных по делу доказательств.

2. Экспертиза помогает выяснить происхождение и причинные связи отдельных фактов, признаков, механизм их образования.

3. Экспертиза позволяет определить время наступления и протекания отдельных явлений (смерти, горения, торможения и т.д.).

4. Экспертные исследования помогают решить вопрос о тождестве лиц, предметов, веществ, об их групповой принадлежности.

5. Экспертные исследования позволяют выяснить состав вещества, дать качественную и количественную характеристику его элементов.

6. Благодаря экспертиза у суда (сторон, которые ходатайствовали) появляется возможность установить факты и состояния, имеющие юридическое значение.

7. Экспертные исследования помогают дать правильную юридическую оценку расследуемого события.

8. Экспертиза имеет большое значение и для профилактики преступлений. С помощью заключения экспертизы следователи и лица, производящие дознание, выявляют причины и условия, способствовавшие совершению и других преступлений.

Вот почему участникам судебного процесса важно вести себя активно в вопросе о назначении экспертизы и не отдавать его на откуп суду и другой стороне.

В идеале участник процесса должен представлять возможности того или иного вида экспертизы, а также эффект, который она может дать. Так, в ходатайстве о назначении экспертизы аргументируйте её назначение и укажите конкретный факт, для установления которого требуются специальные знания.

Вопросы, которые будут предложены эксперту, должны быть конкретны, понятны, корректно сформулированы и последовательны. Пусть даже для этого понадобится консультация или изучение специальной литературы.

До предложения кандидатуры эксперта проведите мониторинг проведенных аналогичных судебных экспертиз и экспертов, работающих в нужной сфере. Предоставьте суду информацию об экспертном учреждении или данные эксперта (экспертов) с указанием сведений об их компетентности, стаже, сроков исследования, стоимости услуг.

При назначении экспертизы по инициативе суда активно пользуйтесь процессуальными правами: контролируйте замечания в протокол судебного заседания и знакомьтесь с вынесенным определением о назначении экспертизы.

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