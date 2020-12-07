Юрист: стресс - неотъемлемая часть работы?

Сегодня понедельник, но многие из нас уже устали, совместно с klerk.ru мы представляем переводной материал, который выполнили сотрудники Институт судебных экспертиз и криминалистики.

Согласно исследованиям, которые провели в Великобритании, около 70% юристов считают, что их профессия — самая стрессовая.

Юристы — одна из наиболее древних и престижных профессий. Карьера юриста, по общепринятому мнению, — это путь к успеху. Несмотря на это, последние исследования доказывают, что большинство юристов не испытывают радости от своей работы. Очевидно, что если сотрудник доволен, то он работает более продуктивно. Но то, что касается работы юриста, свидетельствует, кажется об обратной тенденции — состояние постоянного стресса приводит к истощению, депрессии и самоубийствам.

Ко Всемирному дню психического здоровья Keystone Law опубликовал свои исследования, касающиеся работы юристов. Ученые разбирались, в чем причины стресса у юристов и как можно улучшить их условия работы.

Сколько юристов испытывают стресс?

Кратко о методике исследования: исследовательская компания Keystone Law опросила более 300 юристов (в основном это сотрудники и партнеры), работающих в наиболее известных британских компаниях.

Вывод неутешительный — юристы, действительно, считают, что их работа приводит к стрессу.

Согласно данным, в сравнении с работой сотрудников из других профессиональных сфер (например, бухгалтерский учет или банковское дело):

67% юристов считают, что они работают в более напряженной обстановке;

4% полагают, что их работа менее напряженная;

22% считают, что уровень стресса у них такой же.

Из-за чего стресс?

80% юристов сказали, что их работа — это главный источник стресса, и причина тому:

80,9% — нагрузка на работе;

на работе; 76,6% — требованияклиентов ;

; 66,5% — достижение высоких финансовых показателей компании;

компании; 34,0% — отсутствие поддержки ;

; 16,0% — конкуренция ;

; 13,3% — решение партнерских вопросов;

12,8% — другое.

Один адвокат, ранее работавший в Сити, а сейчас — по гибкому графику в юридической компании, сказал:

Юристы постоянно находятся в стрессе — ведь работа поглощает всё их время. На них давят клиенты, требующие сделать все как можно быстрее (и как можно дешевле), и руководство компаний, требуя зарабатывать как можно больше денег.

Что делать?

Интересно, что исследование показало: больше трети (37,5%) опрошенных считают, что стрессовую нагрузку можно уменьшить, если разрешить юристам работать по гибкому графику.

Что еще помогло бы сделать работу более «приятной»:

снижение требований по выручке (36,8%),

улучшение менеджмента (36,8%),

увеличение поддержки (36,1%),

рост вознаграждения (35,4%),

снижение рабочей нагрузки (34,3%),

улучшение сотрудничества в коллективе (21,3%).

А что, по мнению респондентов, помогает им отвлечься от работы и снять стресс?

78,0% — тренировки, любимые занятия;

72,4% — проводить время с семьей, с друзьями;

67,9% — ТВ и кино:

59,0% — прогулки и игры на свежем воздухе;

55,2% — чтение книг;

52,2% — сон;

47,0% — алкоголь;

45,1% — музыка;

Другое (массаж, медитация, принять ванну, религия, курение).

Сколько времени в среднем юристы проводят на работе?

Ранее, интернет-портал Legal Cheek представил результаты эксклюзивного исследования рабочих привычек юристов, работающих в крупных корпорациях. В исследованиях приняли участие 1500 стажеров и младших юристов из 56 юридических фирм Великобритании. В результате был составлен объемный список, в котором отражено время прихода на работу и время ухода.

Самые трудолюбивые юристы работают в лондонском офисе американского юридического гиганта Kirkland & Ellis. По статистике, сотрудники компании приходят на работу в 9.44, а уходят — не ранее 21.14...Не торопитесь их жалеть — начинающие юристы кладут себе в карман колоссальные деньги, 140 000 фунтов стерлингов в год!

Одной из причин такой работы, респонденты считают плохую организацию труда. Иногда вдруг на стажера сваливают в конце дня срочную работу, хотя до этого день шел спокойно и без неожиданностей. Не редкость и внеурочная работа в выходные дни.

Психологическая поддержка

В Великобритании работает специальный центр LawCare психологической поддержки. Клиенты, позвонившие в центр, сказали, что основной причиной стресса являются длительное пребывание на работе, негибкий график, недружелюбный коллектив.

Основной причиной стресса являются длительное пребывание на работе, негибкий график, недружелюбный коллектив.

5 советов от LawCare, как справляться со стрессом:

Личное время — в приоритете; Планируйте то, что зависит только от вас; то, что вы можете спланировать; Награждайте себя за выполнение задания; делайте перерыв, прежде чем браться за новую задачу; Делайте нормальный перерыв на обед, если возможно; не забывайте о важности правильного питания и физической нагрузки; Если вы испытываете стресс, не бойтесь говорить об этом открыто. Сказать о своей проблеме не значит проявить слабость. Это значит — начать её решать.

У нас есть время до пятницы, мы ждем ваше мнение в комментариях, как бороться со стрессом. За лучший ответ подарок.