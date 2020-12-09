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Лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении

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Эксперты Института судебных экспертиз и криминалистики каждый день сталкиваются с заявками на проведением и рецензированием дел о оскорблении.

«Обидно, клянусь, обидно, ну»

Дела об оскорблении уже перестали быть резонансными, разве что один публичный человек подаст в суд на другого не менее известного или речевой конфликт приведёт к физической расправе. Вспомним актуальное дело о споре в родительском чате, которое привело к убийству. Или менее остросоциальное, но также широко разошедшееся по СМИ, как иск главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к изданиям, которые в своих публикациях назвали его «гробовщиком российского космоса».

Согласно статистике, чаще всего с исками об оскорблении в суд обращаются представители власти. Чуть меньше 10 тысяч рублей — таков средний штраф по уголовным делам за оскорбление представителей власти в первом полугодии 2020 года (данные «Открытые медиа» на основе данных статистики судебного департамента при Верховном суде). Штрафы за оскорбление власти в первом полугодии 2020 года получили 2483 человека. В этом году количество таких дел несколько сократилось. Это, скорее, исключение, возможной причиной которого является эпидемия. Из года в год количество исков об оскорблении только растёт.

При этом, несмотря на разработки в области судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении, единой методики до сих пор не существует. Представители профсообщества считают, что причина — в разобщённости разработок, ведущихся различными научно-исследовательскими коллективами экспертных (государственных и негосударственных) и научных учреждений.

Что такое оскорбление? Кто устанавливает, что кого-то оскорбили? Какие материалы изучает эксперт-лингвист, чтобы разобраться, оскорбили или нет?

Что такое оскорбление? Оскорбление — это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Оскорбление является административным нарушением, за которое могут наказать штрафом (см. ст. 5.61 КоАП). Однако если кто-то оскорбил, к примеру, сотрудника МВД или ФСИН, то это деяние уже квалифицируется как «публичное оскорбление представителя власти» (см. ст. 319 УК РФ). Оно предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ.

Ключевым в делах об оскорблении является языковой аспект, а именно выяснение, какими языковыми характеристиками должна обладать та или иная лексическая или фразеологическая единица, чтобы можно было установить её статус как нецензурной, грубой, неприличной.

Неприличные — это грубые, бранные, вульгарные, нецензурные слова и выражения.

Неприличность формы как один из признаков оскорбления устанавливают в процессе судебной лингвистической экспертизы.

Бывает, что смысл высказывания имеет литературную или разговорную форму выражения. Эта форма остаётся в разряде нормативной лексики, то есть её не признают неприличной, хотя она и подлежит моральному осуждению.

Как эксперту не запутаться? Держать руку на пульсе разработок и научных работ профессионального филологического сообщества.

К примеру, ознакомиться с разработкой Гильдии лингвистов-экспертов: основные категории лексических и фразеологических единиц, которые в определённых контекстах употребления могут носить оскорбительный характер.

А. Слова и выражения, обозначающие антиобщественную, социально осуждаемую деятельность. Пример: Мошенник, жулик.

Б. Слова с ярко выраженной негативной оценкой, также обозначающие социально осуждаемую деятельность или позицию характеризуемого. Пример: Расист, предатель.

В.Названия некоторых профессий, употребляемые в переносном значении. Пример. Палач, мясник.

Г. Зоосемантические метафоры, подчеркивающие отрицательные свойства человека. Пример: Свинья — нечистоплотность, осёл — глупость, корова — неповоротливость.

Д. Глаголы с осуждающим значением или прямой негативной оценкой. Пример: Воровать, хапнуть.

Е. Слова, содержащие экспрессивную негативную оценку поведения человека, свойств его личности. Пример: Негодяй, мерзавец.

Ж. Негативнооценочные каламбурные образования. Пример: Коммуняки, дерьмократы, прихватизаторы.

З. Нецензурные слова в качестве характеристики лица. Пример: ....

Кто устанавливает, что кого-то оскорбили?

Как доказать, что вас оскорбили? Обратиться к экспертам-лингвистам.

Предметом судебной и внесудебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении являются лингвистические признаки унижения и неприличной формы выражения, которые имеют значение для уголовного, гражданского дела или дела об административном правонарушении.

Эксперт-лингвист — это человек, в основе профессиональной подготовки которого лежат знания по филологии. Эти знания должны быть глубокими, всеобъемлющими, почти энциклопедическими.

Базовое высшее филологическое образование — это только верхушка айсберга теоретической подкованности и практических навыков эксперта.

Компетентность эксперта — наличие специальных знаний — определяют судьи, следователи или дознаватели. Если за экспертизой обратились в государственное экспертное учреждение, то ответственность за компетентность сотрудника несёт руководитель.

Эксперт-лингвист должен:

  1. выполнять главное требование процессуальной нормы — лингвистическая экспертиза не может содержать юридической квалификации;
  2. учитывать многофункциональность языка, например, инвектива может как оскорбить, так и выразить внутреннее состояние эмитента;
  3. экспертиза должна на примерах показывать стратегии вербальной перверсии, то есть определять приемы ее достижения, показывать, каким способом было достигнуто оскорбление.

Негосударственными судебные экспертами чаще всего бывают: сотрудники НИИ, преподаватели вузов, авторитетные ученые, работники различных организаций и ведомств, имеющие ученые степени и звания.

В процессе исследования эксперты-лингвисты обращаются к толковым словарям современного русского языка, словарям разговорной речи и жаргонизмов.

Чтобы помочь судьям (следователям, дознавателям) убедиться в том, что оскорбление действительно было, эксперты-лингвисты анализируют высказывания (письменные и устные).

Ученые-лингвисты обобщили диагностические признаки оскорбления (в статье используется мнение И. А. Стернина, Л. Г. Антоновой, Д. Л. Карпова и М. В. Шамановой), которые помогают экспертам при анализе:

  1. Сообщение негативных сведений о лице.
  2. Отнесение негативных сведений к конкретному лицу.
  3. Фактологическийхарактер негативных сведений.
  4. Публичный характер распространения сведений.
  5. Порочащий характер сведений.
  6. Информационная цель сообщения.
  7. Неприличная (нецензурная) форма высказывания.
  8. Обобщенность негативной характеристики адресата.
  9. Наличие доказанного умысла на оскорбление.
  10. Несоответствие сообщаемых о лице негативных сведений действительности.

Какие материалы отдаёт оскоблённая сторона на анализ экспертам-лингвистам?

Эксперт-лингвист изучает высказывание как продукт коммуникативной деятельности, которые реализован в устной или письменной форме, имеет смысловое содержание и коммуникативную цель.

Эксперты анализируют:

  • аудио или видеозаписи публичного выступления;
  • статьи в печатном или электронном издании;
  • аудио или видеозаписи публичного высказывания (например, осужденного, его родственников, представителей общественности);
  • протоколы допроса свидетелей, потерпевшего, обвиняемого (если оскорблённой стороной является, предположим, должностное лицо);
  • открытое письмо, распространенное в интернете;
  • цифровую информацию на электронном носителе.

Исследование электронных носителей информации, как правило, проводят после технической экспертизы, которая устанавливает подлинность, отсутствие «переозвучивания» и монтажа. В особо сложных ситуациях может понадобиться фонологическая экспертиза. В отношении оскорбления в печатном издании может идти речь об автороведческой экспертизе.

Можно разобрать на примере?

Да.

Гражданин А. обвинил гражданку Б. в оскорблении, то есть в совершении административного правонарушения по ст. 5.61 КоАП РФ. Как это случилось? Зайдя в свой подъезд, А. увидел на доске объявлений список должников, в котором его квартира шла первой.

Гражданин встретился с председателем и высказал ему свою точку зрения, в том числе и по задолженности. Председатель (гражданка Б.) постоянно перебивала А., а, по его словам, и вовсе перешла к оскорблениям. Вначале она сказала «У вас с головой не в порядке», а затем указала «Вы живете за счет...».

Гражданин А. счёл поведение председателя недостойным, а оскорбления в свой адрес несправедливыми и унижающими его достоинство.

Дело рассматривал мировой судья, который назначил лингвистическую экспертизу.

Эксперт-лингвист сделал выводы:

1. В высказывании «У вас с головой не в порядке» употребляется существительное голова в значении «ум, рассудок», которое в разговорной речи может использоваться в выражении «Что-то с головой у кого-нибудь», имеющем значение «не совсем нормален», при этом конструкция «Что-то с головой у кого-нибудь» снабжена в словаре только пометой «разговорное» и не содержит помет, указывающих на выражение отрицательной оценки или дисфункциональную, неприличную форму употребления.

Таким образом, значение высказывания «У вас с головой не в порядке» и данная фраза в целом с точки зрения стилистической окрашенности речи не являются обидными и оскорбительными, так как слова в данном выражении не обнаруживают принадлежность к «осуждающим и обидным», направленным на то, чтобы оскорбить человека, то есть «тяжело обидеть, унизить».

2. В конструкции «Вы живете за счет ... реализуется значение «жить за счет кого-чего, то есть, перенося оплату на кого-что-нибудь», при этом это значение не сопровождается в словаре пометами, указывающими на выражение отрицательной оценки или дисфункциональную, неприличную форму употребления в речи.

Таким образом, эта фраза не является «осуждающей и обидной».

Эксперт также подчеркнул, что в обоих выражениях не употребляются нецензурные слова, которые толкуются как «неприличные, непристойные». Таким образом, можно заключить, что в приведенных для анализа выражениях нет маркеров (показателей) неприличной формы высказывания, которыми могут быть, например, нецензурные (табуированные в языке) слова.

Опираясь на выводы эксперта-лингвиста, мировой судья пришел к выводу, что председатель не оскорбила гражданина А. (источник: приговор по делу № 1-14/2011).

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