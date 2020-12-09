Лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении

Эксперты Института судебных экспертиз и криминалистики каждый день сталкиваются с заявками на проведением и рецензированием дел о оскорблении.

«Обидно, клянусь, обидно, ну»

Дела об оскорблении уже перестали быть резонансными, разве что один публичный человек подаст в суд на другого не менее известного или речевой конфликт приведёт к физической расправе. Вспомним актуальное дело о споре в родительском чате, которое привело к убийству. Или менее остросоциальное, но также широко разошедшееся по СМИ, как иск главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к изданиям, которые в своих публикациях назвали его «гробовщиком российского космоса».

Согласно статистике, чаще всего с исками об оскорблении в суд обращаются представители власти. Чуть меньше 10 тысяч рублей — таков средний штраф по уголовным делам за оскорбление представителей власти в первом полугодии 2020 года (данные «Открытые медиа» на основе данных статистики судебного департамента при Верховном суде). Штрафы за оскорбление власти в первом полугодии 2020 года получили 2483 человека. В этом году количество таких дел несколько сократилось. Это, скорее, исключение, возможной причиной которого является эпидемия. Из года в год количество исков об оскорблении только растёт.

При этом, несмотря на разработки в области судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении, единой методики до сих пор не существует. Представители профсообщества считают, что причина — в разобщённости разработок, ведущихся различными научно-исследовательскими коллективами экспертных (государственных и негосударственных) и научных учреждений.

Что такое оскорбление? Кто устанавливает, что кого-то оскорбили? Какие материалы изучает эксперт-лингвист, чтобы разобраться, оскорбили или нет?

Что такое оскорбление? Оскорбление — это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Оскорбление является административным нарушением, за которое могут наказать штрафом (см. ст. 5.61 КоАП). Однако если кто-то оскорбил, к примеру, сотрудника МВД или ФСИН, то это деяние уже квалифицируется как «публичное оскорбление представителя власти» (см. ст. 319 УК РФ). Оно предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ.

Ключевым в делах об оскорблении является языковой аспект, а именно выяснение, какими языковыми характеристиками должна обладать та или иная лексическая или фразеологическая единица, чтобы можно было установить её статус как нецензурной, грубой, неприличной.

Неприличные — это грубые, бранные, вульгарные, нецензурные слова и выражения.

Неприличность формы как один из признаков оскорбления устанавливают в процессе судебной лингвистической экспертизы.

Бывает, что смысл высказывания имеет литературную или разговорную форму выражения. Эта форма остаётся в разряде нормативной лексики, то есть её не признают неприличной, хотя она и подлежит моральному осуждению.

Как эксперту не запутаться? Держать руку на пульсе разработок и научных работ профессионального филологического сообщества.

К примеру, ознакомиться с разработкой Гильдии лингвистов-экспертов: основные категории лексических и фразеологических единиц, которые в определённых контекстах употребления могут носить оскорбительный характер.

А. Слова и выражения, обозначающие антиобщественную, социально осуждаемую деятельность. Пример: Мошенник, жулик. Б. Слова с ярко выраженной негативной оценкой, также обозначающие социально осуждаемую деятельность или позицию характеризуемого. Пример: Расист, предатель. В.Названия некоторых профессий, употребляемые в переносном значении. Пример. Палач, мясник. Г. Зоосемантические метафоры, подчеркивающие отрицательные свойства человека. Пример: Свинья — нечистоплотность, осёл — глупость, корова — неповоротливость. Д. Глаголы с осуждающим значением или прямой негативной оценкой. Пример: Воровать, хапнуть. Е. Слова, содержащие экспрессивную негативную оценку поведения человека, свойств его личности. Пример: Негодяй, мерзавец. Ж. Негативнооценочные каламбурные образования. Пример: Коммуняки, дерьмократы, прихватизаторы. З. Нецензурные слова в качестве характеристики лица. Пример: ....

Кто устанавливает, что кого-то оскорбили?

Как доказать, что вас оскорбили? Обратиться к экспертам-лингвистам.

Предметом судебной и внесудебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении являются лингвистические признаки унижения и неприличной формы выражения, которые имеют значение для уголовного, гражданского дела или дела об административном правонарушении.

Эксперт-лингвист — это человек, в основе профессиональной подготовки которого лежат знания по филологии. Эти знания должны быть глубокими, всеобъемлющими, почти энциклопедическими.

Базовое высшее филологическое образование — это только верхушка айсберга теоретической подкованности и практических навыков эксперта.

Компетентность эксперта — наличие специальных знаний — определяют судьи, следователи или дознаватели. Если за экспертизой обратились в государственное экспертное учреждение, то ответственность за компетентность сотрудника несёт руководитель.

Эксперт-лингвист должен:

выполнять главное требование процессуальной нормы — лингвистическая экспертиза не может содержать юридической квалификации; учитывать многофункциональность языка, например, инвектива может как оскорбить, так и выразить внутреннее состояние эмитента; экспертиза должна на примерах показывать стратегии вербальной перверсии, то есть определять приемы ее достижения, показывать, каким способом было достигнуто оскорбление.

Негосударственными судебные экспертами чаще всего бывают: сотрудники НИИ, преподаватели вузов, авторитетные ученые, работники различных организаций и ведомств, имеющие ученые степени и звания.

В процессе исследования эксперты-лингвисты обращаются к толковым словарям современного русского языка, словарям разговорной речи и жаргонизмов.

Чтобы помочь судьям (следователям, дознавателям) убедиться в том, что оскорбление действительно было, эксперты-лингвисты анализируют высказывания (письменные и устные).

Ученые-лингвисты обобщили диагностические признаки оскорбления (в статье используется мнение И. А. Стернина, Л. Г. Антоновой, Д. Л. Карпова и М. В. Шамановой), которые помогают экспертам при анализе:

Сообщение негативных сведений о лице. Отнесение негативных сведений к конкретному лицу. Фактологическийхарактер негативных сведений. Публичный характер распространения сведений. Порочащий характер сведений. Информационная цель сообщения. Неприличная (нецензурная) форма высказывания. Обобщенность негативной характеристики адресата. Наличие доказанного умысла на оскорбление. Несоответствие сообщаемых о лице негативных сведений действительности.

Какие материалы отдаёт оскоблённая сторона на анализ экспертам-лингвистам?

Эксперт-лингвист изучает высказывание как продукт коммуникативной деятельности, которые реализован в устной или письменной форме, имеет смысловое содержание и коммуникативную цель.

Эксперты анализируют:

аудио или видеозаписи публичного выступления;

статьи в печатном или электронном издании;

аудио или видеозаписи публичного высказывания (например, осужденного, его родственников, представителей общественности);

протоколы допроса свидетелей, потерпевшего, обвиняемого (если оскорблённой стороной является, предположим, должностное лицо);

открытое письмо, распространенное в интернете;

цифровую информацию на электронном носителе.

Исследование электронных носителей информации, как правило, проводят после технической экспертизы, которая устанавливает подлинность, отсутствие «переозвучивания» и монтажа. В особо сложных ситуациях может понадобиться фонологическая экспертиза. В отношении оскорбления в печатном издании может идти речь об автороведческой экспертизе.

Можно разобрать на примере?

Да.

Гражданин А. обвинил гражданку Б. в оскорблении, то есть в совершении административного правонарушения по ст. 5.61 КоАП РФ. Как это случилось? Зайдя в свой подъезд, А. увидел на доске объявлений список должников, в котором его квартира шла первой.

Гражданин встретился с председателем и высказал ему свою точку зрения, в том числе и по задолженности. Председатель (гражданка Б.) постоянно перебивала А., а, по его словам, и вовсе перешла к оскорблениям. Вначале она сказала «У вас с головой не в порядке», а затем указала «Вы живете за счет...».

Гражданин А. счёл поведение председателя недостойным, а оскорбления в свой адрес несправедливыми и унижающими его достоинство.

Дело рассматривал мировой судья, который назначил лингвистическую экспертизу.

Эксперт-лингвист сделал выводы:

1. В высказывании «У вас с головой не в порядке» употребляется существительное голова в значении «ум, рассудок», которое в разговорной речи может использоваться в выражении «Что-то с головой у кого-нибудь», имеющем значение «не совсем нормален», при этом конструкция «Что-то с головой у кого-нибудь» снабжена в словаре только пометой «разговорное» и не содержит помет, указывающих на выражение отрицательной оценки или дисфункциональную, неприличную форму употребления.

Таким образом, значение высказывания «У вас с головой не в порядке» и данная фраза в целом с точки зрения стилистической окрашенности речи не являются обидными и оскорбительными, так как слова в данном выражении не обнаруживают принадлежность к «осуждающим и обидным», направленным на то, чтобы оскорбить человека, то есть «тяжело обидеть, унизить».

2. В конструкции «Вы живете за счет ... реализуется значение «жить за счет кого-чего, то есть, перенося оплату на кого-что-нибудь», при этом это значение не сопровождается в словаре пометами, указывающими на выражение отрицательной оценки или дисфункциональную, неприличную форму употребления в речи.

Таким образом, эта фраза не является «осуждающей и обидной».

Эксперт также подчеркнул, что в обоих выражениях не употребляются нецензурные слова, которые толкуются как «неприличные, непристойные». Таким образом, можно заключить, что в приведенных для анализа выражениях нет маркеров (показателей) неприличной формы высказывания, которыми могут быть, например, нецензурные (табуированные в языке) слова.

Опираясь на выводы эксперта-лингвиста, мировой судья пришел к выводу, что председатель не оскорбила гражданина А. (источник: приговор по делу № 1-14/2011).

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