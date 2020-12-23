Пленум ВС утвердил разъяснения по уголовным делам о подделке документов

Пленум ВС утвердил Постановление о рассмотрении некоторых вопросов по преступлениям, касающимся подделки документов (324-327.1 УК). Обзор подготовлен для обеспечения единого подхода судов к рассмотрению данных категорий дел.

Главное:

Что такое официальные документы Что такое важные личные документы Предмет преступления ст. 324 и 325 УК Подделка и использование заведомо подложного регистрационного знака Подделка официального документа Использование заведомо поддельного (подложного) документа (ч.3 и 5 ст. 327) Деяния, предусмотренные статьями 324, 325, 325.1, 326, 327, 327.1 УК РФ О малозначительности преступления

Источник: Постановление Пленума ВС РФ № 43 от 17 декабря 2020 года "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324–327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.