Пленум ВС утвердил разъяснения по уголовным делам о подделке документов

Пленум ВС утвердил Постановление о рассмотрении некоторых вопросов по преступлениям, касающимся подделки документов (324-327.1 УК). Обзор подготовлен для обеспечения единого подхода судов к рассмотрению данных категорий дел.
Главное:
- Что такое официальные документы
- Что такое важные личные документы
- Предмет преступления ст. 324 и 325 УК
- Подделка и использование заведомо подложного регистрационного знака
- Подделка официального документа
- Использование заведомо поддельного (подложного) документа (ч.3 и 5 ст. 327)
- Деяния, предусмотренные статьями 324, 325, 325.1, 326, 327, 327.1 УК РФ
- О малозначительности преступления
Источник: Постановление Пленума ВС РФ № 43 от 17 декабря 2020 года "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324–327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.