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Пленум ВС утвердил разъяснения по уголовным делам о подделке документов

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Пленум ВС утвердил Постановление о рассмотрении некоторых вопросов по преступлениям, касающимся подделки документов (324-327.1 УК). Обзор подготовлен для обеспечения единого подхода судов к рассмотрению данных категорий дел.

Главное:

  1. Что такое официальные документы
  2. Что такое важные личные документы
  3. Предмет преступления ст. 324 и 325 УК
  4. Подделка и использование заведомо подложного регистрационного знака
  5. Подделка официального документа
  6. Использование заведомо поддельного (подложного) документа (ч.3 и 5 ст. 327)
  7. Деяния, предусмотренные статьями 324, 325, 325.1, 326, 327, 327.1 УК РФ
  8. О малозначительности преступления

Источник: Постановление Пленума ВС РФ № 43 от 17 декабря 2020 года "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324–327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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