Искусственный интеллект в проведении экспертиз

Использование нейросетей в современном мире становится все более привычным. Институт СЭиК начинает работу по внедрению современных технологий в работу по проведению экспертиз.

Использование нейросети для проведения экспертиз сможет значительно сократить время, затрачиваемое на обработку данных, и повысить качество услуг Института.

Это позволит эффективнее конкурировать на рынке и удовлетворять потребности наших клиентов.

Ректор Института судебных экспертиз и криминалистики, Третьяков А.Г. рассказал о новом проекте — создании нейросети «Neural network for forensics 2.2» (NNFS 2.2) для использования ее в экспертных исследованиях.

Как планируется использовать нейросети в практике Института?

— Идея использовать ИИ для обработки больших баз данных, сравнения большого количества изображений и т.д, уже имеет применение. Проводятся эксперименты по использованию ИИ в юридической практике, в полиции (технология распознавания лиц).

Три года назад ЦИК проводила тестовые исследования подписей в подписных листах. Тогда этот эксперимент показал хорошие результаты — сократилось время на проверку подписей.

А все выявленные нейросетью сомнительные образцы были затем направлены на детальное исследование эксперту-почерковеду.

Название нейросети носит пока условный характер. Наш проект, в частности, нацелен на то, чтобы облегчить работу эксперта-почерковеда при исследовании большого количества образцов рукописных текстов.

Задача на почерковедческое исследование большого количества подписей появляется достаточно регулярно. Часто заказчик (или суд) заинтересован в сжатых сроках проведения исследования.

В таком случае нейросеть поможет быстро и объективно проверить образцы, провести сравнение и затем уже передать эксперту для выполнения более детального исследования отдельные образцы.

Вообще, нейросети можно использовать и в других видах экспертиз. Как я уже говорил, в любом виде экспертизы бывает необходимость провести сравнение большого количества образцов, проверить большой массив данных.

И это рутинная работа, которая у человека отнимает достаточно много времени. ИИ справится с этим во много раз быстрее.

Считаете ли Вы, что использование нейросетей в судебной экспертизе будет востребовано?

— Я думаю, использование нейросетей в судебных экспертизах является одним из наиболее перспективных направлений развития ИИ в криминалистике.

В настоящий момент судам приходится проводить не одну, а две или три экспертизы для получения ответов на поставленные вопросы. Это влияет и на продолжительность судебного процесса, и на соблюдение прав и интересов сторон, увеличивает их судебные расходы.

Использование нейросетей поможет повысить эффективность и точность экспертиз, получить более объективные результаты, повысить качество работы, что в свою очередь ускорит процесс судебного разбирательства.

Кроме того, внедрение нейросетей потребует и от эксперта повысить уровень своей компетенции и квалификации. А это положительно скажется на качестве экспертиз.

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