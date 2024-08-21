Переводы на карту, пополнение счета и крупные расходы: в каких случаях инспекторы доначислят вам налоги

Пока это дискуссионный вопрос, но он двигается в сторону разработки законопроекта, который бы позволял налоговикам официально следить за этими показателями по аналогии с законом о противодействии коррупции (закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ).
Предполагается, что анализировать доходы и расходы налоговики будут за последние три года, а значит, подготовиться к новшеству следует заранее. И это не единственная причина.
Как показывает судебная практика, налоговики и сейчас отслеживают эти показатели в исключительных случаях. Далее расскажем, какие операции интересуют инспекторов, какие налоги они доначисляют на основе такой информации и как заранее подстраховаться от претензий.
Приобрели дорогостоящее имущество или сделали крупный перевод по счету, хотя официальные доходы этого не позволяют
На основе сводной информации из базы налоговиков, данных от Росреестра и ГИБДД, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, инспекторы вычисляют физических лиц,стоимость покупок которых не соответствует их официальным доходам. Например, если физлицо приобрело автомобиль за 12 млн ₽, имея официальную зарплату в 40 000–50 000 ₽. Такой «физик» может получить письмо от инспекторов, в котором они предлагают представить обоснование причин по расхождениями между доходами и расходами или же направить декларацию и доплатить налоги. Однако доначислить НДФЛ, ориентируясь только на расходы, инспекторы не вправе. К такому выводу пришел Верховный суд еще в 2016 году.
Судебная практика
Инспекторы выявили, что физлицо приобрело дорогостоящие автомобили, хотя его официальных доходов было явно недостаточно для такой покупки. Сначала «физика» вызвали в ИФНС для дачи пояснений относительно покупки, затем направили ему информационное письмо, в котором рекомендовали направить декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог. Но человек проигнорировал все запросы инспекторов, после чего налоговики доначислили ему НДФЛ со стоимости покупки и пени.
Судьи в первых двух инстанциях поддержали налоговиков. Однако Верховный суд отменил доначисления, поскольку сумму израсходованных средств нельзя взять в качестве налоговой базы по НДФЛ. Налоговики должны были доказать факт получения доходов, а это они упустили из виду (определение Верховного суда от 27.07.2016 № 57-КГ16-6).
По общему правилу сейчас инспекторы могут получить данные по счетам только с разрешения руководителя УФНС (п. 2 ст. 86 НК). Поэтому контролировать массово поступления физических лиц, конечно, не будут.
Другое дело, когда физлицо ведет предпринимательскую деятельность, то тогда заполучить такие сведения проще, а значит и оперативно выявить скрытые доходы.
Судебная практика
Инспекторы провели выездную проверку предпринимателя и доначислили ему НДФЛ и пени. Они выявили, что он в качестве физлица продал два земельных участка, склад и гараж для грузовых машин на общую сумму 12 854 008 ₽. Однако декларацию 3-НДФЛ в налоговую не представлял и налог не заплатил.
Предприниматель пытался доказать, что оплату за участки, гараж и склад он не получал. Однако инспекторы посчитали странным и неразумным представлять отсрочку платежа по таким суммам покупателю, возраст которого — 84 года.
Более того, проверяющие проанализировали его лицевые счета в банках и обнаружили, что именно в этот период предприниматель перечислил 12 854 008 ₽ на торговую площадку Московской межбанковской валютной биржи. При этом его официальный доход не позволил бы оперировать такими суммами. Ведь за последние два года он составил 102 885 ₽ и 146 843 ₽. Судьи в этом споре поддержали проверяющих во всех инстанциях (определение ВС от 17.05.2023 № 306-ЭС23-6864).
Как подстраховаться. Будьте готовы обосновать инспекторам, за счет каких средств вы приобрели дорогостоящее имущество и откуда у вас средства на крупный перевод. Например, вы привлекли заемные средства или копили несколько лет на данную покупку совместно с другими членами семьи. Но учтите, что инспекторы проверят информацию, которую вы им представили. В таком случае они могут убедиться, что доходов других членов семьи было для этого достаточно.
Регулярно пополняете свой счет или карту, хотя официально не трудоустроены/официальные доходы этого сделать не позволяют
По общему правилу платить НДФЛ с денежных средств, которые поступили на карту физлица безвозмездно — не нужно (письмо Минфина от 11.01.2021 № 03-04-05/1006). Неважно, пополнили вы свой счет сами или деньги на карту перевел вам близкий родственник или другой человек.
Но инспекторы заинтересуются такими операциями, если вы проводите их регулярно и на крупные суммы. Причем, как показывает судебная практика, не исключено, что из-за таких операций вам доначислят НДФЛ.
Судебная практика
Инспекторы выявили, что физическое лицо систематически вносило на свои счета наличные деньги. За три года общая сумма поступлений составила более 210 млн ₽. Направленные налоговиками требования представить документы или информацию, подтверждающую источник возникновения дохода, «физик» проигнорировал.
Инспекторы в ходе выездной проверки его, как предпринимателя, посчитали эту сумму незадекларированным доходом и доначислили НДФЛ в сумме более 27 млн ₽ и пени — более 8 млн ₽.
Судьи не поддержали проверяющих. Арбитры указали, что денежные средства как таковые не являются объектом налогообложения сами по себе. Выписка банка о движении денежных средств по счету налогоплательщика не может являться надлежащим доказательством того, что денежные средства, поступившие на банковские счета предпринимателя или физического лица, являются иным полученным доходом. А источник получения этих денежных средств инспекторами не доказан (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.10.2018 по делу № А08-3699/2017).
Учтите, что регулярное пополнение счета инспекторы могут использовать как одно из доказательств того, что человек трудоустроен неофициально. И в таком случае работодателю грозит доначисление НДФЛ, страховых взносов, пеней и штрафа.
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Судебная практика
Инспекторы доначислили предпринимателю страховые взносы за двоих работников — жену и сына, которых он официально не трудоустраивал. Инспекторы выявили, что они регулярно пополняли свои карточные счета в период, когда нигде не работали. Но выяснилось, что они регулярно присутствовали в магазине вместо ИП, пока тот доставлял товар от поставщиков из других городов. Трудовые договоры с женой и сыном предприниматель не оформлял, соответственно не начислял и страховые взносы. А они в свою очередь настаивали, что помогали предпринимателю безвозмездно. Налоговики посчитали, что таким образом ИП минимизировал налоги.
Более того, проверяющие запросили кредитное досье на жену ИП в ПАО «Сбербанк». Так, выявилось, что в заявлении-анкете в разделе «Информация о трудоустройстве (данные об основном месте работы)» в качестве работодателя у нее было указано ИП мужа, должность — бухгалтер, среднемесячный подтвержденный доход — 40 000 ₽, среднемесячный доход семьи заявлен в размере 100 000 ₽.
Инспекторы определили сумму доходов жены и сына предпринимателя, исходя из фактически отработанных дней за проверяемый период, в размере МРОТ с учетом уральского коэффициента. На эту сумму и доначислили страховые взносы. Судьи поддержали проверяющих (определения Верховного суда от 21.12.2023 № 309-ЭС23-21461).
Как подстраховаться. Безопаснее не экономить на НДФЛ и страховых взносах за счет неофициального трудоустройства работников. Инспекторы уже оперативно выявляют факты выплаты теневой заработной платы. Тем более, что сейчас это один из трендов ФНС.
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Получаете регулярно суммы от физлиц на свою банковскую карту и зарегистрированы в качестве ИП
ФНС не против, если предприниматель использует свою личную карту для получения оплаты за оказанные услуги или выполненные работы, которые в последующем обналичивает и вносит на расчетный счет ИП (письмо ФНС от 20.06.2018 № ЕД-3-2/4043). Но учтите, что при проведении налоговой проверки инспекторы проверят поступления по личным счетам для выявления незадекларированных доходов.
Судебная практика
Инспекторы на выездной проверке выявили, что предприниматель не отразил в книге учета доходов и расходов поступления за оплаченные товары, которые он получал на свою личную карту. Инспекторы заполучили отчет по банковским картам ИП и выписки по лицевому счету за три года, в которых были указаны сведения о физических лицах в адрес которых он реализовал продукцию.
Предприниматель попытался доказать , что деньги, поступившие на личную карту, не связаны с предпринимательской деятельностью — фактически ему возвращали займы. Но представить расписки или другие документы, подтверждающие выдачу займов, он не смог. Более того, сами договоры ИП не стал представлять инспекторам в период проведения налоговой проверки, а сделал это только в суде. Но ни по расчетному счету, ни с личной карты предпринимателя эти займы не перечислялись. А проценты, о которых было сказано в договоре, не декларировались. Судьи в этом споре поддержали проверяющих (определение Верховного суда от 17.07.2024 № 308-ЭС22-15224).
Как подстраховаться. Безопаснее не использовать личную карту для расчетов с клиентами. Несмотря на то, что налоговики относятся к этому факту лояльно, ЦБ придерживается позиции, что для расчетов с клиентами ИП нужен расчетный счет, который предназначен именно для предпринимательской деятельности. Подтверждение тому — информационное письмо Банка России от 26.05.2023 № О-99475. Поэтому есть риск, что к вам возникнут вопросы в рамках закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
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