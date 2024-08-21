Переводы на карту, пополнение счета и крупные расходы: в каких случаях инспекторы доначислят вам налоги

Инспекторы провели выездную проверку предпринимателя и доначислили ему НДФЛ и пени. Они выявили, что он в качестве физлица продал два земельных участка, склад и гараж для грузовых машин на общую сумму 12 854 008 ₽. Однако декларацию 3-НДФЛ в налоговую не представлял и налог не заплатил.

Предприниматель пытался доказать, что оплату за участки, гараж и склад он не получал. Однако инспекторы посчитали странным и неразумным представлять отсрочку платежа по таким суммам покупателю, возраст которого — 84 года.

Более того, проверяющие проанализировали его лицевые счета в банках и обнаружили, что именно в этот период предприниматель перечислил 12 854 008 ₽ на торговую площадку Московской межбанковской валютной биржи. При этом его официальный доход не позволил бы оперировать такими суммами. Ведь за последние два года он составил 102 885 ₽ и 146 843 ₽. Судьи в этом споре поддержали проверяющих во всех инстанциях (определение ВС от 17.05.2023 № 306-ЭС23-6864).

Как подстраховаться. Будьте готовы обосновать инспекторам, за счет каких средств вы приобрели дорогостоящее имущество и откуда у вас средства на крупный перевод. Например, вы привлекли заемные средства или копили несколько лет на данную покупку совместно с другими членами семьи. Но учтите, что инспекторы проверят информацию, которую вы им представили. В таком случае они могут убедиться, что доходов других членов семьи было для этого достаточно.