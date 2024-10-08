Как уменьшить налоги на УСН в 2025 году в связи с налоговой реформой: два рабочих способа 

Более того, один из этих способов вы можете использовать, чтобы снизить налог на УСН в 2024 году. Все подробности — далее.
Новые правила по НДС для компаний и ИП на УСН с 2025 года
С 2025 года компании и ИП, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, станут плательщиками НДС (п. 1 ст. 143 НК). При этом у бизнеса будет выбор: исчислять НДС по пониженным ставкам 5% и 7%, которые зависят от суммы дохода, или общим ставкам — 10% или 20% (см. шпаргалку ниже).
Исключение — сумма доходов компании/ИП не превышает 60 млн ₽. Такие упрощенцы автоматом получают освобождение от НДС.
Шпаргалка 1. По какой ставке платить НДС компаниям и ИП на УСН в 2025 году
Ставка НДС
Сумма дохода
Без НДС
до 60 млн ₽ с учетом всей выручки, в т.ч. по патентам
5%
свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽
7%
свыше 250 млн ₽ до 450 млн ₽
10% или 20%
Любая сумма дохода до 450 млн ₽
Учтите, что если ваш выбор пал на пониженные ставки НДС в размере 5% и 7%, заявить к вычету входной/ввозной налог вы не сможете. Другое дело, если решили исчислять НДС по общим ставкам. В этом случае можете заявить его к вычету, но при выполнении трех условий: у вас есть счет-фактура, вы оприходовали товар и используете его для операций, подпадающих под НДС (ст. 169 НК).
Подходите к выбору ставки основательно, поскольку в общем случае вы не сможете отказаться от применения пониженных ставок 5% и 7% в течение 12 последовательно идущих налоговых периодов (ст. 164 НК). Налоговый период по НДС — квартал. А значит ровно три года вам придется ее применять. Исключение — компания и ИП на УСН утратили право на применение пониженных ставок, то есть превысили лимит доходов для использования такой пониженной ставки, или лимита для применения УСН.
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Как изменится налоговая нагрузка для компаний и ИП на УСН — смотрите на цифрах
В следующем году компании и ИП на УСН будут рассчитывать налог по общей ставке 6%, если выбрали объект «Доходы», и 15% — при выборе объекта обложения «Доходы минус расходы». Но к этой нагрузке на бизнес добавится еще и НДС. Смотрите в таблицах 1 и 2 ниже, как изменится налоговая нагрузка для каждого объекта обложения на УСН в 2025 году по сравнению с 2024 годом в зависимости от суммы дохода.
Таблица 1. Сравнение налоговой нагрузки для компаний на УСН с объектом «Доходы» в 2024–2025 годах
Пункты для сравнения/Годы
2024 год
2025 год
Сумма дохода
до 199,35 млн ₽
до 265,8 млн ₽
до 60 млн ₽
свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽
свыше 50 млн ₽ до 450 млн ₽
до 450 млн ₽ без применения пониженных ставок
УСНд
6%
8%
6%
6%
6%
6%
НДС
-
-
-
5%
7%
20% — входящий НДС, который можно заявить к вычету
Итоговая налоговая нагрузка
6%
8%
6%
11%
13%
26% — входящий НДС, который можно заявить к вычету
Таблица 2. Сравнение налоговой нагрузки для компаний на УСН с объектом «Доходы минус расходы» в 2024–2025 годах
Пункты для сравнения/Годы
2024 год
2025 год
Сумма дохода
до 199,35 млн ₽
до 265,8 млн ₽
до 60 млн ₽
свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽
свыше 50 млн ₽ до 450 млн ₽
до 450 млн ₽ без применения пониженных ставок
УСНд-р
15% — расходы*
20% — расходы*
15% — расходы*
15% —расходы*
15% — расходы*
15% — расходы*
НДС
-
-
-
5%
7%
20%, но входящий НДС можно заявить к вычету
Итоговая налоговая нагрузка**
15%
20%
15%
20%
22%
35%, но входящий НДС можно заявить к вычету
* перечень расходов ограничен
** итоговая налоговая нагрузка зависит от суммы расходов у компании/ИП и входящего/ввозного НДС при применении общей ставки
Посмотрим налоговую нагрузку для компаний и ИП на УСН в обоих случаях на цифрах.
Пример
Объект «Доходы». Допустим, что в этом году доходы компании превысили 60 млн ₽. В 2025 году такой компании придется платить НДС с I квартала. Она выбрала ставку НДС — 5%. В среднем за один квартал компания зарабатывает 73,5 млн ₽ с учетом НДС 5%. То есть НДС за I квартал составит 3 500 000 ₽ (73,5 млн ₽ х 5:105).
Выходит, что авансовый платеж на УСН за I квартал получится 4 200 000 ₽ [(73,5 млн ₽ - 3,5 млн ₽ ) х 6 %]. Итого компании надо будет перечислить в бюджет — 7 700 000 ₽ (4 200 000 ₽ + 3 500 000 ₽).
Объект «Доходы минус расходы». Предположим, что сумма доходов за I квартал составила также 73,5 млн ₽ с учетом НДС — 5%. Тогда сумма НДС по ставке 5% получится 3 500 000 ₽ (73,5 млн ₽ х 5:105). Расходы, которые можно учесть на УСН, выйдут примерно в 45 млн ₽.
Допустим, что доля НДС-вычетов в компании составляет 60% — их она может учесть в расходах. Входной НДС выйдет 2 100 000 ₽ (3 500 000 ₽ х 60%). Получается, что общая сумма расходов составит 47 100 000 ₽ (45 000 000 ₽ + 2 100 000 ₽). В таком случае авансовый платеж на УСН за I квартал составит 3 435 000 ₽ [(73 500 000 ₽ - 3 500 000 ₽ - 47 100 000 ₽) х 15%]. А общая налоговая нагрузка — 6 935 000 ₽ (3 500 000 ₽ + 3 435 000 ₽).
Однако компании и ИП на УСН могут снизить налоги в следующем году. Об этом — далее.
Как уменьшить налоги на УСН в 2025 году — два рабочих способа
Уменьшить налоговые платежи или, как минимум, сохранить налоговую нагрузку в следующем году можно за счет двух рабочих способов. О них —далее.
Способ 1. Перейти на УСН 1%
В следующем году продолжат действовать преференции в виде пониженных региональных налоговых ставок для тех, применяет упрощенную систему налогообложения. Так, компании и ИП на УСН с объектом обложения «Доходы» могут снизить ставку вплоть до 1%.
Такая преференция предусмотрена во многих региональных законах, но в каждом из них установлены конкретные условия для ее применения.
Например, в Чеченской Республике размер пониженной ставки на УСН зависит от количества сотрудников (закон от 27.11.2017 №4 5-РЗ с изменениями на 6 мая 2020 года). Подробности — в таблице 3 ниже.
Таблица 3. Условия для применения пониженной ставки на УСН в Чеченской Республике
Ставка
Условия применения
Доходы
Доходы-расходы
При переезде
При нахождении в регионе и регистрации вновь
1%
5%
до 20 человек включительно
до 20 человек включительно
2%
7%
от 21 до 40 человек включительно
от 21 до 40 человек включительно
6%
15%
от 41 до 100 человек включительно
от 41 до 100 человек включительно
Если перейдете на пониженную ставку УСН, то сможете снизить налоговую нагрузку на бизнес в 2025 году. Подробности — в таблицах 4 и 5 ниже.
Таблица 4. Налоговая нагрузка для компаний и ИП на УСН с объектом «Доходы» в Чеченской Республике
Пункты для сравнения/Годы
2024 год
2025 год
Сумма дохода
до 199,35 млн ₽
до 265,8 млн ₽
до 60 млн ₽
свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽
свыше 50 млн ₽ до 450 млн ₽
до 450 млн ₽ без применения пониженных ставок по НДС
УСНд
6%
8%
1%
1%
1%
1%
НДС
-
-
-
5%
7%
20% — входящий НДС, который можно заявить к вычету
Итого налоговая нагрузка
6%
8%
1%
6%
8%
21% - входящий НДС, который можно заявить к вычету
В таблице 4 наглядно видно, что у компаний и ИП на УСН с объектом «Доходы» и с суммой дохода до 60 млн ₽ есть возможность существенно снизить налоговую нагрузку в 2025 году за счет перевода на УСН 1%. А с суммой доходов от 60 млн ₽ до 450 млн ₽ — сохранить ту налоговую нагрузку, которая у нее была в 2024 году. В любом случае она будет ниже, нежели вы останетесь на общей ставке УСН 6%.
Таблица 5. Налоговая нагрузка для компаний на УСН с объектом «Доходы минус расходы» в Чеченской Республике
Пункты для сравнения/Годы
2024 год
2025 год
Сумма дохода
до 199,35 млн ₽
до 265,8 млн ₽
до 60 млн ₽
свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽
свыше 50 млн ₽ до 450 млн ₽
до 450 млн ₽ без применения пониженных ставок по НДС
УСНд-р
15% — расходы*
20% — расходы*
5% — расходы*
5% — расходы*
5% — расходы*
5% — расходы*
НДС
-
-
-
5%
7%
20% — входящий НДС можно заявить к вычету
Итого**
15%
20%
5%
10%
12%
25% — входящий НДС можно заявить к вычету
* перечень расходов ограничен
** итоговая налоговая нагрузка зависит от суммы расходов у компании/ИП и входящего/ввозного НДС при общей ставке
Из таблицы 5 также видно, что пониженная ставка УСН для объекта «Доходы минус расходы» позволяет существенно снизить налоговую нагрузку для компаний и ИП даже с учетом того, что со следующего года им придется платить НДС.
Есть и другие выгодные для бизнеса на УСН регионы, в которых налоговая ставка для объекта «Доходы» составляет 1%, но в них действуют иные критерии для применения преференции.
Обращайтесь к консультантам ЦФУ за информацией по регионам, в которых действует УСН 1%. Также они помогут вам подобрать выгодный регион с учетом особенностей вашей деятельности в рамках перевода бизнеса на УСН 1% и уменьшить налоги. Есть еще один способ снизить налоги, но уже за счет НДС. О нем — далее.
УСН 1%
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Способ 2. Применить освобождение от НДС на УСН
По общему правилу компании и ИП на УСН, чьи доходы за 2024 год не превысили 60 млн ₽, автоматически освобождаются от НДС в следующем году.
Конечно, освобождение действует до тех пор, пока они не превысят этот лимит в 2025 году. Поэтому, если ваш доход уже приближается к показателю в 60 млн ₽, рекомендуем обратиться к налоговым консультантам ЦФУ ГРУПП, чтобы воспользоваться законной возможностью получить освобождение от НДС в следующем году. Запишитесь на бесплатную консультацию уже сейчас, чтобы не упустить возможность уменьшить налоги.
Кроме того, под автоматическое освобождение подпадают вновь созданные организации и ИП. В обоих случаях вам не нужно уведомлять налоговиков об освобождении от НДС и сдавать налоговые декларации. Однако счета-фактуры все равно придется выставлять. В них делайте пометку «Без налога».
Также учитывайте, что под НДС не подпадают операции, указанные в статье 149 НК. Их перечень довольно обширный. Так, не нужно облагать НДС услуги общественного питания в кафе, ресторанах, предприятиях быстрого обслуживания и т.п., а также выездное обслуживание (пп. 38 п.3 ст. 149 НК). Есть и другие операции, не подпадающие под обложение НДС, которые часто встречаются в организациях, поэтому рекомендуем не упускать и эту возможность снизить налоги.
При этом компании, у которых есть такие операции, должны подавать декларацию по НДС и указывать их в разделе 7 отчета. Счет-фактуру по таким операциям выставлять не нужно (п. 3 ст. 169 НК).
Еще один нюанс — раздельный учет. Вам придется его вести, если у вас есть как облагаемые НДС операции, так и необлагаемые (п. 4 ст. 149 НК). Обращайтесь в Центр Финансового Управления, мы возьмем на себя ведение бухгалтерского учета, поможем устранить налоговые риски и законно уменьшить платежи в бюджет. Будем рады вас видеть среди своих клиентов и партнеров.
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