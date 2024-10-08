Как уменьшить налоги на УСН в 2025 году в связи с налоговой реформой: два рабочих способа 

Уменьшить налоговые платежи или, как минимум, сохранить налоговую нагрузку в следующем году можно за счет двух рабочих способов. О них —далее.

В следующем году продолжат действовать преференции в виде пониженных региональных налоговых ставок для тех, применяет упрощенную систему налогообложения. Так, компании и ИП на УСН с объектом обложения «Доходы» могут снизить ставку вплоть до 1%.

Такая преференция предусмотрена во многих региональных законах, но в каждом из них установлены конкретные условия для ее применения.

Например, в Чеченской Республике размер пониженной ставки на УСН зависит от количества сотрудников (закон от 27.11.2017 №4 5-РЗ с изменениями на 6 мая 2020 года). Подробности — в таблице 3 ниже.

Таблица 3. Условия для применения пониженной ставки на УСН в Чеченской Республике

Ставка Условия применения Доходы Доходы-расходы При переезде При нахождении в регионе и регистрации вновь 1% 5% до 20 человек включительно до 20 человек включительно 2% 7% от 21 до 40 человек включительно от 21 до 40 человек включительно 6% 15% от 41 до 100 человек включительно от 41 до 100 человек включительно

Если перейдете на пониженную ставку УСН, то сможете снизить налоговую нагрузку на бизнес в 2025 году. Подробности — в таблицах 4 и 5 ниже.

Таблица 4. Налоговая нагрузка для компаний и ИП на УСН с объектом «Доходы» в Чеченской Республике

Пункты для сравнения/Годы 2024 год 2025 год Сумма дохода до 199,35 млн ₽ до 265,8 млн ₽ до 60 млн ₽ свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽ свыше 50 млн ₽ до 450 млн ₽ до 450 млн ₽ без применения пониженных ставок по НДС УСНд 6% 8% 1% 1% 1% 1% НДС - - - 5% 7% 20% — входящий НДС, который можно заявить к вычету Итого налоговая нагрузка 6% 8% 1% 6% 8% 21% - входящий НДС, который можно заявить к вычету

В таблице 4 наглядно видно, что у компаний и ИП на УСН с объектом «Доходы» и с суммой дохода до 60 млн ₽ есть возможность существенно снизить налоговую нагрузку в 2025 году за счет перевода на УСН 1%. А с суммой доходов от 60 млн ₽ до 450 млн ₽ — сохранить ту налоговую нагрузку, которая у нее была в 2024 году. В любом случае она будет ниже, нежели вы останетесь на общей ставке УСН 6%.

Таблица 5. Налоговая нагрузка для компаний на УСН с объектом «Доходы минус расходы» в Чеченской Республике

Пункты для сравнения/Годы 2024 год 2025 год Сумма дохода до 199,35 млн ₽ до 265,8 млн ₽ до 60 млн ₽ свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽ свыше 50 млн ₽ до 450 млн ₽ до 450 млн ₽ без применения пониженных ставок по НДС УСНд-р 15% — расходы* 20% — расходы* 5% — расходы* 5% — расходы* 5% — расходы* 5% — расходы* НДС - - - 5% 7% 20% — входящий НДС можно заявить к вычету Итого** 15% 20% 5% 10% 12% 25% — входящий НДС можно заявить к вычету

* перечень расходов ограничен

** итоговая налоговая нагрузка зависит от суммы расходов у компании/ИП и входящего/ввозного НДС при общей ставке

Из таблицы 5 также видно, что пониженная ставка УСН для объекта «Доходы минус расходы» позволяет существенно снизить налоговую нагрузку для компаний и ИП даже с учетом того, что со следующего года им придется платить НДС.

Есть и другие выгодные для бизнеса на УСН регионы, в которых налоговая ставка для объекта «Доходы» составляет 1%, но в них действуют иные критерии для применения преференции.

Обращайтесь к консультантам ЦФУ за информацией по регионам, в которых действует УСН 1%. Также они помогут вам подобрать выгодный регион с учетом особенностей вашей деятельности в рамках перевода бизнеса на УСН 1% и уменьшить налоги. Есть еще один способ снизить налоги, но уже за счет НДС. О нем — далее.