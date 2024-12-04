Нужно ли восстанавливать НДС: пять ситуаций в схемах, шпаргалках и на примерах

Ситуация 1. Начали использовать имущество в необлагаемых операциях
Когда компания или ИП начинают использовать имущество в необлагаемой НДС деятельности, налог необходимо восстановить. Но в каком периоде и сумме зависит от вида имущества (см. шпаргалку 1 ниже).
Шпаргалка 1. Когда и в какой сумме восстановить НДС
Имущество, которое начали использовать в необлагаемой деятельности
В какой сумме восстанавливать НДС
В каком периоде
Товары
В сумме, которую ранее заявили к вычету
В квартале, в котором начали использовать в необлагаемых операциях
НМА и oсновные средства (движимое имущество)
Пропорциональнo остаточнoй/балансовoй стоимости
Недвижимость (с момента ввода недвижимости в эксплуатацию прошло менее 15 лет/имущество еще не полностью самортизировано)
1/10 части
Ежегодно в течение 10 лет. Этот срок исчисляется с года, в котором вы начали амортизировать недвижимость.
Большего всего нюансов, которые нужно учесть, связаны с восстановлением НДС по недвижимости. Например, в 2021 году Минфин разъяснил, что восстанавливать НДС не нужно, если с момента ввода недвижимости в эксплуатацию прошло не 15 лет, как указано в НК, а 10 лет (письма от 07.06.2022 № 03-07-10/53605 и от 13.01.2021 № 03-07-10/723). Объяснили финансисты это тем, что период, в течение которого нужно восстанавливать НДС, ограничен 10 годами с момента ввода объекта в эксплуатацию (п. 4 ст. 171.1 НК).
При этом восстановить налог нужно только за те годы, в которых объект фактически использовали в необлагаемых операциях. Если в каком-то году недвижимость не использовали для таких операций, то восстанавливать НДС за этот год не нужно (письмо Минфина от 11.09.2013 № 03-07-11/37461).
Покажем на примере.
Пример
В январе 2017 года организация приобрела производственное помещение и начала начислять амортизацию. До 2024 года в нем производили продукцию облагаемую НДС, а с начала этого года стали производить еще и необлагаемую налогом. Десятилетний срок, в течение которого необходимо восстанавливать НДС, нужно отсчитывать с 2017 года. Получается, что закончится он в 2026 году.
Поскольку продукцию, не подпадающую под НДС, начали изготавливать только в 2024 году, то именно с этого года и нужно восстанавливать НДС.
Сумма налога, которую компания заявила к вычету при покупке помещения, составила 10 млн ₽. Общая стоимость отгруженных в 2024 году товаров — 100 млн ₽, из которых необлагаемых НДС — 15 млн ₽. Значит, в четвертом квартале 2024 года компании нужно восстановить НДС в сумме 150 000 ₽ (1/10 x 10 млн ₽ x 15 млн ₽ : 100 млн ₽).
Ситуация 2. Решили сменить режим налогообложения с ОСНО на УСН
Компаниям и ИП, которые переходят с 2025 года с ОСНО на УСН нужно восстановить НДС в двух случаях:
они подпадают под автоматическое освобождение от НДС;
выбрали пониженную ставку НДС (5% или 7%).
Минфин выступил против отмены обязанности по восстановлению НДС в обоих этих случаях (письмо от 24.07.2024 № 03-07-11/69416). Финансисты указали, что не восстанавливают суммы НДС, принятые к вычету, только те компании и ИП, чьи доходы превысили 60 млн ₽ и они выбрали общую ставку НДС — 20 % или 10%. Но учтите, что восстанавливать НДС в каждом из вышеуказанных случаев нужно в разных периодах.
Если компания или ИП применяют автоматическое освобождение от НДС, то налог необходимо восстановить в налоговом периоде, который предшествует переходу на спецрежим. Это прямо указано в подпункте «е» пункта 1 статьи 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ. То есть, если вы переходите на УСН с 2025 года, то восстановить НДС необходимо в четвертом квартале 2024 года.
Когда вы переходите на пониженную ставку НДС (5% или 7%), то восстановить налог нужно в первом налоговом периоде, с которого начали ее применять (подп. б п. 6 статьи 2 закона № 176-ФЗ). Получается, что если с 2025 года вы решили рассчитывать НДС по ставке 5% или 7%, то НДС нужно восстановить в первом квартале 2025 года. Не запутаться с восстановлением НДС поможет схема 1 ниже.
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Ситуация 3. Работаете с поставщиками по предоплате
По общему правилу порядок действий продавца и покупателя при авансовых расчетах выглядит как на схеме 2 ниже.
Покупателю, который заявил НДС к вычету с аванса, необходимо восстановить налог в периоде, в котором:
НДС по отгруженным товарам можно принять к вычету;
изменили условия договора и вернули аванс (письма Минфина от 04.07.2024 № 03-07-11/62340, от 29.02.2024 № 03-07-11/18515 и ФНС от 23.05.2024 № СД-4-3/5790).
Сейчас для восстановления НДС не имеет значения, в каком периоде продавец отгрузил товар. Хотя еще в начале 2024 года чиновники придерживались позиции, что покупателю необходимо восстановить НДС именно в том периоде, когда продавец его отгрузил (письма Минфина от 12.01.2024 № 03-07-11/1368 и от 07.11.2023 № 03-07-11/105647). Покажем на примере.
Пример
Покупатель перечислил аванс в начале сентября и заявил НДС к вычету. Продавец отгрузил товары в конце сентября (3 квартал), а на склад покупателя их доставили только в октябре (4 квартал). Восстановить налог с аванса покупателю нужно только в четвертом квартале.
При этом учтите, что если продавец отгружает товары поэтапно, то восстанавливать налог нужно по частям (письма Минфина от 28.11.2014 № 03-07-11/60891 и от 01.07.2010 № 03-07-11/279).
Ситуация 4. Списали дебиторку
Минфин настаивает, что если покупатель заявил к вычету авансовый НДС, то при списании дебиторки его нужно восстановить (письма от 28.01.2020 № 03-07-11/5018, от 05.06.2018 № 03-07-11/38251 и др.). Даже не смотря на то, что в статье 170 НК данный случай в перечне ситуаций, при которых НДС необходимо восстановить, не поименован (см. шпаргалку 2 ниже).
Финансисты в своих разъяснениях ссылаются на то, что в случае списания дебиторской задолженности, товары не используются в облагаемой НДС деятельности. Значит, оснований для принятия НДС к вычету нет, поэтому налог восстановить нужно.
Однако, судьи придерживаются противоположной позиции. Они считают, что восстанавливать НДС по выданному авансу при списании дебиторки не нужно и ссылаются именно на отсутствие такого основания в пункте 3 статьи 170 НК (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.03.2018 № Ф04-6237/2017). Поэтому учитывайте, что если не восстановите НДС, то отстаивать свою позицию с высокой вероятностью вам придется в суде.
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Ситуация 5. Списали товары из-за порчи, хищения, пожара, стихийного бедствия и т. д.
Чиновники в своих письмах придерживаются совершенно противоположных позиций по вопросу, нужно ли восстанавливать НДС при списании товаров, которые компании/ИП утратили в результате порчи, пожара и т. д.
В ряде писем, отметим, что более актуальных, и Минфин, и ФНС сообщают, что восстанавливать НДС при списании товаров или иного имущества по причинам, которые не связаны с реализацией — не нужно (см. шпаргалку 3 ниже). Чиновники ссылаются на пункт 10 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33, в котором данная позиция как раз и изложена.
Шпаргалка 3. Письма Минфина и ФНС, в которых они придерживаются позиции, что НДС при списании товаров восстанавливать не нужно
Причина списания
Реквизиты письма
Истек срок годности
Письма Минфина от 15.03.2018 № 03-03-06/1/15834 и от 15.05.2019 № 03-07-11/34572, а также ФНС от 25.10.2021 № 03-03-06/1/86111
Пожар
Продукция стала непригодной для реализации
Технологические потери
Однако встречаются письма, в которых Минфин, наоборот, требует восстановить НДС в вышеперечисленных случаях. Как пример — письма от 03.02.2017 № 03-03-06/1/5806, от 21.01.2016 № 03-03-06/1/1997 и от 04.07.2011 № 03-03-06/1/387. В них финансисты ссылаются на то, что товары не используются в облагаемой НДС деятельности, значит, вычет неправомерен. Поэтому полностью исключить риск того, что у инспекторов не будет претензий — нельзя. Это подтверждает и актуальная судебная практика (определение Верховного Суда от 21.06.2022 по делу № А24-2852/2021).
Судьи в налоговых спорах поддерживают компании и ИП, если они могут документально подтвердить причины выбытия товара, то есть опровергнуть довод налоговиков, что товары были проданы или переданы безвозмездно. Например, в случае хищения товаров могут предоставить обращение в правоохранительные органы, а факт возникновения пожара подтвердить в МЧС.
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