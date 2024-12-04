Нужно ли восстанавливать НДС: пять ситуаций в схемах, шпаргалках и на примерах

Компаниям и ИП, которые переходят с 2025 года с ОСНО на УСН нужно восстановить НДС в двух случаях:

они подпадают под автоматическое освобождение от НДС;

выбрали пониженную ставку НДС (5% или 7%).

Минфин выступил против отмены обязанности по восстановлению НДС в обоих этих случаях (письмо от 24.07.2024 № 03-07-11/69416). Финансисты указали, что не восстанавливают суммы НДС, принятые к вычету, только те компании и ИП, чьи доходы превысили 60 млн ₽ и они выбрали общую ставку НДС — 20 % или 10%. Но учтите, что восстанавливать НДС в каждом из вышеуказанных случаев нужно в разных периодах.

Если компания или ИП применяют автоматическое освобождение от НДС, то налог необходимо восстановить в налоговом периоде, который предшествует переходу на спецрежим. Это прямо указано в подпункте «е» пункта 1 статьи 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ. То есть, если вы переходите на УСН с 2025 года, то восстановить НДС необходимо в четвертом квартале 2024 года.

Когда вы переходите на пониженную ставку НДС (5% или 7%), то восстановить налог нужно в первом налоговом периоде, с которого начали ее применять (подп. б п. 6 статьи 2 закона № 176-ФЗ). Получается, что если с 2025 года вы решили рассчитывать НДС по ставке 5% или 7%, то НДС нужно восстановить в первом квартале 2025 года. Не запутаться с восстановлением НДС поможет схема 1 ниже.

Схема 1. Восстановление НДС при переходе с ОСНО на УСН в 2025 году

Если вы решили перейти с ОСНО на УСН, рекомендуем вам обратиться к налоговым консультантам ЦФУ ГРУПП. В рамках налогового планирования они помогут вам выбрать выгодный объект обложения, ставку НДС, а также не упустить ни один нюанс при смене налогового режима.