Франчайзинг VS дробление: как обезопасить бизнес от налоговых доначислений 

Договор франчайзинга: в чем основная претензия инспекторов
Один из самых популярных способов структурирования розничной торговли – заключение договоров коммерческой концессии (франчайзинга). Фактически по этому договору одна сторона (правообладатель = франчайзер) предоставляет другой стороне (пользователю = франчайзи) право на ведение бизнеса под его брендом, правилам и технологиям. Такая модель позволяет начинающим предпринимателям минимизировать свои риски, а франчайзерам — расширить свой бизнес и выйти на новые рынки.
При такой модели бизнеса открывать новые ООО и ИП могут как сами франчайзеры, так и их франчайзи, копируя модель бизнеса. Однако в такой структуре инспекторы нередко видят схему искусственного дробления.
В 2025 году у компаний и ИП, которые ведут бизнес по франчайзинговой модели, возрастает риск попасть на налоговые доначисления. Ведь выявление признаков дробления — один из главных трендов ФНС в этом году. Кто попадет под подозрение — далее.
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Какие признаки укажут инспекторам на дробление бизнеса
Само по себе ведение бизнеса по договору коммерческой концессии содержит множество признаков, характерных для схемы искусственного дробления бизнеса. Например, компании:
осуществляют один и тот же вид деятельности;
используют одинаковый товарный знак, у них общий сайт, телефоны и т. п.;
сотрудничают с одними и теми же поставщиками продукции и другие признаки.
Именно эти признаки, которые присущи франчайзинговой модели, отмечает ФНС в своих письмах в качестве признаков, указывающих на схему дробления бизнеса. Это не значит, что обнаружив какой-либо признак в структуре бизнеса, инспекторы сразу же доначислят налоги. Для налоговых инспекторов это повод углубленно проверить компанию/ИП. Но если их подозрения подтвердятся, они объединят всех франчайзи в единую сеть и доначислят:
налог на прибыль;
НДС;
пени;
штраф — 40% от суммы недоимки.
В таком случае компании и ИП рискуют попасть на многомиллионные доначисления, что подтверждает арбитражная практика.
Судебная практика 1
В 2015 году компания начала продажу ювелирных изделий под товарным знаком «Бронницкий ювелир» через юрлиц и ИП по договорам коммерческой концессии (франчайзинга). Причем и предприниматели, и организации применяли специальные налоговые режимы. Инспекторы заподозрили, что фактически компания просто раздробила бизнес для минимизации налогов, и доначислили ей более 770 млн ₽.
Вменение схемы дробления строилось на следующих аргументах инспекторов:
салоны, через которые компания реализовала свою продукцию, она разделила на две розничные сети — старую и новую. При этом соучредителями «новой» сети стали учредители «старых» салонов, которые являлись членами органов управления группы компаний;
сотрудники в течение года неоднократно увольнялись из одного салона и переходили в другой, причем без каких-либо собеседований, а их обязанности не изменялись;
работники подтвердили, что компания контролировала все салоны розничной сети;
договоры коммерческой концессии с данными салонами сети существенно отличались от условий договоров с другими лицами;
у салонов не было источников и ресурсов для того, чтобы самостоятельно начать деятельность;
суммы, указанные в счетах-фактурах по реализации изделий в адрес салонов, отличались от сумм, которые прошли по расчетным счетам;
другие признаки.
Судьи в этом споре встали на сторону проверяющих (постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда от 17.10.2024 по делу № А41-67495/23).
Судебная практика 2
ООО «Хлебница-Волгоград» заключило лицензионный договор с владельцами франшизы для продажи продукции под брендом «пекарня Хлебница». При этом компания сразу же заключила лицензионные (по факту сублицензионные) договоры с несколькими ИП и ООО, которые находились на спецрежимах. При этом еще три предпринимателя начали продавать продукцию без заключения лицензионного договора. Инспекторы посчитали, что Хлебница-Волгоград разделила бизнес для оптимизации налогов, и доначислили ей более 200 млн ₽.
При этом доводы инспекторов основывались на том, что сублицензиаты были полностью подконтрольны компании:
компания сама искала и арендовала помещения для размещения пекарен, поскольку у ИП и ООО не было для этого собственных средств;
она же делала ремонт, готовила помещения к эксплуатации, а также за счет своих средств осуществляла рекламное оформление точек;
компания покупала все оборудование и ККТ для пекарен и сдавала их в аренду франчайзи;
франчайзи могли стать только сотрудники компании-франчайзера, поскольку у них был нужный опыт в сфере производства хлебобулочных изделий$
компания регулировала работу пекарен;
ИП не оплатили первоначальный 1 млн ₽, который был установлен в допсоглашении к лицензионному договору, при этом никакие санкции к ним не применялись;
проведение любых рекламных акций, кино- и фотосъемок в помещениях пекарен возможно было только с разрешения компании.
Компания попыталась отбить доначисления, сославшись на то, что она старалась контролировать весь процесс для сохранения своего имени и бренда. Однако судьи в этом споре все равно поддержали налоговиков (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 07.03.2025 по делу № А12-4458/2024).
Как видно из судебной практики, свою доказательную базу инспекторы строят на совокупности признаков дробления, которые указывают на подконтрольность компаний и отсутствии деловой цели разделения. Однако у организаций и ИП есть шанс отбить доначисления. Об этом — далее.
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Победные аргументы бизнеса в спорах с налоговыми инспекторами
Если вы столкнулись с претензиями со стороны налоговых органов, оспаривать каждый признак искусственного дробления не имеет смысла. Причина в том, что совпадения признаков объясняются стандартными условиями договора франчайзинга.
В этом случае результативнее выстраивать такую стратегию защиты, которая подтвердит корпоративную историю, то есть историю создания структуры или реорганизации, а также наличие деловой цели, конечно же, отличной от цели оптимизации налогов. Также необходимо подтвердить и самостоятельность каждой компании/ИП, входящих во франчайзинговую сеть. Именно такая модель защиты помогает отбить доначисления налоговых инспекторов, что подтверждает актуальная судебная практика.
Судебная практика
Компания по договору коммерческой концессии (франчайзинга) получила в пользование товарный знак. В это же время она заключила договор коммерческой концессии с 57-ю индивидуальными предпринимателями (пользователи) на спецрежиме, которые продавали продукцию через свои магазины. Инспекторы посчитали такую схему работы искусственным дроблением бизнеса и доначислили ей более 180 млн ₽. В качестве доказательств они привели следующие аргументы:
для 57 ИП разрабатывалась специальная программа для заказа продукции, ее устанавливали только на этих точках. Другим ИП и юрлицам программу не предоставляли.
в качестве предпринимателей, которые открывали магазины, были зарегистрированы работники самой компании.
компания (франчайзер) была единственным поставщиком продукции для всех ИП;
у магазинов предпринимателей было одинаковое название, они были оформлены в едином стиле, в них действовали одни и те же дисконтные карты и т. д.
компания-франчайзер доставляла продукцию до магазинов ИП своими силами и за свой счет;
передача ИП прав на использование товарного знака не зарегистрирована во ФСИС «Роспатент».
Несмотря на огромный список совпадений и признаков подконтрольности, судьи в этом споре поддержали компанию. Они указали, что целью заключения договоров коммерческой концессии было не получение необоснованной налоговой выгоды, а развитие рынка сбыта товаров под определенными брендами. При этом заключить договор концессии могло любое лицо. Деловая же цель компании состояла в том, чтобы повысить узнаваемость бренда, увеличить спрос на реализуемую продукцию и, в конечном счете, создать благоприятные условия для оптовой торговли. Кроме того, все ИП вели самостоятельную деятельность — за свой счет арендовали помещение и несли иные расходы, связанные с их деятельностью (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.08.2024 по делу № А57-7217/2023).
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Чек-лист. Меры безопасности для франчайзинговой сети
✅Минимизируйте пересечения с владельцем франшизы. Безопаснее не заключать договор франчайзинга с родственниками, сотрудниками и т. д. Иначе у инспекторов возникнут сомнения в самостоятельности и независимости каждого бизнеса.
✅Передавайте товарный знак и другие исключительные права за вознаграждение на рыночных условиях. Более того, безопаснее для этого привлечь оценщика, чтобы документально подтвердить указанные в договоре суммы вознаграждения. Но учтите, что мало прописать вознаграждение в договоре, необходимо, чтобы стороны действительно производили расчеты. Причем сумма вознаграждения не должна значительно отличаться для определенных, как правило, взаимозависимых компаний/ИП.
✅Отслеживайте условия о покупке франшизы. Если ее нельзя приобрести любому человеку, то это вызовет подозрения у налоговой, ведь фактически франчайзинг — это развитие сети.
✅Избегайте миграции персонала, а также смешения денежных потоков.
✅Соблюдайте самостоятельность каждого бизнеса. Контролируйте, чтобы каждая компания/ИП несли расходы «за себя».
✅Обязательно регистрируйте договор коммерческой концессии с каждым франчайзи.
За защитой франшизы безопаснее обратиться к экспертам ЦФУ. Мы проведем налоговый аудит и выстроим безопасную структуру работы с франчайзи с учетом всех изменений 2025 года.
Обращайтесь в ЦФУ, чтобы защитить франшизу от претензий инспекторов и налоговых доначислений
Мы проведем налоговый аудит и выстроим безопасную структуру работы с франчайзи в соответствии с изменениями 2025 года
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