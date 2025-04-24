Франчайзинг VS дробление: как обезопасить бизнес от налоговых доначислений 

Договор франчайзинга: в чем основная претензия инспекторов

Один из самых популярных способов структурирования розничной торговли – заключение договоров коммерческой концессии (франчайзинга). Фактически по этому договору одна сторона (правообладатель = франчайзер) предоставляет другой стороне (пользователю = франчайзи) право на ведение бизнеса под его брендом, правилам и технологиям. Такая модель позволяет начинающим предпринимателям минимизировать свои риски, а франчайзерам — расширить свой бизнес и выйти на новые рынки.

При такой модели бизнеса открывать новые ООО и ИП могут как сами франчайзеры, так и их франчайзи, копируя модель бизнеса. Однако в такой структуре инспекторы нередко видят схему искусственного дробления.

В 2025 году у компаний и ИП, которые ведут бизнес по франчайзинговой модели, возрастает риск попасть на налоговые доначисления. Ведь выявление признаков дробления — один из главных трендов ФНС в этом году. Кто попадет под подозрение — далее.