Налоговые требования — 2025: ТОП запросов, актуальные тренды налогового контроля и новые дедлайны для подготовки ответов

Какие требования компании и ИП массово получают в 2025 году

Среди тех, кто обращался в ЦФУ за услугой «Подготовка ответов на требования налоговой» , налоговые консультанты выявили три самых популярных тематики запросов от налоговых инспекторов. Все они касаются оптимизации налогов. Рассмотрим их подробнее.

Требуют добровольно доплатить НДС и налог на прибыль в связи с применением схемы дробления бизнеса

Если инспекторы заподозрили, что компания или ИП искусственно раздробили бизнес, просят предоставить пояснения и документы или же подать уточненку и доплатить налоги. Самое сложное, что под подозрение в искусственном дроблении может попасть любой бизнес из-за различных, действительно случайных, совпадений.

Кейс из практики ЦФУ

К нам обратился предприниматель, которого налоговые инспекторы заподозрили в искусственном дроблении бизнеса с другим ИП. В требовании инспекторы предложили ему добровольно доплатить НДС и налог на прибыль. Общая сумма доначислений составила почти 9 млн ₽. Основанием для этого стало то, что два предпринимателя вели бизнес в одном месте, там же были зарегистрированы и их кассы, да и сферы их деятельности косвенно соприкасались. То есть один ИП занимался продажей телефонов, а второй — их ремонтом. Такие формальные совпадения подвели обоих предпринимателей под подозрение в дроблении бизнеса.

Нам удалось снять претензии инспекторов. Дело в том, что предприниматели были в принципе незнакомы, а совпадение адресов обусловлено тем, что они работали в одном торговом центре. Но один из них вел бизнес на первом этаже ТЦ, а второй — на четвертом. Их клиенты и поставщики не пересекались. Все это сыграло в пользу предпринимателей, и все вопросы были сняты пояснениями и представлением документов, которые подтвердили данные факты.