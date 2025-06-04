Налоговые требования — 2025: ТОП запросов, актуальные тренды налогового контроля и новые дедлайны для подготовки ответов

Сейчас налоговые инспекторы массово рассылают требования компаниям и ИП, которых подозревают в оптимизации налогов. При этом в запросах они нередко требуют представить им «лишние» документы. Это подтверждают и данные консультантов ЦФУ по обращениям за последние полгода, и актуальная судебная практика. При этом учтите еще один нюанс — теперь отвечать на требования нужно в новые сроки. Подробнее обо всем — в статье.
Какие требования компании и ИП массово получают в 2025 году
Среди тех, кто обращался в ЦФУ за услугой «Подготовка ответов на требования налоговой», налоговые консультанты выявили три самых популярных тематики запросов от налоговых инспекторов. Все они касаются оптимизации налогов. Рассмотрим их подробнее.
Требуют добровольно доплатить НДС и налог на прибыль в связи с применением схемы дробления бизнеса
Если инспекторы заподозрили, что компания или ИП искусственно раздробили бизнес, просят предоставить пояснения и документы или же подать уточненку и доплатить налоги. Самое сложное, что под подозрение в искусственном дроблении может попасть любой бизнес из-за различных, действительно случайных, совпадений.
Кейс из практики ЦФУ
К нам обратился предприниматель, которого налоговые инспекторы заподозрили в искусственном дроблении бизнеса с другим ИП. В требовании инспекторы предложили ему добровольно доплатить НДС и налог на прибыль. Общая сумма доначислений составила почти 9 млн ₽. Основанием для этого стало то, что два предпринимателя вели бизнес в одном месте, там же были зарегистрированы и их кассы, да и сферы их деятельности косвенно соприкасались. То есть один ИП занимался продажей телефонов, а второй — их ремонтом. Такие формальные совпадения подвели обоих предпринимателей под подозрение в дроблении бизнеса.
Нам удалось снять претензии инспекторов. Дело в том, что предприниматели были в принципе незнакомы, а совпадение адресов обусловлено тем, что они работали в одном торговом центре. Но один из них вел бизнес на первом этаже ТЦ, а второй — на четвертом. Их клиенты и поставщики не пересекались. Все это сыграло в пользу предпринимателей, и все вопросы были сняты пояснениями и представлением документов, которые подтвердили данные факты.
Требуют доплатить НДФЛ и страховые взносы в связи с выплатой «теневой» зарплаты
Также одним из приоритетных направлений ФНС является легализация доходов физических лиц. Для этого они используют все доступные им методы, в том числе и получают доступ к банковским операциям предпринимателей.
Кейс из практики ЦФУ
К налоговым консультантам ЦФУ обратился предприниматель. Налоговые органы направили ему требование, в котором предложили доплатить НДФЛ и страховые взносы на сумму более 60 млн ₽. Причина же заключалась в том, что он переводил деньги со счета ИП на свой счет физического лица с кодом операции 33 (выплата заработной платы). Налоговые инспекторы вычислили это, получив доступ к его счету. Естественно, они посчитали, что так предприниматель выплачивает заработную плату «в конверте».
Как оказалось, некоторые банки предлагают своим клиентам применять код 33 при перечислении денег со счета ИП на свой счет «физика», чтобы таким образом сэкономить на банковских комиссиях. Мы помогли подготовить предпринимателю безопасные пояснения, а также необходимые для подтверждения фактов документы (штатное расписание, трудовые договоры и т. д.). Все доначисления по требованию инспекторов удалось оспорить.
Причем сейчас налоговые инспекторы начали активно принялись за владельцев пунктов выдачи (ПВЗ). Они массово рассылают требования предпринимателям, у которых несколько ПВЗ и нет официально трудоустроенных сотрудников. В таком случае один ИП не может единолично обеспечить работу всех ПВЗ. Причем нередко инспекторы сначала посещают пункт выдачи и опрашивают сотрудников, а затем уже высылают требование.
Требуют доплатить УСН по ставке 6%
В этом году инспекторы массово рассылают компаниям на УСН требования по обоснованности применения ставки 1%. Причем требования получает большинство компаний и ИП, которые уже на протяжении длительного времени работают в регионах. Сами по себе требования абсолютно шаблонные — в них инспекторы сообщают о необоснованности применения ставки региона и о необходимости подать уточненную декларацию, а также доплатить налог на УСН, рассчитанный по ставке 6%.
Кейс из практики ЦФУ
Предприниматель получил требование, в котором налоговые инспекторы указали, что он не проживает в льготном регионе, а значит, необоснованно применяет пониженную ставку по УСН 1%. Изучив подробно деятельность клиента, мы подобрали документальные доказательства его присутствия в регионе. Налоговым инспекторам мы предоставили договор аренды жилья, документы, подтверждающие встречи с контрагентами в данном регионе, документы, которые подтверждают проведение собеседований и найм сотрудников и многие другие. Все это помогло оспорить требование и отстоять неправомерность доначислений, которые в общей сумме достигали 10 млн ₽.
Налоговые консультанты ЦФУ часто сталкиваются с требованиями клиентов, в которых налоговые инспекторы требуют большой объем документов, причем не всегда обоснованно. Как в этом случае безопаснее действовать — расскажем далее.
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На какие требования можно ответить отказом, а в каких случаях так поступать опасно
Инспекторы в рамках различных контрольных мероприятий стараются заполучить как можно больше информации и документов. Хотя ФНС не раз советовала инспекторам запрашивать только те сведения, которые действительно необходимы для контроля (письмо от 26.06.2023 № СД-4-2/8096@). Но на практике это работает не всегда.
Цель инспекторов — заполучить как можно больше доказательств, подтверждающих нарушение. Например, в рамках камеральной проверки декларации они могут запросить штатное расписание и трудовые договоры. Но такие запросы судьи считают неправомерными, поскольку данные документы не являются основанием для определения налоговой базы по НДС (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2025 по делу № А56-56020/2024). Дело в том, что НК строго ограничивает перечень ситуаций, в которых инспекторы могут запросить пояснения и документы в рамках камералки (п. 7 ст. 88 НК). Их смотрите в шпаргалке 1 ниже.
Шпаргалка 1. Какие документы и пояснения могут запросить инспекторы в рамках камералки
Что могут запросить инспекторы
В каких случаях
Статья Налогового кодекса
Пояснения
Документы
При этом, например, для требований вне рамок проверки таких жестких ограничений по перечню документов в НК нет (п. 2. ст. 93.1 НК). И, как показывает судебная практика, инспекторы нередко запрашивают нужные им документы по компании именно в рамках этого контрольного мероприятия (см. шпаргалку 2 ниже).
Шпаргалка 2. Выводы судей по документам, которые налоговые инспекторы запрашивали (не)обоснованно вне рамок проверки
Что запросили инспекторы
Решение суда
Реквизиты дела
Учетный журнал в отношении всех операций компании с имуществом паевого фонда за три предшествующих года
Компания не представила журнал, и инспекторы выписали ей штраф. Однако судьи поддержали компанию. Они указали, что штраф неправомерен, поскольку такой объем документов и информации следует расценивать как проведение комплексного мероприятия налогового контроля в отношении компании.
Налоговый орган фактически пытается получить не информацию по какой-то отдельной сделке, а осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности заявителя без проведения соответствующих налоговых проверок.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.03.2023 по делу № А56-116223/2021
Документы по конкретной сделке с контрагентом, исключенным из ЕГРЮЛ
Компания не представила документы, поскольку контрагента исключили из ЕГРЮЛ. Инспекторы посчитали отказ необоснованным и выписали штраф, а судьи их поддержали. Они указали, что исключение контрагента из ЕГРЮЛ не лишает ИФНС права истребовать документы у компании.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.02.2023 по делу № А72-6284/2022
Договоры комиссии с контрагентом, а также все имеющиеся договоры комиссий, счета-фактуры, отчеты комиссионера, отчеты о проданных товарах, заявки на передачу товаров на реализацию, ТТН по доставке товаров комитентом в магазин комиссионера за 3 года.
Предприниматель не смог представить только ТТН, за что ему выписали штраф. Судьи встали на сторону ИП. Они указали, что недопустимо истребование инспекцией вне рамок проверки документов, касающихся деятельности контрагента, а не конкретной сделки.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 07.07.2022 по делу № А35-5409/2021
Запросили документы не по конкретной сделке, а по всем сделкам с контрагентом за три года
Судьи поддержали организацию. Они указали, что в данном случае налоговые инспекторы действовали с превышением полномочий.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.04.2017 по делу № А14-14883/2015
Судебная практика по таким требованиям инспекторов неоднозначна. В связи с этим, мы рекомендуем обращаться за подготовкой ответа к налоговым консультантам ЦФУ. В рамках услуги «Подготовка ответов на требования налоговой» налоговые консультанты проанализируют требование и помогут составить безопасный ответ. Так вы сможете обезопасить свой бизнес от штрафов, доначислений и споров с инспекторами.
На практике встречаются случаи, когда компании и ИП не представляют документы по той причине, что инспекторы допустили ошибки в оформлении требования. Но судьи не всегда считают такой отказ обоснованным (см. шпаргалку 3 ниже).
Шпаргалка 3. В каких случаях судьи считают отказ от предоставления документов (не)обоснованным
Причина отказа от представления документов
Выводы судей
Реквизиты дела
В требовании не указано конкретное мероприятие налогового контроля
Судьи поддержали налоговых инспекторов. Они указали, что неуказание в требовании конкретного мероприятия налогового контроля не свидетельствует о недействительности требования.
Определение Верховного суда от 11.05.2023 № 307-ЭС23-6135, а также определение Верховного суда от 27.07.2021 № 304-ЭС21-11982
Судьи поддержали компанию. Они указали, что требование, в котором возложена обязанность по представлению документов без обоснования причины истребования документов и сведений, нарушает право лица исполнять только законные требования налогового органа
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.01.2020 по делу № А76-15894/2019
В требовании не указаны сведения, позволяющие идентифицировать конкретную сделку
Судьи поддержали компанию. Они сослались на то, что отсутствие сведений позволяющих идентифицировать конкретную сделку, в отношении которой истребуются документы, нарушают права и законные интересы налогоплательщика
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.02.2017 по делу № А75-6717/2016
Судьи встали на сторону инспекции. Они сослались на то, что в требовании были указаны номера и даты счетов-фактур, по которым можно было идентифицировать конкретную сделку.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.01.2019 № Ф06-42165/2018
Отметим, что получение требования вне рамок проверок практически всегда свидетельствует о проведении предпроверочного анализа. Мы рекомендуем анализировать сплошным методом все документы перед тем, как представить их инспекторам, поскольку любой недочет в их оформлении или нестыковка может сыграть против бизнеса. При этом безопаснее привлекать специалистов — налоговых консультантов ЦФУ, поскольку взаимоотношения с контролирующими органами имеют свою специфику. Они проанализируют требования и помогут подготовить безопасные пояснения и комплект документов в рамках услуги «Подготовка ответов на требования налоговой».
В какие сроки направить ответ на требование: новые правила расчета дедлайна
Крайний срок, в который вам необходимо направить ответ на требования инспекторов, зависит от двух факторов. Первый — в рамках какого контрольного мероприятия инспекторы выслали требование. Второе — что именно требуется инспекторам: пояснения или документы. Сроки смотрите в шпаргалке 4 ниже.
Шпаргалка 4. В какие сроки необходимо направить ответ на требование налоговых инспекторов
Что требуют инспекторы
В какой срок надо предоставить инспекторам
Пояснения в рамках камеральной проверки
5 рабочих дней (ст. 88 НК)
Документы в рамках камеральной или выездной проверки
10 рабочих дней. Есть исключения.
Пояснения или документы в рамках встречной проверки
5 рабочих дней (абз. 1 п. 5 ст. 93.1 НК)
Пояснения или документы вне рамок проверки
10 рабочих дней (абз. 2 п. 5 ст. 93.1 НК)
При этом срок, который указан в шпаргалке выше, отсчитывайте по новым правилам. Они действуют с 5 февраля. Теперь датой получения электронного документа от ИФНС для компаний и ИП, которые должны представлять декларации в электронном виде, считается та же дата, как и при получении почтовой корреспонденции — шестой рабочий день со дня отправки (п. 4 ст. 31 НК). Направлять квитанцию о приеме требования в инспекцию больше не нужно. А значит, оснований для блокировки счета стало меньше. Покажем на примере, как отсчитать дедлайн для ответа с учетом новых правил.
Пример
3 июня 2025 года налоговые инспекторы выслали компании по ТКС требование о представлении документов вне рамок проверки. Эту дату оператор ЭДО отразил в подтверждении.
Шестидневный срок для расчета даты получения требования необходимо отсчитывать со следующего дня, то есть 4 июня. Получается, что требование будет считаться автоматически полученным 11 июня (4,5,6,9,10,11 июня).
Срок, в течение которого компании надо представить документы по требованию вне рамок проверки — 10 рабочих дней. Их отсчитывают также со следующего дня после получения, то есть с 16 июня (поскольку 12, 13, 14 и 15 июня — нерабочие дни). Значит ей необходимо представить пояснения и документы не позднее 27 июня (16, 17, 18, 19, 20, 23,24,25,26,27 июня).
Если не успеете в срок, штрафа не избежать. Какие санкции и в каком случае грозят — в шпаргалке 5 ниже.
Шпаргалка 5. Какие штрафы грозят за непредставление пояснений/документов
Ситуация
Штраф за непредставление/несвоевременное представление
Статья НК
Запросили документы для налогового контроля вашей компании/ИП
200 ₽ за каждый непредставленный документ
Запросили документы для налогового контроля в отношении вашего контрагента либо иного лица по конкретной сделке вне рамок проверки
10 000 ₽
Запросили информацию
5000 ₽, при повторном нарушении — 20 000 ₽
Причем, если инспекторы запросили в одном требовании и информацию, и документы, а вы их не представили — они могут выписать два штрафа одновременно: и за непредставление информации, и за непредставление документов.
Мы рекомендуем не рисковать. В любом случае инспекторы могут заполучить необходимые им документы и в рамках других контрольных мероприятий. Безопаснее обратиться к налоговым консультантам ЦФУ, которые помогут вам составить безопасные пояснения, снять претензии инспекторов, а также избавят вас от финансовых и временных затрат в рамках услуги «Подготовка ответов на требования налоговой».
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