Необоснованная налоговая выгода в торговле: претензии инспекторов и победные аргументы для бизнеса

Заранее исключите налоговые риски и подготовьте победные аргументы на случай, если налоговые инспекторы заподозрят вас в получении необоснованной налоговой выгоды. Причем причин для этого становится все больше, а часть из них совсем неожиданны, например, у покупателя есть признаки технической компании. В статье — меры безопасности и победные аргументы на случай спора с налоговыми органами.

Занизили/завысили цену, чтобы сэкономить на налогах

По общему правилу, налоговые инспекторы оценивают рыночность цен в ходе специальных проверок в отношении контролируемых сделок, которые прошли между взаимозависимыми лицами (ст. 105.17 НК). Однако Налоговый кодекс не запрещает им проверять соответствие цен рынку и по неконтролируемым сделкам при проведении камеральных и выездных проверок (письма Минфина от 18.01.2024 № 03-12-12/3319 и ФНС от 29.03.2024 № СД-17-2/917@ и от 27.11.2017 № ЕД-4-13/23938@). Однако скорректировать цены и доначислить налоги в этой ситуации проверяющие могут только в случае, если докажут получение необоснованной налоговой выгоды.

При этом Верховный суд еще в 2017 году указал, что только лишь отклонение цен не может быть единственным признаком получения необоснованной налоговой выгоды (п. 3 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и ст. 269 НК РФ, утв. Президиумом ВС 16.02.2017). Поэтому налоговые инспекторы будут выявлять и другие признаки, например, нестандартные формы расчета, убыточность сделки и т. д.

Судебная практика

Компания продала земельные участки контрагенту за 500 тыс. ₽, который в свою очередь через несколько дней продал их другим покупателям, но уже за 119 млн ₽. Инспекторы заподозрили, что компания реализовала участки по столь низкой цене только для того, чтобы остаться на УСН. В связи с этим ей доначислили налог на прибыль, НДС, пени и штраф. Так, на получение необоснованной налоговой выгоды им указали следующие признаки:

в этом же периоде компания продала аналогичные земельные участки и другому покупателю, но стоимость за один квадратный метр была выше в 95 и 406 раз;

контрагент, для которого установили цену ниже, был подконтролен компании;

не было экономической выгоды от продажи и другие.

В итоге налоговые инспекторы доначислили налоги, исходя из реальных рыночных цен, а судьи их поддержали (определение Верховного суда от 24.02.2022 № 301-ЭС21-29625).

Причем претензии у налоговых органов могут возникнуть и в случае, когда компания сама приобретает продукцию по завышенным ценам. Они считают, что таким образом бизнес наращивает расходы, снижает платежи по налогу на прибыль и получает необоснованную налоговую выгоду. Как пример — постановление арбитражного суда Уральского округа от 28.02.2019 по делу № А34-3771/2018.

Меры безопасности и победные аргументы для бизнеса. Заранее подготовьте аргументы и документы, которые подтвердят рыночность цен на момент совершения сделки. Для этого подходит:

Если цены существенно отклоняются от рыночных, будьте готовы это обосновать. Например, отклонение цен связано с системой скидок — чем больше объем закупок, тем выше скидка, хотя изначальная цена одинакова для всех (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.12.2017 по делу № А12-4445/2017). Или у вас прошла одна убыточная сделка с ключевым контрагентом, но она позволила сохранить с ним отношения и заключить новые контракты, которые уже принесли прибыль (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.06.2019 по делу № А65-24470/2018).

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У поставщиков или даже покупателей есть признаки «технички»

Налоговые инспекторы относят к техническим организации и ИП, которые не ведут реальную экономическую деятельность, не обладают необходимыми ресурсами и не выполняют реальных функций (письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@). Как правило, претензии у налоговых инспекторов возникают к компаниям и ИП, которые закупают товары, работы или услуги у таких технических контрагентов. Они считают, что в таком случае бизнес неправомерно заявляет НДС к вычету и принимает расходы по сделкам (постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 11.04.2025 по делу № А17-5598/2024).

Но теперь налоговые инспекторы проверяют на благонадежность не только продавцов, но и покупателей. Таким образом они доказывают, что продавец занизил сумму выручки, сэкономил на налоге на прибыль и получил необоснованную налоговую выгоду.

Судебная практика

На выездной проверке налоговые инспекторы посчитали, что компания получила необоснованную налоговую выгоду и доначислили ей НДС — более 21 млн ₽, налог на прибыль — более 43 млн ₽, а также штраф — более 6 млн ₽. Проверяющие настаивали, что организация не продавала импортируемые фрукты «техническим» покупателям, а фактически реализовала их иным лицам по более высоким ценам.

Инспекторы отследили сделки таких покупателей и выяснили, что те в дальнейшем не реализовали продукцию, что указывает на искусственное затоваривание. Более того, договоры, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные были оформлены с ошибками. При этом некоторых покупателей в дальнейшем исключили из ЕГРЮЛ, а их учредители не явились на допрос — все это говорит о принадлежности к «схемным» площадкам.

Но судьи в этом споре поддержали организацию. Они указали, что компания не должна проявлять коммерческую осмотрительность в отношении покупателей и отслеживать дальнейшую реализацию закупленной продукции. Цены продажи соответствовали рыночным, а нестыковки в первичке были не критичны и объяснимы со стороны организации (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.12.2024 по делу № А45-25913/2023).

Меры безопасности и победные аргументы для бизнеса. Перед сделкой с поставщиками собирайте информацию, подтверждающую их благонадежность. Для минимального досье запросите выписку из ЕГРЮЛ, отчетность, проверьте судебные дела. Пропишите «глубину» проверки в регламенте по проверке контрагентов. Укажите, например, что используете три степени риска в зависимости от суммы приобретаемых товаров/услуг.

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Если вас заподозрили в сотрудничестве с «техничками», приведите аргументы, которые подтвердят реальность сделок. В этом вам поможет идеально составленная первичка, деловая переписка, фото- и видеосъемка отгрузки товара со склада или прием на склад, выписки из регистров налогового и бухгалтерского учета, которые подтвердят факт использования закупленной продукции, подтверждение участия поставщиков в профессиональных выставках и т. д. (постановления Арбитражного суда Московского округа от 19.10.2023 по делу № А40-272368/2022 и от 31.07.2023 по делу № А40-127768/2022).

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Слишком много совпадений с контрагентами

Сейчас налоговые инспекторы уже на этапе камеральной проверки вычисляют: взаимозависимость компаний и ИП, одинаковые виды деятельности, единые IP-адреса, общих сотрудников, покупателей, поставщиков и т. д. Если обнаружат такие совпадения, заподозрят в искусственном дроблении бизнеса и доначислят НДС, налог на прибыль, пени и штраф — 40% от суммы недоимки.

Судебная практика

Компания оптом торговала игрушками и находилась на общей системе налогообложения. При этом инспекторы посчитали, что она занизила выручку за счет того, что часть доходов распределила на взаимозависимые организации, которые применяли спецрежимы. На схему дробления инспекторам указали следующие признаки:

все компании осуществляли один вид деятельности;

они были зарегистрированы по одному адресу;

счета были открыты в одних и тех же банках;

у них проводились единые рекламные акции, бонусные программы, также была единая скидочная система и другие признаки.

Судьи в этом споре поддержали налоговых инспекторов (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.10.2022 по делу № А29-11957/2018).

Меры безопасности и победные аргументы для бизнеса. Заранее проверьте, нет ли в вашем бизнесе признаков дробления. Выявить и устранить такие признаки вы можете самостоятельно — с помощью пакета Самодиагностика признаков дробления или при помощи налоговых консультантов в рамках услуги Налоговый аудит. Главное успейте сделать это до того, как их выявят налоговые инспекторы.

Если полностью исключить признаки не выйдет, заранее подготовьте аргументы, которые обоснуют деловую цель разделения бизнеса. Например, вы разделили бизнес для того, чтобы развивать деловые связи учредителей, выполнить требование заказчика по отсутствию кредитных обязательств, минимизировать лицензионные риски или приведите другие причины (постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 29.11.2019 по делу № А06-8005/2018, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15.10.2018 по делу № А19-572/2018, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.03.2020 по делу № А13-18722/2017). Также будьте готовы подтвердить самостоятельность каждого бизнеса.

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