Как провести в бухучете доставку товара

Есть ли разница как провести в учете доставку, если в одном случае товар доставляется собственным транспортом, а в другом курьерской службой? Как посчитать затраты заранее? Если товар пострадал во время доставки и вам заплатили страховку, включать ли ее в доход? Мы собрали ответы на эти вопросы в нашей новой статье.

Если вы доставляете товар оптовым покупателям, например, на стройку, то, наверняка, у вас есть собственный автотранспорт. Не повезешь ведь на такси десятитонные плиты. А вот малый бизнес часто прибегает к разным способам доставки:

собственным транспортом;

курьером;

службой грузоперевозок;

почтой.

И расходы на доставку может нести как сам продавец, так и покупатель.

Давайте рассмотрим все варианты.

Обратите внимание! Мы говорим о малом бизнесе, который часто применяет спецрежимы, поэтому не будем указывать в проводках НДС.

Доставка собственным транспортом

Здесь возможны две ситуации — транспортные расходы включаются в цену товара (себестоимость) или доставка выделяется как самостоятельная услуга.

1.Если доставка выделена отдельно, то это реализация услуги:

Дебет 62 Кредит 90.1 — оказана услуга покупателю по доставке цветов;

Дебет 62 Кредит 90.1 — реализованы покупателю цветы;

Но для того, чтобы доставить товар, продавец должен был понести различные расходы, собираем их на 44 счете:

Дебет 44 Кредит 70 — зарплата водителя;

Дебет 44 Кредит 69 — страховые взносы с зарплаты;

Дебет 44 Кредит 10 — бензин.

Дебет 90.2 Кредит 44 — списываем транспортные расходы.

2.Если доставку включили в стоимость товара, то отдельно она не выделяется:

Дебет 62 Кредит 90.1 — реализованы покупателю кондитерские изделия с доставкой;

Дебет 90.2 Кредит 41 — списана себестоимость изделий;

Дебет 90.2 Кредит 44 — списаны транспортные расходы.

На 44 счете также могут быть собраны различные затраты на доставку, как и в предыдущем случае.

Доставка курьером

В этом случае вы также можете или выставить оплату услуги покупателю или включить ее в себестоимость, по этим операциям проводки будут такими же, как выше. Но еще появится оплата курьерской службе:

Дебет 44 Кредит 60 — расходы на доставку;

Дебет 19 Кредит 60 — отражен входной НДС, если курьерская служба работает с НДС;

Дебет 60 Кредит 51 — оплачена услуга доставки;

Аналогично будет отражаться в учете доставка почтой или службой грузоперевозок.

Хотим напомнить, что с 2021 года вступил в силу Федеральный стандарт бухгалтерского учета 5/2019 (ФСБУ 5/2019). Он вносит много изменений в учет материально-производственных запасов, в том числе товаров.

Можно посчитать расходы на доставку заранее?

Бухгалтеру приходится калькулировать, предварительно рассчитывать себестоимость продукции. Отталкиваясь от нее, руководство уже будет решать — с какой наценкой продавать товары, чтобы не вылететь в трубу. Зачастую это не только бухгалтерские расчеты, но еще и управленческие — как можно сократить издержки, как сэкономить на транспортных расходах? Над этими вопросами тоже приходится думать бухгалтеру.

Транспортные расходы это зачастую одна из самых непредсказуемых частей себестоимости. Если доставка — самостоятельная услуга, то прежде, чем выставить стоимость доставки покупателю, надо понять — а сколько собственно вы сами на нее потратите? Ведь можно потратить 1000 рублей, а получить 500 — выходит убыток. А может выгодно включать доставку в цену, но устроит ли новая цена покупателя?

Вас спасет фиксированная цена доставки, которая есть в «Чекбоксе». С ней рассчитать себестоимость или прибыль от сделки проще простого. Заключая договор, вы фиксируете цену, и она для вас не меняется, чтобы не случилось. Пробки, снегопад — таксисты взвинтили цены, а у «Чекбокса» ничего не изменилось — стоимость доставки в Москве 400 рублей, а в Краснодаре — 350.

Бухгалтеру, конечно, хочется, чтобы расчеты себестоимости были максимально простыми и прозрачными. Но вот руководитель может посчитать фиксированную цену, наоборот, неудобной из-за отсутствия гибкости. Какими аргументами заручиться на этот случай:

если предмет вашей торговли — дорогая косметика и парфюмерия, эксклюзивные продукты (например, фермерский сыр по собственной технологии или домашние торты), брендовая одежда, различные гаджеты, то доставка не скажется серьезно на стоимости , покупатель может и вовсе не заметить небольшого роста цены. Зато появится новый бонус — доставка. Если вы включите ее в стоимость, то для покупателя она будет условно бесплатной (т.е. оплата за доставку будет, просто неочевидная)..

бесплатная доставка на первый заказ — это уже практически правило дистанционной торговли. Как и для покупок на определенную сумму. Так можно не только повысить лояльность покупателей, но и увеличить средний чек заказа;

— можно включать стоимость доставки только в цену отдельных дорогих товаров , которые пользуются популярностью — повышение будет не так заметно, а вы в результате покрываете расходы;

доставка может стать самостоятельной услугой. Добавьте к ней наценку, тогда еще и заработаете. А клиент может выбрать — получить заказ самовывозом бесплатно или немного потратиться, но никуда не ходить и не ездить.

Стоит ли страховать товар при доставке?

Не забудьте, что кроме обычных транспортных расходов есть еще и форс-мажоры. Например, авария — ваш товар пострадал, кто возместит расходы? Страхуют, как правило, грузы, отправляющиеся в другой город, и то крайне неохотно. А вот внутригородская доставка в Москве разве нуждается в страховании? Конечно, ведь неожиданности подстерегают не только за МКАДом.

В «Чекбоксе» при отсутствии договора ваш товар будет застрахован на сумму до 50 000 рублей, а с договором — до 1 миллиона!

Если вы получили страховое возмещение, то его нужно учесть в доходах, как на общей, так и на упрощенной системе налогообложения (по УСН см. Письмо Минфина России от 25.08.2020 № 03-11-11/74562).

В бухгалтерском учете необходимо сделать следующие проводки:

Дебет 76 Кредит 91.1 — страховое возмещение отражено в прочих доходах при наступлении страхового случая;

Дебет 51 Кредит 76 — поступило возмещение на расчетный счет.

В налоговом учете возмещение отражается как прочий доход. При этом после признания в учете дохода, вы вправе списать себестоимость испорченных товаров, которые непригодны к продаже.

Чаще всего от некачественной перевозки страдают хрупкие вещи или продукты. Курьеры «Чекбокса» бережно относятся к заказам. А чтобы доставлять особые категории товаров (тех, которые имеют очень небольшой срок хранения) максимально быстро и не испортить их, можно использовать опцию «Скоропортящийся товар».