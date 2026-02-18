Частичная ликвидация ОС: как не списать лишнего и не запутаться в ФСБУ 6/2020

Большинство бухгалтеров до сих пор проводят частичную ликвидацию ОС вручную — и именно здесь теряют деньги на ошибках, которых можно было избежать. Разбираем, как автоматизация меняет этот процесс и защищает бизнес от претензий налоговой.

Когда основное средство перестаёт приносить пользу целиком — всё понятно: акт, списание, утилизация. Но что делать, если вы решили снести ветхую пристройку к цеху или снять пару секций с башенного крана, чтобы сдать их в аренду? Здесь начинается «серая зона», где старые привычки бухгалтера сталкиваются с новыми требованиями федеральных стандартов и риском потерять контроль над имуществом.

Как правильно «разрезать» объект в учёте и не нарушить закон

Бухгалтерское законодательство, включая ФСБУ 6/2020, не даёт прямой пошаговой инструкции, как именно это сделать. Компания должна самостоятельно разработать и закрепить в учётной политике способ распределения стоимости между остающейся и выбывающей частями. Чаще всего логично использовать пропорциональный метод: например, по площади здания или по рыночной стоимости отдельных узлов оборудования.

При частичной ликвидации амортизация по ФСБУ 6/2020 прекращается либо с даты выбытия, либо с первого числа следующего месяца — на выбор компании. В налоговом учёте — строго с начала следующего месяца. Накопленный износ и обесценение списываются пропорционально доле выбывающего актива.

И здесь сразу возникает практический вопрос: откуда брать достоверные данные для этих расчётов?

Точность учёта в этой сфере — не просто вопрос порядка, а прямое условие налоговой безопасности. Любая ошибка в расчёте амортизации, остаточной стоимости или срока полезного использования неизбежно искажает налоговую базу. А это уже не бухгалтерская погрешность — это риск доначислений, штрафов и претензий со стороны налоговых органов.

Бухгалтер, который опирается на бумажные акты или запоздалые отчёты, фактически работает с прошлым — и принимает решения вслепую. На крупных объектах, где активов много и движение по ним не останавливается, это особенно критично.

Именно здесь на помощь приходит автоматизация. «Учёт 15» даёт бухгалтеру актуальную картину состояния активов без необходимости собирать данные вручную или ждать сводок от других отделов — это первый шаг к тому, чтобы расчёты опирались на реальность, а не на вчерашние бумаги.

Как сэкономить на налогах законно — и не получить претензий от ФНС

Разобравшись с тем, как устроен учёт внутри компании, перейдём к тому, как эти данные влияют на налоговые обязательства — и почему качество первичной информации здесь особенно важно.

В налоговом учёте механизм частичной ликвидации строго регламентирован: норма амортизации сохраняется, однако база для её начисления уменьшается на стоимость выбывающей части. Остаточную стоимость «отсеченного» фрагмента при линейном методе можно единовременно включить во внереализационные расходы (пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ). Это законный инструмент снижения налоговой нагрузки в случаях, когда оборудование морально устарело или пришло в негодность лишь частично.

Что с НДС?

Позиция налогоплательщика здесь максимально защищена: восстанавливать налог по частично списываемым ОС не нужно. Согласно сложившейся арбитражной практике и письмам Минфина, частичная ликвидация не является основанием для восстановления НДС, так как объект продолжает использоваться в облагаемой деятельности. Более того, НДС по услугам подрядчиков, выполнявших демонтаж или разборку, принимается к вычету в общем порядке (п. 6 ст. 171 НК РФ).

Но чтобы эти вычеты выдержали проверку, документы должны быть безупречны. И вот здесь в полную силу проявляется главный риск — человеческий фактор.

Как избавиться от ошибок в документах и спать спокойно перед проверкой

Мастер на площадке может ошибиться в инвентарном номере — и по документам вы спишете не тот узел. Бухгалтер в офисе пытается восстановить картину со слов исполнителей: какие именно детали сняли, куда их положили, что осталось. В ручном режиме это неизбежно превращается в «испорченный телефон», где пересортица и ошибки в номерах — лишь вопрос времени.

Именно здесь «Учёт 15» от «Клеверенса» раскрывается в полную силу. Сотрудник на месте сканирует штрихкод основного средства с помощью терминала сбора данных (ТСД) и сразу отмечает, какую его часть списывают. Система мгновенно подтягивает нужные данные из 1С и фиксирует изменения — без бумажных актов с ошибками, без переписанных от руки номеров, без звонков в офис. Физический демонтаж превращается в прозрачную последовательность данных, которая и становится вашим главным аргументом перед налоговой.

Важно не только зафиксировать списание, но и корректно оприходовать полезные остатки — запчасти, материалы, металлолом — во внереализационные доходы по рыночной стоимости. Когда каждая позиция подтверждена актом комиссии и первичными документами, у проверяющих не остаётся поводов для сомнений.

Бухгалтер нового времени: меньше рутины, больше контроля

Частичная ликвидация — это хороший повод проверить, насколько эффективно выстроен учёт активов в компании. Автоматизация с «Учётом 15» меняет саму логику работы: вместо того чтобы исправлять ошибки постфактум, бухгалтер видит актуальную картину в любой момент и принимает решения на основе достоверных данных — а не вчерашних бумаг и телефонных сводок.

Современный бухгалтер — это не человек, заполняющий декларации, а специалист, который выстраивает прозрачные процессы и защищает бизнес от регуляторных рисков. Технологии для этого уже есть.

Реклама: ООО «Клеверенс Софт», ИНН: 7720514281, erid: 2W5zFHkxSYq