Нейросеть ошиблась в отчете: как это проверить. Топ-5 простых правил и промпт для проверки фактов 

Почему нейросети ошибаются, даже когда звучат убедительно

Генеративные модели способны выдавать правдоподобную, но недостоверную информацию. Это явление называют галлюцинациями. Но не все ошибки в отчетах связаны именно с ними. Иногда модель неверно интерпретирует реальные данные или делает выводы, которые не следуют из представленных доказательств.

В рабочих документах особенно часто встречаются три проблемы:

Выдуманные или неточные сведения. Модель может привести несуществующую публикацию, ошибочную цитату или статистику, которую невозможно подтвердить.

Неправильные выводы. Данные могут быть верными, но заключение — необоснованным. Например, два показателя растут одновременно, а нейросеть утверждает, что один стал причиной роста другого.

Потеря контекста. Статистика относится к другому периоду, региону или выборке, но в отчете ее представляют как универсальную закономерность.

Проверять нужно не уверенность формулировок, а доказательства, которые подтверждают каждое важное утверждение.