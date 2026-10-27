Когда лопнет ИИ-пузырь: прогнозы на 2027 год и риски для бизнеса

Почему ИИ-пузырь вызывает опасения

Рост инвестиций в ИИ сопровождается высокими оценками технологических компаний. Если их будущая прибыль окажется ниже ожиданий, инвесторы могут быстро пересмотреть стоимость акций.

По данным Stanford AI Index 2026, глобальные корпоративные инвестиции в ИИ в 2025 году достигли $581,69 млрд. Это на 129,9% больше, чем годом ранее. В 2024 году показатель составлял $253,02 млрд. В эту статистику входят частные инвестиции, слияния и поглощения, миноритарные доли и публичные размещения.

Рост вложений сам по себе не доказывает наличие пузыря. Риск возникает, когда инвесторы ждут от технологии большей прибыли, чем компании смогут получить.

Банк международных расчетов (BIS) изучил гонку ИИ-инвестиций в теоретической модели. В базовом сценарии модели инвестиции примерно на 50% превышают уровень, который был бы эффективен с точки зрения совокупной экономической отдачи. Это результат моделирования, а не измеренный объем избыточных инвестиций в мировой экономике.