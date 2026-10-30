Топ-10 ошибок ИИ в финансах: бухгалтеров никогда не заменят?

Почему ошибки ИИ в финансах опаснее, чем кажется

Человек, который не знает ответа, обычно сомневается: «надо уточнить», «кажется, лимит был другим». Нейросеть так не делает — она выдает неверную цифру с уверенным тоном, аккуратным форматированием и правдоподобной ссылкой. Визуально правильный и выдуманный ответ неотличимы.

Вторая особенность — масштаб. Бухгалтер ошибается локально: одна проводка, один документ. Автоматизированная система ошибается одинаково на каждой записи, которую обрабатывает.

Третья — вера в технологию. В том же опросе Workiva 26% руководителей признали, что внутренний аудит уже находил ошибки ИИ, которые дошли до совета директоров или внешней аудитории. Уверенность в ИИ и реальные ошибки уживаются в одних и тех же компаниях.