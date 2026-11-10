Промты для ИИ: 25 готовых запросов для работы, учебы и творчества

Частые ошибки

Писать промт одной строкой

Доверять ответам о налогах и законах без проверки

Загружать персональные данные как есть

ФИО, номера счетов, паспортные данные клиентов и сотрудников перед загрузкой лучше убрать. Для компании это вопрос соблюдения закона № 152-ФЗ .

Не сохранять удачные промты

Принимать первый ответ как окончательный

Использовать одну модель для всех задач

Для длинных документов удобнее Claude, для больших таблиц — Gemini, для быстрых вариантов — ChatGPT, для простых запросов — DeepSeek.