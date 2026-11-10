Промты для ИИ: 25 готовых запросов для работы, учебы и творчества

Но в России есть сложность первичнее промта: ChatGPT официально недоступен и отключает аккаунты, связанные с Россией, а Claude требует паспорт и блокирует россиян вместе со всей историей диалогов.
Пользоваться ChatGPT, Claude и Gemini без зарубежного аккаунта можно через SpeShu.AI: оплата в рублях, а старые диалоги из ChatGPT и Claude можно перенести вместе с удачными промтами. А мы расскажем формулу запроса и дадим 25 готовых промтов для бухгалтерии, переписки, таблиц, учебы и творческих задач.
Как работают промты для ИИ и где сохранить свои наработки
Промты из статьи универсальны: они подходят для ChatGPT, Claude, Gemini и DeepSeek. Разница между моделями есть: например, Claude лучше держит стиль и аккуратнее работает с длинными документами, ChatGPT быстро генерирует много вариантов, Gemini удобен для больших таблиц и файлов, а DeepSeek дешевле на простых запросах.
В SpeShu.AI все мировые модели доступны в одном окне, поэтому один и тот же промт можно отправить двум моделям и сравнить ответы. Оплата идет по токенам через СБП, без подписки и зарубежной карты. Пользователь не регистрируется у OpenAI или Anthropic, поэтому региональные проверки его аккаунт не затрагивают.
Сравнивайте нейросети в одном кабинете
Генерируйте выгодно
Если удачные промты остались в старых чатах ChatGPT или Claude, их стоит выгрузить заранее. В Claude это Settings → Privacy → Export data, в ChatGPT — Settings → Data controls → Export data. Ссылка на архив приходит на почту и действует 24 часа. Архив можно импортировать через функцию переноса диалогов, и старые разговоры продолжатся с того места, где остановились.
Промты для работы
1. Письмо контрагенту о задолженности
You are an experienced accountant. Write a polite but firm letter to a counterparty about an overdue payment: invoice [number] dated [date], amount [sum], [days] days overdue. Suggest a deadline for payment and mention the next steps if it is not paid. Keep it under 150 words, business tone, no bureaucratic clichés. Answer in Russian.
2. Разбор банковской выписки
Here is a bank statement export. Group all transactions by counterparty and by type (income, expenses, taxes, salaries). Show totals for each group in a table. Flag transactions without a clear purpose of payment. Answer in Russian.
Совет: перед загрузкой уберите из выписки номера счетов и персональные данные.
3. Сверка двух таблиц
Compare these two tables: our accounting records and the counterparty's reconciliation statement. List all discrepancies with dates, document numbers and amounts. Explain possible reasons for each discrepancy. Answer in Russian.
4. Формула для Excel
I need an Excel formula. Column A contains dates, column B contains amounts, column C contains counterparty names. Write a formula that sums amounts for a specific counterparty for a selected month. Explain how the formula works step by step. Answer in Russian.
Как собрать таблицу целиком с помощью нейросети, мы разбирали отдельно.
5. Краткое содержание договора
Answer only based on the attached contract. Summarize: parties, subject, price and payment terms, deadlines, penalties, termination conditions. Then list clauses that may be risky for our side. If something is not specified in the contract, say so. Answer in Russian.
6. Объяснение нормы простыми словами
Answer only based on the attached document. Explain the main changes for a small business in plain language: who is affected, from what date, what needs to be done. If the document does not contain the answer, say so. Answer in Russian.
Совет: нейросеть не знает изменений законодательства после даты своего обучения и может выдумать ссылку на статью. Прикладывайте актуальный текст нормы и просите отвечать строго по нему.
7. Протокол совещания
Here is a transcript of a meeting. Write a short protocol: participants, discussed topics, decisions made, tasks with responsible persons and deadlines. Use a table for tasks. Do not add anything that was not said. Answer in Russian.
8. Ответ на сложное письмо клиента
A client sent an angry email about [problem]. Write a reply that acknowledges the issue, explains what happened without blaming anyone, and offers a concrete solution. Calm and respectful tone, under 120 words. Answer in Russian.
9. Текст вакансии
Write a job description for [position] in a company of [size] in the [industry] industry. Include responsibilities, requirements, working conditions and what makes this job attractive. Avoid clichés like «dynamic team» and «stress resistance». Answer in Russian.
Не тратьте время на то, что ИИ сделаем за пару минут
Соберите все ИИ-инструменты в одном окне
10. План проекта
I need to [goal] by [deadline]. Break it down into stages with tasks, estimated time for each task and dependencies between them. Show the result as a table. Point out the risks that could delay the project. Answer in Russian.
Промты для учебы
11. Объяснение сложной темы
Explain [topic] to someone with no background in it. Use one everyday analogy, then give a more precise explanation, then a short example. End with three questions to check understanding. Answer in Russian.
12. План изучения
I want to learn [skill] in [number] weeks, spending [hours] hours per week. Create a weekly study plan with topics, practical tasks and free resources to use. Answer in Russian.
13. Конспект
Make a structured summary of this text: main idea, key points, important terms with definitions, and conclusions. Maximum one page. Answer in Russian.
14. Тест для самопроверки
Create 10 multiple-choice questions on [topic] with four options each. Mark the correct answer and explain why the other options are wrong. Mix easy and difficult questions. Answer in Russian.
Act as an examiner on [subject]. Ask me one question at a time, wait for my answer, then evaluate it, point out mistakes and give the correct answer. Start with an easy question and increase the difficulty. Answer in Russian.
Совет: такой диалоговый формат работает лучше, чем просьба выдать сразу список вопросов.
16. Проверка своего текста
Review my essay: check logic, structure and arguments. Point out weak arguments and unclear sentences. Do not rewrite the text, give comments with examples of how to improve it. Answer in Russian.
17. Разбор задачи
Here is a problem I could not solve: [problem]. Do not give the final answer right away. First, give a hint for the first step. I will try to continue, and you will check my reasoning. Answer in Russian.
Ребенок не понимает тему?
Школьный агент объяснит за пять минут.
Промты для творчества
18. Идеи для поста
I run a [type] business. Suggest 10 post ideas for social media for the next month: a mix of useful content, behind-the-scenes and engagement posts. For each idea, give a headline and two sentences describing the content. Answer in Russian.
19. Поздравление коллеге
Write a warm and slightly humorous birthday greeting for a colleague who [details: role, hobbies, character traits]. Avoid clichés and generic wishes. Under 80 words. Answer in Russian.
20. Сценарий короткого видео
Write a script for a 30-second vertical video about [product or topic]. Include a hook in the first three seconds, the main message and a call to action. Format: a table with time, what is shown on screen and voiceover text. Answer in Russian.
21. Название для проекта
Suggest 15 names for [project or product]: a [description]. Target audience: [audience]. Names should be short, easy to pronounce and memorable. Group them into three styles: serious, playful and abstract. Answer in Russian.
22. Рассказ для ребенка
Write a short bedtime story for a [age]-year-old child about [character] who learns [lesson]. Simple language, a kind ending, about 300 words. Answer in Russian.
23. Промт для картинки
I need an image for [purpose]. Write a detailed prompt for an image generation model in English: subject, setting, lighting, camera angle, style and format. Then give two alternative versions with a different mood.
Совет: готовый промт можно сразу отправить в модель для изображений, например GPT Image 2 или Nano Banana.
24. Тост или речь
Write a 1-minute speech for [occasion]. The audience is [audience]. Include one personal story placeholder that I can fill in, one light joke and a warm ending. Answer in Russian.
25. Мозговой штурм
I need ideas for [task]. Generate 20 ideas without filtering, then pick the 3 most promising ones and explain why. Add one unexpected idea that breaks the usual approach. Answer in Russian.
Готовые ИИ-агенты под задачу
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Формула хорошего промта
Промты лучше писать на английском: модели понимают его точнее. Последняя строка «Answer in Russian» гарантирует ответ на русском. Квадратные скобки в промтах — места, куда нужно подставить свои данные.
Как улучшить ответ, если он не устроил
Уточните формат. «Сократи до 100 слов», «оформи таблицей», «убери вводные фразы».
Дайте пример. Покажите образец текста, который вам нравится, и попросите писать в том же стиле.
Попросите варианты. «Дай три варианта с разным тоном» быстрее, чем переписывать один.
Попросите проверить себя. «Перечисли утверждения в ответе, которые требуют проверки».
Отправьте промт другой модели. Если ответ ChatGPT не устроил, тот же запрос в Claude или Gemini может дать результат лучше.
Частые ошибки
Писать промт одной строкой
«Напиши письмо» дает шаблонный текст. Роль, контекст, формат и ограничения экономят несколько итераций.
Доверять ответам о налогах и законах без проверки
Модель не знает изменений после даты обучения и может выдумать ссылку на норму. Прикладывайте документ и просите отвечать строго по нему.
Загружать персональные данные как есть
ФИО, номера счетов, паспортные данные клиентов и сотрудников перед загрузкой лучше убрать. Для компании это вопрос соблюдения закона № 152-ФЗ.
Не сохранять удачные промты
Промт, который сработал, — готовый шаблон. Храните их в отдельном файле: при блокировке аккаунта история чатов пропадет.
Защитите данные от блокировки
Импортируйте чаты и промты бесплатно
Принимать первый ответ как окончательный
Уточняющий запрос почти всегда улучшает результат. Просите сократить, переписать в другом тоне или проверить факты.
Использовать одну модель для всех задач
Частые вопросы
Что такое промт для ИИ?
Это запрос к нейросети: текст, в котором вы описываете задачу. Чем точнее указаны роль, контекст, формат и ограничения, тем полезнее ответ.
На каком языке писать промты для ИИ?
Модели лучше понимают английский, поэтому сложные промты удобнее писать на нем и добавлять в конце «Answer in Russian». Простые запросы можно писать и на русском.
Подходят ли эти промты для ChatGPT, Claude и Gemini?
Да, промты универсальны. Результат у разных моделей может отличаться, поэтому важный запрос полезно отправить двум моделям и сравнить ответы.
Можно ли доверять ответам ИИ в бухгалтерии?
Только с проверкой. Нейросеть может ошибаться в расчетах и не знать свежих изменений законодательства. Прикладывайте документы и сверяйте итоговые цифры.
Как сохранить свои промты, если аккаунт заблокируют?
Храните промты в отдельном файле и заранее выгрузите историю чатов: в Claude через Settings → Privacy → Export data, в ChatGPT через Settings → Data controls → Export data.
Заключение
Промты для ИИ работают, когда в них есть роль, контекст, задача, формат и ограничения. 25 запросов из статьи можно использовать как шаблоны: подставить свои данные в квадратные скобки и при необходимости уточнить формат. Для задач, связанных с налогами и законами, главное правило одно: прикладывать актуальный документ и проверять ответ.
ChatGPT, Claude, Gemini и DeepSeek с оплатой в рублях и переносом диалогов доступны в SpeShu.AI. Для читателей Клерка действует промокод KLERK15.
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