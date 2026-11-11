Для бухгалтера и финансиста главное в ней — длинный контекст, разбор договоров и учетной политики и поиск ошибок в таблицах. Разбираем возможности, цены, ограничения и то, как работать с Claude из России.
Попробовать Claude в SpeShu.AI
Anthropic не принимает российские карты и блокирует аккаунты из России волнами. В SpeShu.AI модели Claude и еще 300+ нейросетей доступны в одном окне с оплатой в рублях по СБП, а платить приходится только за реально выполненные запросы. Для простых задач вроде письма контрагенту или выжимки из приказа есть бесплатная модель SpeShu Mini.
Что такое Claude и чем версия 5.5 отличается от прошлой
Claude — семейство языковых моделей Anthropic. Модели понимают русский язык, работают с PDF, Word, Excel и CSV, пишут и проверяют код, умеют рассуждать в несколько шагов. В линейке три модели разного веса, и выбирать их стоит под задачу и бюджет.
Модель
Релиз
Для чего
API, $ за 1 млн токенов (вход / выход)
Opus 5.5
22 сентября 2026 года
Самые сложные задачи: анализ, код, агенты
4 / 20
Sonnet 5.5
28 сентября 2026 года
Основная рабочая модель: документы, таблицы, тексты
2 / 10
Haiku 5.5
7 октября 2026 года
Быстрые и массовые задачи
0,10 / 0,50
Главное отличие линейки 5.5 — контекстное окно на 1 млн токенов у всех трех моделей и ответ до 128 тыс. токенов, пишет Emergent. На практике это несколько сотен страниц за один запрос: договор с приложениями, учетная политика и пачка писем Минфина помещаются целиком. При этом Opus 5.5 подешевел по сравнению с Opus 5 примерно на 20%, а Sonnet 5.5 Anthropic позиционирует как заметно более дешевого и быстрого рабочего помощника.
Что это значит для бухгалтерии: не нужно резать документы на части и терять связь между разделами. Модель видит весь договор сразу и замечает, что условие об оплате в пункте 4 противоречит приложению 2.
Характеристики и цены Claude
Параметр
Данные
Разработчик
Anthropic, США
Дата релиза линейки
Сентябрь–октябрь 2026 года
Контекст и ответ
1 млн токенов, ответ до 128 тыс. токенов
Форматы файлов
PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, изображения и другие
Русский язык
Да
Бесплатный тариф
Есть, модель Sonnet с лимитами
Официальная цена
Pro — $20 в месяц, Max — $100 и $200, Team и Enterprise — по запросу
По справке Claude, в чат можно загрузить до 20 файлов за раз, а в проект — файлы до 30 МБ каждый. Тариф Pro стоит $20 в месяц или $17 при оплате за год и открывает Opus 5.5, Max дает максимальные лимиты. Для компаний есть Team и Enterprise: на корпоративных тарифах и в API данные клиентов, по условиям Anthropic, не используются для обучения моделей.
Возможности Claude
Длинные документы
Claude удобно использовать для работы с объемными документами: договорами на десятки страниц, учетной политикой, регламентами, сравнением двух редакций одного документа. Модель находит изменения, противоречия и пункты, которые влияют на учет.
Compare these two versions of our accounting policy. List every change in a table: section, old wording, new wording, possible tax or reporting impact. Answer in Russian.
На выходе — таблица изменений между редакциями с оценкой, на что они могут повлиять. Окончательный вывод о налоговых последствиях делает специалист.
Read this contract and list in Russian: payment terms, VAT treatment, penalties, document flow requirements, clauses that affect accounting. Quote clause numbers.
Результат — договор «глазами бухгалтера»: сроки оплаты, НДС, штрафы и документооборот со ссылками на пункты.
Таблицы и Claude в Excel
У Claude есть дополнение для Excel. По документации Anthropic, оно отвечает на вопросы по книге со ссылками на конкретные ячейки, меняет допущения с сохранением формул, ищет причины ошибок #REF! и #DIV/0!, работает со сводными таблицами, фильтрами и условным форматированием. Модель может собрать три формы отчетности из оборотно-сальдовой ведомости.
In this workbook, find the source of every #REF! and #DIV/0! error, explain the cause and suggest a fix. Do not change any cells until I confirm.
Результат — список ошибок с причинами и вариантами исправления, без самовольных изменений в книге.
У дополнения есть ограничения. Оно доступно на тарифах Pro, Max, Team и Enterprise и работает в Excel 365 для Windows, Mac и веба. Excel 2016 и 2019 не поддерживаются, макросы, VBA и таблицы данных тоже. Главное ограничение для России: нужна действующая подписка Microsoft 365, а Microsoft прекратила ее продажу в 2022 году. Поэтому Claude в Excel доступен только тем, у кого рабочая подписка осталась.
Код для сверок и отчетов
Макросы VBA Claude в Excel не пишет, но с кодом на Python справляется хорошо. Для бухгалтерии это способ автоматизировать сверку выписки с учетом без программиста.
Here is a bank statement (CSV) and a ledger export (CSV). Write a Python script that matches transactions by date, amount and counterparty, and outputs unmatched items to Excel.
На выходе — скрипт, который сопоставляет операции и выгружает несовпадения в отдельный файл. Перед регулярным использованием его стоит проверить на данных за прошлый период, где результат уже известен.
Проекты: база знаний отдела
В Проекте Claude один раз загружаются учетная политика, внутренние регламенты, шаблоны писем и методички. Дальше каждый чат проекта опирается на эти материалы. Удобно для аутсорсинговых бухгалтерий: под каждого клиента — свой проект с его документами.
Агенты для финансов
Anthropic выпустила 10 шаблонов агентов для финансовых задач, сообщает Doolpa. Среди них — сверка главной книги, закрытие месяца, проверка отчетности и проверка контрагентов. Шаблоны рассчитаны на западные стандарты учета и международные источники данных, с РСБУ и 1С они не интегрированы. Для российской бухгалтерии это ориентир, как можно выстроить процесс, а не готовое решение.
Бенчмарки
Ниже результаты тестов, которые публикует сама Anthropic. Независимой проверки этих цифр пока нет.
Тест
Opus 5.5
Sonnet 5.5
Что измеряет
GDPval-AA
1 846 Elo
1 844 Elo
Профессиональные офисные задачи
Terminal-Bench 4.0
66,4%
70,6%
Работа в терминале
FrontierCode v1.1
54,4%
46,2%
Сложный код
Humanity's Last Exam с инструментами
67,7%
64,5%
Экспертные знания
Вывод для бухгалтера: на офисных задачах Sonnet 5.5 почти не уступает Opus 5.5, а стоит вдвое дешевле. Для работы с документами и таблицами переплачивать за флагман обычно не нужно.
Нейросеть для писем и выжимок — бесплатно
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Как пользоваться Claude: пошаговая инструкция
Шаг 1. Регистрация
Зарегистрируйтесь на официальном сайте claude.ai по электронной почте или через аккаунт Google. Для компании лучше заводить рабочие аккаунты, а не использовать личные.
Шаг 2. Выбор модели
В окне чата выберите модель: Sonnet 5.5 для повседневной работы с документами, Opus 5.5 для сложного анализа, Haiku 5.5 для быстрых массовых задач.
Шаг 3. Проект с файлами
Создайте проект под задачу или клиента и загрузите в него документы: учетную политику, договоры, регламенты. Так модель будет опираться на ваши материалы.
Шаг 4. Запрос
Сформулируйте задачу по формуле ниже. Персональные данные сотрудников и клиентов перед загрузкой обезличьте.
Шаг 5. Проверка ответа
Сверьте нормы закона, суммы и даты с исходником и справочно-правовой системой. Если ответ не подходит, уточните его следующим сообщением.
Промпты для Claude
Формула рабочего промпта: роль + задача + исходные данные + формат + запреты. Последняя часть особенно важна для бухгалтерии: прямо запретите модели менять данные без подтверждения и придумывать нормы.
Обезличивание ведомости перед загрузкой:
Anonymize this payroll text: replace employee names, SNILS, INN, passport and bank details with placeholders like [EMPLOYEE_1]. Keep amounts and dates.
Обзор изменений в законодательстве с пометками для проверки:
Explain in Russian what changed in [TOPIC] for Russian accountants in 2026. Name the law or letter you rely on and mark every point I must verify in an official legal database.
Заберите 50 готовых промптов для Claude для учебы, работы и повседневных задач и перестаньте каждый раз писать запрос с нуля.
Claude против конкурентов
Нейросеть
Контекст
Работа с Excel
Бесплатный тариф
Доступ из РФ
Claude 5.5
1 млн токенов
Дополнение для Excel 365
Есть
Официально нет
ChatGPT (GPT-6)
Около 1 млн токенов
Анализ загруженных таблиц
Есть
Официально нет
Gemini
Большой контекст
Интеграция с Google Таблицами
Есть
Приложение недоступно
Все три нейросети сильны в работе с текстом и таблицами. Claude выделяется дополнением для Excel со ссылками на ячейки и аккуратностью при работе с длинными документами. ChatGPT универсальнее за счет агентов и генерации изображений, Gemini удобен тем, кто работает в экосистеме Google.
Плюсы и минусы Claude
Плюсы
Минусы
Контекст 1 млн токенов: сотни страниц за запрос
Нет официального доступа и оплаты из России
Дополнение для Excel со ссылками на ячейки
Excel работает только с Microsoft 365
Аккуратный код на Python для сверок
Нет интеграции с 1С
Проекты как база знаний отдела
Лимиты на бесплатном тарифе
На корпоративных тарифах данные не идут в обучение
Может ошибаться в нормах российского законодательства
Ограничения и частые ошибки Клауде
Проблема
Что сделать
Модель ссылается на несуществующую или устаревшую норму
Сверять с текстом закона в справочно-правовой системе
Шаблон от контрагента содержит скрытые инструкции для нейросети
Открывать в Claude только проверенные файлы
Персональные данные в чате
Обезличивать ведомости и договоры перед загрузкой
Итоговый отчет отправлен клиенту без проверки
Финальную версию всегда проверяет человек
Второй пункт заслуживает отдельного внимания. Anthropic прямо предупреждает о риске prompt injection: чужой файл, например шаблон расчета от контрагента, может содержать скрытый текст с командами для нейросети. Модель может выполнить их вместо вашей задачи. Сама Anthropic не рекомендует использовать Claude в Excel без проверки человеком для итоговых документов клиенту и расчетов, критичных для аудита.
Отдельный риск — персональные данные. Ч. 5 ст. 18 закона № 152-ФЗ запрещает собирать персональные данные россиян с использованием баз данных за рубежом. Распространяется ли запрет на загрузку ведомостей в зарубежный чат-бот, однозначного ответа нет, поэтому этот вопрос стоит обсудить с юристом до начала работы.
Claude работает с текстом, таблицами и кодом, но не генерирует музыку и видео. Если для соцсетей фирмы нужен джингл, откройте топ-5 нейросетей для музыки без подписки и выберите подходящую за пару минут.
Официальный сайт, приложение и бесплатный доступ Claude
Официальный сайт и вход
Официальный сайт Claude — claude.ai. Вход по электронной почте или через аккаунт Google.
Приложение Claude: где скачать
У Claude есть приложения для iOS, Android, Windows и macOS. В российских версиях магазинов приложений официального клиента нет.
Можно ли пользоваться бесплатно
Да, бесплатный тариф дает доступ к модели Sonnet с ограничением числа сообщений. Для разовых задач его хватает, для ежедневной работы с большими документами лимитов будет мало.
Как пользоваться Claude в России
Россия не входит в список стран, где официально работает Claude, а создание аккаунта из неподдерживаемого региона Anthropic называет основанием для блокировки. В 2026 году прошли три волны блокировок российских аккаунтов, а апелляции почти не помогают: по данным Transparency Hub Anthropic, удовлетворяют примерно одну из десяти. С 12 ноября 2026 года новая редакция правил запрещает использовать Claude и компаниям, которыми владеют или управляют из неподдерживаемых регионов, даже если они зарегистрированы за рубежом.
Работа через VPN ситуацию не спасает: смена IP-адреса сама стала одной из причин блокировок. Вместе с аккаунтом пропадают переписка, проекты и вся база знаний отдела. Оплатить подписку российской картой тоже не получится.
Чтобы не потерять наработки, выгрузите данные заранее: на claude.ai в разделе настроек Privacy есть функция экспорта, архив придет ссылкой на почту. Этот файл можно импортировать в SpeShu.AI, и вся история переписки сохранится на серверах сервиса. Так же работает и с архивом из ChatGPT. Учтите, что загруженные в Claude файлы в экспорт не попадают, поэтому исходники храните у себя.
В том же сервисе работают собственные модели SpeShu Claude, SpeShu ChatGPT и SpeShu Gemini. Для них не нужен личный аккаунт у зарубежного разработчика, они принимают документы и длинный контекст и оплачиваются в рублях.
Кому подойдет Claude
Главному бухгалтеру. Сравнение редакций учетной политики, разбор договоров, подготовка ответов на требования, поиск ошибок в расчетных таблицах. Нейросеть, которая видит документ целиком, экономит часы на чтении и сверке.
Аудитору. Анализ длинных документов, поиск противоречий между договором и приложениями, первичная проверка выборки операций. Выводы аудитора модель не заменяет, но помогает быстрее найти, куда смотреть.
Финансовому аналитику. Модели в Excel, сценарии с изменением допущений, сборка отчетности из ОСВ, скрипты для обработки выгрузок.
Аутсорсинговой бухгалтерии. Отдельный проект под каждого клиента, шаблоны писем и типовых ответов, быстрые выжимки из присланных документов.
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Часто задаваемые вопросы
Есть ли Claude на русском?
Да, Claude понимает русский язык и отвечает на нем, интерфейс тоже переведен. С профессиональной бухгалтерской лексикой модель справляется, но нормы законодательства нужно проверять.
Сколько стоит Claude?
Есть бесплатный тариф, Pro стоит $20 в месяц, Max — $100 и $200. Корпоративные тарифы Team и Enterprise — по запросу.
Можно ли пользоваться Claude бесплатно?
Да, на бесплатном тарифе доступна модель Sonnet с лимитами. Дополнение для Excel на бесплатном тарифе не работает.
Чем Claude отличается от ChatGPT?
Claude чаще выбирают для длинных документов и аккуратной работы с таблицами, у него есть дополнение для Excel со ссылками на ячейки. ChatGPT универсальнее: агенты, генерация изображений, глубокий поиск по интернету.
Безопасно ли загружать в Claude отчетность и ведомости?
На корпоративных тарифах данные не используются для обучения, на личных это зависит от настроек. Персональные данные в любом случае стоит обезличивать, а вопрос хранения данных за рубежом обсудить с юристом.
Работает ли Claude с 1С?
Нет, прямой интеграции с 1С нет. Данные можно выгрузить из 1С в Excel или CSV и работать с ними в Claude.
Работает ли клауде в России?
Официально нет: Россия не входит в список поддерживаемых стран, а аккаунты из России блокируют. Работать с моделями Claude можно через российские сервисы с оплатой в рублях.
Итог: стоит ли пользоваться Claude
Claude подходит бухгалтерии и финансистам для работы с длинными документами, таблицами и сверками: контекст на 1 млн токенов позволяет разбирать договоры и учетную политику целиком, а Sonnet 5.5 дает почти флагманское качество за половину цены. Главные риски — отсутствие официального доступа из России, блокировки аккаунтов и вопросы хранения данных. Начинать стоит с одного процесса, например сравнения редакций или поиска ошибок в таблицах, с обезличиванием данных и проверкой результата.
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Дата обновления: 6 ноября 2026 года.
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