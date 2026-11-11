Claude: нейросеть, которая работает с длинными документами и аккуратно пишет код, с доступом в России без VPN

Anthropic не принимает российские карты и блокирует аккаунты из России волнами. В SpeShu.AI модели Claude и еще 300+ нейросетей доступны в одном окне с оплатой в рублях по СБП, а платить приходится только за реально выполненные запросы. Для простых задач вроде письма контрагенту или выжимки из приказа есть бесплатная модель SpeShu Mini.

Для бухгалтера и финансиста главное в ней — длинный контекст, разбор договоров и учетной политики и поиск ошибок в таблицах. Разбираем возможности, цены, ограничения и то, как работать с Claude из России.

Что это значит для бухгалтерии: не нужно резать документы на части и терять связь между разделами. Модель видит весь договор сразу и замечает, что условие об оплате в пункте 4 противоречит приложению 2.

Главное отличие линейки 5.5 — контекстное окно на 1 млн токенов у всех трех моделей и ответ до 128 тыс. токенов, пишет Emergent . На практике это несколько сотен страниц за один запрос: договор с приложениями, учетная политика и пачка писем Минфина помещаются целиком. При этом Opus 5.5 подешевел по сравнению с Opus 5 примерно на 20%, а Sonnet 5.5 Anthropic позиционирует как заметно более дешевого и быстрого рабочего помощника.

Claude — семейство языковых моделей Anthropic. Модели понимают русский язык, работают с PDF, Word, Excel и CSV, пишут и проверяют код, умеют рассуждать в несколько шагов. В линейке три модели разного веса, и выбирать их стоит под задачу и бюджет.

Что такое Claude и чем версия 5.5 отличается от прошлой

По справке Claude , в чат можно загрузить до 20 файлов за раз, а в проект — файлы до 30 МБ каждый. Тариф Pro стоит $20 в месяц или $17 при оплате за год и открывает Opus 5.5, Max дает максимальные лимиты. Для компаний есть Team и Enterprise: на корпоративных тарифах и в API данные клиентов, по условиям Anthropic , не используются для обучения моделей.

Pro — $20 в месяц, Max — $100 и $200, Team и Enterprise — по запросу

Возможности Claude

Длинные документы

Claude удобно использовать для работы с объемными документами: договорами на десятки страниц, учетной политикой, регламентами, сравнением двух редакций одного документа. Модель находит изменения, противоречия и пункты, которые влияют на учет. Compare these two versions of our accounting policy. List every change in a table: section, old wording, new wording, possible tax or reporting impact. Answer in Russian. На выходе — таблица изменений между редакциями с оценкой, на что они могут повлиять. Окончательный вывод о налоговых последствиях делает специалист. Read this contract and list in Russian: payment terms, VAT treatment, penalties, document flow requirements, clauses that affect accounting. Quote clause numbers. Результат — договор «глазами бухгалтера»: сроки оплаты, НДС, штрафы и документооборот со ссылками на пункты.

Таблицы и Claude в Excel

У Claude есть дополнение для Excel. По документации Anthropic, оно отвечает на вопросы по книге со ссылками на конкретные ячейки, меняет допущения с сохранением формул, ищет причины ошибок #REF! и #DIV/0!, работает со сводными таблицами, фильтрами и условным форматированием. Модель может собрать три формы отчетности из оборотно-сальдовой ведомости. In this workbook, find the source of every #REF! and #DIV/0! error, explain the cause and suggest a fix. Do not change any cells until I confirm. Результат — список ошибок с причинами и вариантами исправления, без самовольных изменений в книге. У дополнения есть ограничения. Оно доступно на тарифах Pro, Max, Team и Enterprise и работает в Excel 365 для Windows, Mac и веба. Excel 2016 и 2019 не поддерживаются, макросы, VBA и таблицы данных тоже. Главное ограничение для России: нужна действующая подписка Microsoft 365, а Microsoft прекратила ее продажу в 2022 году. Поэтому Claude в Excel доступен только тем, у кого рабочая подписка осталась.

Код для сверок и отчетов

Макросы VBA Claude в Excel не пишет, но с кодом на Python справляется хорошо. Для бухгалтерии это способ автоматизировать сверку выписки с учетом без программиста. Here is a bank statement (CSV) and a ledger export (CSV). Write a Python script that matches transactions by date, amount and counterparty, and outputs unmatched items to Excel. На выходе — скрипт, который сопоставляет операции и выгружает несовпадения в отдельный файл. Перед регулярным использованием его стоит проверить на данных за прошлый период, где результат уже известен.

Проекты: база знаний отдела

В Проекте Claude один раз загружаются учетная политика, внутренние регламенты, шаблоны писем и методички. Дальше каждый чат проекта опирается на эти материалы. Удобно для аутсорсинговых бухгалтерий: под каждого клиента — свой проект с его документами.

Агенты для финансов

Anthropic выпустила 10 шаблонов агентов для финансовых задач, сообщает Doolpa. Среди них — сверка главной книги, закрытие месяца, проверка отчетности и проверка контрагентов. Шаблоны рассчитаны на западные стандарты учета и международные источники данных, с РСБУ и 1С они не интегрированы. Для российской бухгалтерии это ориентир, как можно выстроить процесс, а не готовое решение.

Бенчмарки