Как искусственный интеллект считает финансовую таблицу: ChatGPT vs Claude, кто ошибается реже

Какую нейросеть выбрать: ChatGPT или Claude

Что показывают независимые тесты

Тест Что измеряет ChatGPT (GPT-6 Astra) Claude (Opus 5.5) SheetBench 50 финансовых и бухгалтерских задач в таблице, засчитывается совпадение итоговых ячеек 64,7% 62,5% Vals Finance Index Финансовый анализ 55,6% 65,6% Finance Agent v2.1 Задачи финансового аналитика 60,4% 67,9% Tax Agent Bench Налоговые задачи (США) 20,7% 45,6%

SheetBench проверяет механику таблиц: модель получает задачу в таблице, и результат засчитывается, только если итоговые ячейки совпали с эталоном. Разница в 2,2 пункта слишком мала для выводов, поэтому честнее считать модели равными. При этом ChatGPT решал задачу быстрее — в среднем за 294 секунды против 732 у Claude.

Тесты Vals AI оценивают рассуждения: финансовый анализ, работу аналитика и налоговые задачи. Здесь Claude заметно впереди, особенно в налогах. Авторы оговаривают, что это не строгий статистический тест, а все задачи составлены на английском и по правилам США.

Главный вывод для бухгалтера: даже лучшая модель в каждом тесте ошибается примерно в трети случаев. Российских бенчмарков по РСБУ и НДС пока нет, поэтому переносить эти цифры на свою работу один в один нельзя.

С творческими задачами проще: здесь ошибку нейросети видно сразу, и она ничего не стоит. Для поста о компании сделайте ИИ-видео из трендов по одной фотографии — это займет пару минут.