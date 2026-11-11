Сравнить ChatGPT и Claude в SpeShu.AI
Подписки на ChatGPT и Claude не оплатить российской картой, а держать обе ради сравнения — двойные расходы. В SpeShu.AI обе модели и еще 300+ нейросетей доступны в одном окне с оплатой в рублях по СБП, а платите вы только за реально выполненные запросы. Для простых формул и пояснений к ним подойдет бесплатная модель SpeShu Mini.
Коротко: как посчитать таблицу с ИИ за 5 шагов
Очистите и обезличьте данные.
Загрузите файл в модель.
Попросите считать формулами в ячейках, а не «в уме».
Проверьте контрольные суммы и выборочно пересчитайте несколько строк.
Сверьте ставки и нормы с Налоговым кодексом.
Что понадобится
Файл .xlsx или .csv без персональных данных сотрудников и контрагентов. Выгрузку из 1С удобнее сохранить в Excel.
Доступ к модели. ChatGPT и Claude из России напрямую недоступны, а российские карты для оплаты они не принимают. Надстройки для Excel работают только с Microsoft 365, а Microsoft прекратила продажи в России в 2022 году. У ChatGPT есть и надстройка для Google Таблиц.
20–40 минут на первый расчет с проверкой.
Какую нейросеть выбрать: ChatGPT или Claude
Что показывают независимые тесты
Тест
Что измеряет
ChatGPT (GPT-6 Astra)
Claude (Opus 5.5)
SheetBench
50 финансовых и бухгалтерских задач в таблице, засчитывается совпадение итоговых ячеек
64,7%
62,5%
Vals Finance Index
Финансовый анализ
55,6%
65,6%
Finance Agent v2.1
Задачи финансового аналитика
60,4%
67,9%
Tax Agent Bench
Налоговые задачи (США)
20,7%
45,6%
SheetBench проверяет механику таблиц: модель получает задачу в таблице, и результат засчитывается, только если итоговые ячейки совпали с эталоном. Разница в 2,2 пункта слишком мала для выводов, поэтому честнее считать модели равными. При этом ChatGPT решал задачу быстрее — в среднем за 294 секунды против 732 у Claude.
Тесты Vals AI оценивают рассуждения: финансовый анализ, работу аналитика и налоговые задачи. Здесь Claude заметно впереди, особенно в налогах. Авторы оговаривают, что это не строгий статистический тест, а все задачи составлены на английском и по правилам США.
Главный вывод для бухгалтера: даже лучшая модель в каждом тесте ошибается примерно в трети случаев. Российских бенчмарков по РСБУ и НДС пока нет, поэтому переносить эти цифры на свою работу один в один нельзя.
С творческими задачами проще: здесь ошибку нейросети видно сразу, и она ничего не стоит. Для поста о компании сделайте ИИ-видео из трендов по одной фотографии — это займет пару минут.
Какую модель брать под задачу
Задача
Модель
Формулы, сводные таблицы, механика расчета
На уровне, ChatGPT быстрее
Финансовый анализ, рентабельность, оборачиваемость
Claude
Налоговые вопросы
Claude, но проверять нужно обе
Работа в Google Таблицах
ChatGPT
Поиск ошибок в формулах Excel
Обе, с надстройкой для Excel
Работа прямо в таблицах
У обеих моделей есть надстройки, которые работают внутри таблицы и показывают, на какие ячейки опирается ответ.
ChatGPT for Excel с мая 2026 года доступен на всех тарифах, тогда же появилась версия для Google Таблиц. Надстройка строит и обновляет модели, ищет и исправляет ошибки, считает прямо в Excel, поэтому каждую формулу можно проверить. Перед изменением она спрашивает разрешения, а правку можно откатить. Сама OpenAI предупреждает, что сложные формулы и оформление иногда придется дорабатывать вручную.
Claude в Excel доступен на платных тарифах Pro, Max, Team и Enterprise и работает только в Excel 365. Он дает ссылки на ячейки, находит причины ошибок #REF! и #DIV/0! и строит модели на основе ОСВ. Макросы, VBA и таблицы данных не поддерживаются. Anthropic отдельно предупреждает: не использовать результат без проверки человеком для документов, важных для аудита.
ChatGPT и Claude — в одном окне и без иностранной карты
Сравните ответы обеих моделей в SpeShu.AI с оплатой по СБП
Пошаговая инструкция: как посчитать финансовую таблицу с ИИ
Шаг 1. Очистите данные
Большинство ошибок ИИ в таблицах начинается с грязных данных. Перед загрузкой переведите числа, записанные текстом, в числовой формат, разъедините объединенные ячейки, покажите скрытые строки и приведите разделители к одному виду.
Если не уверены, что все нашли, попросите модель сначала проверить файл, ничего не меняя.
Before calculating, inspect the attached workbook and list data issues: numbers stored as text, merged cells, hidden rows, duplicates, inconsistent decimal separators. Do not change anything yet. Answer in Russian.
Что должно получиться: список проблем в данных, которые нужно исправить до расчета.
Шаг 2. Обезличьте и загрузите файл
Замените ФИО, ИНН и банковские реквизиты на условные обозначения. Требования ч. 5 ст. 18 закона № 152-ФЗ к сбору персональных данных с использованием иностранных баз — тема, которую стоит заранее обсудить с юристом.
Шаг 3. Попросите считать формулами
Главное правило: модель должна ставить формулы в ячейки, а не печатать готовые числа. Тогда каждый итог можно проверить, а ошибка видна сразу.
Build a profit and loss statement from this trial balance (Russian chart of accounts). Use Excel formulas in every cell, not typed values, and show the formula next to each total.
Что должно получиться: отчет, где каждая итоговая строка — формула со ссылками на исходные данные.
Шаг 4. Проверьте контрольные суммы
Добавьте контрольную строку: сумма всех позиций должна совпадать с итогом. Затем выборочно пересчитайте 3–5 строк вручную или попросите модель сделать это по шагам.
Add a control check: total of all lines must equal the summary row. Highlight any difference in red and explain its cause.
Что должно получиться: таблица с подсвеченными расхождениями и объяснением каждого.
Шаг 5. Сверьте нормы и ставки
Все, что касается налогов, проверяйте по Налоговому кодексу. Модели обучены в основном на западной практике и могут использовать устаревшие ставки.
Как проверить модели на своем файле
Независимые тесты не учитывают российскую специфику, поэтому полезно проверить обе модели на своем файле. Удобная схема: обезличенная ОСВ за квартал и выписка банка примерно на 300 строк, в которые заранее заложены пять «ловушек»:
число, записанное текстом;
объединенные ячейки;
скрытая строка;
дубль платежа;
строки с разными ставками НДС.
Обеим моделям дайте одинаковые задачи: собрать отчет о финансовых результатах, посчитать НДС, сверить выписку с учетом, посчитать рентабельность и найти ошибки. Сравнивайте точность итоговых ячеек, число найденных ловушек, время, количество уточнений и выдуманные нормы. Зафиксируйте дату и версии моделей: результаты меняются с каждым обновлением.
Как собрать отчет о финансовых результатах из ОСВ
Выгрузите ОСВ из учетной системы в Excel.
Очистите данные по шагу 1.
Попросите модель собрать отчет формулами со ссылками на счета.
Сверьте выручку, себестоимость и прибыль с данными учетной системы.
Модель хорошо справляется с группировкой счетов, но может ошибиться в отнесении отдельных субсчетов. Проверяйте строки, где суммы отличаются от прошлого периода больше обычного.
Как сверить выписку банка с учетом
Reconcile the bank statement (sheet 1) with the ledger (sheet 2) by date, amount and counterparty. Output matched, unmatched and possible duplicates in separate tables.
На выходе — три таблицы: совпавшие операции, несовпавшие и возможные дубли. Для регулярной сверки можно попросить модель написать скрипт на Python, который делает то же самое автоматически. Проверить его стоит на данных прошлого периода, где результат уже известен.
Как посчитать НДС к уплате и не ошибиться со ставкой
С 1 января 2026 года основная ставка НДС выросла до 22%. Модели, обученные на старых данных, могут по привычке подставлять 20%. Поэтому просите указывать ставку и норму для каждой строки.
Calculate VAT payable from this sales and purchase data. Show the rate you used for each line and state which Russian Tax Code article it is based on, marking anything I should verify.
Результат — расчет со ставкой и ссылкой на статью НК для каждой строки и пометками, что нужно проверить. Ставки 22%, 10% и 0% сверяйте с первоисточником, а не с ответом модели.
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Как не потерять историю расчетов
За квартал в чатах с нейросетью накапливаются формулы, промпты и разборы сложных случаев. В 2026 году аккаунты российских пользователей Claude блокировали волнами, причем вход через VPN был одной из причин, и вместе с аккаунтом пропадала вся история.
Сохраните ее заранее: на официальных сайтах ChatGPT и Claude в настройках есть экспорт данных, архив приходит ссылкой на почту. Полученный файл можно импортировать в SpeShu.AI, и вся переписка сохранится на серверах сервиса.
Перенести чаты из ChatGPT и Claude
В том же сервисе работают собственные модели SpeShu ChatGPT, SpeShu Claude и SpeShu Gemini. Для них не нужен личный аккаунт у зарубежного разработчика, они принимают документы и длинный контекст и оплачиваются в рублях.
Промпты для расчета финансовых таблиц
Формула: роль + данные + задача + «считай формулами» + формат проверки. Еще один шаблон для выборочной проверки:
Recalculate rows 10–15 manually step by step and compare with the formula results. Report any mismatch.
Результат — пошаговый ручной пересчет нескольких строк и список расхождений с формулами.
Частые ошибки и как их исправить
Проблема
Почему возникает
Как правильно
Ошибка в арифметике
Модель считает текстом, а не формулой
Просить формулы в ячейках
Числа не суммируются
Числа записаны как текст
Перевести в числовой формат до расчета
Расхождение в копейках
Округление при переносе итогов
Округлять только в итоговой строке, добавить контрольную сумму
Неверная ставка налога
Модель обучена на старых или зарубежных данных
Сверять ставку с НК, указывать ее в запросе
Выдуманная норма закона
Модель достраивает правдоподобный ответ
Просить номер статьи и проверять по первоисточнику
Скрытая инструкция в чужом файле
Шаблон контрагента может содержать команды для ИИ
Загружать только проверенные файлы
Персональные данные в чате
Данные уходят на зарубежные серверы
Обезличивать до загрузки
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Можно ли считать таблицы бесплатно
У ChatGPT и Claude есть бесплатные тарифы с лимитами. Надстройка ChatGPT для Excel и Google Таблиц доступна на всех тарифах, включая бесплатный. Claude в Excel работает только на платных. Но из России напрямую ни тот, ни другой сервис не открывается, а платные тарифы не оплатить российской картой.
Для простых задач — объяснить формулу, подсказать функцию, написать текст пояснения к отчету — подойдет бесплатная модель, которая работает из России. Сравните бесплатные варианты в нашем разборе Gemini AI или SpeShu Free: какая бесплатная нейросеть удобнее для повседневных вопросов.
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Частые вопросы
Можно ли доверять расчетам нейросети?
Как черновику — да, как итоговому документу — нет. Даже лучшие модели ошибаются примерно в трети задач, поэтому каждый расчет нужно проверять контрольными суммами и выборочным пересчетом.
Какая нейросеть лучше считает таблицы?
В механике таблиц ChatGPT и Claude почти равны, ChatGPT быстрее. В финансовом анализе и налоговых задачах точнее Claude по независимым тестам.
Можно ли загрузить ОСВ из 1С?
Да, если выгрузить ее в Excel или CSV. Прямой интеграции с 1С у ChatGPT и Claude нет.
Работает ли ИИ с Google Таблицами?
Да, у ChatGPT есть надстройка для Google Таблиц с мая 2026 года. Claude работает с таблицами через Excel 365 или загрузку файла в чат.
Безопасно ли загружать финансовые данные?
На корпоративных тарифах обеих компаний данные по умолчанию не используются для обучения, на личных обучение можно отключить в настройках. Персональные данные в любом случае стоит обезличивать.
Знает ли ИИ российские налоги?
Частично. Модели обучены в основном на западной практике и могут путать ставки, план счетов и правила НДС. Ставки и нормы всегда сверяйте с Налоговым кодексом.
Нужен ли Excel 365?
Для надстроек — да. Без него можно загрузить файл прямо в чат и попросить посчитать или написать формулы для вставки.
Итог
Для формул и механики таблиц подойдет любая из двух моделей, для финансового анализа и налоговых вопросов — скорее Claude, но проверка нужна всегда: контрольные суммы, выборочный пересчет и сверка с НК.
Если бухгалтерии нужны обе модели без личных зарубежных подписок, подключите корпоративный аккаунт в SpeShu.AI: руководитель назначает лимиты на каждого сотрудника и видит расходы, а вся работа хранится в одном месте. Подписка за 1690 ₽ дает больше 20 000 запросов к моделям SpeShu, новым пользователям — скидка −50%, а по промокоду KLERK15 — еще +15% к пополнению баланса. Подключить доступ для всей бухгалтерии можно за пару минут, без иностранной карты и личных подписок сотрудников.
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Дата проверки: 8 ноября 2026 года.
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