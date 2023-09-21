Как ИП уменьшить налог на фиксированные взносы в 2023 году

Бизнес на УСН и ПСН может уменьшать налог на уже уплаченные фиксированные страховые взносы. Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые заработали недавно, упростили этот процесс. Теперь налог можно уменьшить еще до фактической уплаты взносов. Рассказываем, как.

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Что изменилось

31 июля 2023 года власти приняли закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ, который поменял правила уменьшения налогов по ПСН и УСН «Доходы» на фиксированные взносы. Новые правила работают задним числом, с 1 января 2023 года.

Еще больше про изменения по налогам этой осени мы рассказали в статье: Какие из новых изменений в НК РФ начнут действовать уже в этом году

Что это значит

Теперь уменьшить налог можно взносами текущего года, несмотря на то что срок их уплаты органичен 31 декабря. Соответственно, их можно переносить на январь следующего года, если этот день выпал на выходной (ст. 6.1, ст. 432 НК РФ).

Фиксированные взносы платит не каждый бизнес. Читайте подробности в статье Как выбрать режим налогообложения

Какие документы смотреть

Новый закон с поправками уже объяснили Минфин и ФНС. Вот список официальных разъяснений:

Информация ФНС России «Уменьшить налог по УСН и ПСН на страховые взносы за себя стало проще»;

Письмо ФНС России от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@.

Подробнее об изменениях

Как было раньше Раньше предприниматели перечисляли деньги в бюджет, уменьшали аванс, а все расчеты приводили в годовой декларации. Потом налоговики изменили порядок уменьшения налога на взносы на УСН «Доходы». Взносы списывали с ЕНС только в срок уплаты, поэтому авансы по упрощенке уменьшать не получалось. Проблему можно было решить заявлением о зачете, но эти дополнительные обращения в налоговую с учетом новой системы и сроков рассмотрения, по сути, не упрощали положение налогоплательщиков.

Теперь бизнесу нужно только фактически уплатить взносы до 31 декабря, а уменьшить налог можно и в течение года. То есть в данном случае можно уменьшать налог как поквартально, так и по итогам года, на годовую налоговую нагрузку в целом это не влияет. Но отметим, что чаще всё же выбирают поквартальное уменьшение авансов, чтобы не изымать деньги из оборота, а равномерно распределить обязательные платежи.

ФНС России обращает внимание, что никакого заявления о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате страховых взносов подавать не нужно (Письмо ФНС России от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@).

Также в письме ФНС упомянуты и страховые взносы с дохода свыше 300 000 руб. Поскольку срок их уплаты стоит дальше, чем срок уплаты фиксированных платежей, то суммы этих вносов могут уменьшить налог как 2023-го, так и 2024 года. Ведь законом определен именно предельный срок уплаты, а значит, уплачены они могут быть и раньше. Но, естественно, НК не допускает повторного учета фиксированных платежей, уменьшающих сумму налога (ст. 432 НК РФ).

Если вы в 2023 году подали заявление о зачете для уменьшения авансовых платежей на сумму уплаченных страховых взносов, то предпринимать дополнительные действия не нужно, в том числе и пересчитывать платежи.

Главное ­– вести грамотный учет налогов и взносов. И не использовать рискованные налоговые схемы, как герои этой статьи.

Как быть ИП с работниками

В остальном порядок уменьшения УСН или авансовых платежей на сумму взносов остался прежним. А именно: ИП с работниками вправе уменьшить налог или авансы не более чем на 50 %. На ИП без работников это ограничение не распространяется, то есть они вправе уменьшать налог до нуля.

Авансовые платежи, исчисленные за отчетные периоды 2023–2025 гг., можно уменьшать также на страховые взносы за себя, уплаченные после 31.12.2022 за периоды, предшествующие 2023 году (ст. 346.21 НК РФ).

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