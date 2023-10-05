Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев

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Что важно знать
По общему правилу, сам налог в отчете нужно округлять, указывать в целых рублях, без копеек. А вот для доходов и вычетов пишем рубли с копейками, не округляем.
Как заполнить титульный лист
В поле «Код отчетного периода» проставьте «33».
Остальное заполнение стандартное.
Как заполнить Раздел 1
Раздел 1 нужно заполнять в отношении каждого КБК: сколько будет КБК, столько и нужно блоков этого раздела.
По подоходному налогу КБК:
182 1 01 02010 01 1000 110
Это общий код для налоговых агентов, кроме дивидендов
182 1 01 02080 01 1000 110
Код для доходов, облагаемых по 15 %, кроме дивидендов
182 1 01 02130 01 1000 110
Код для дивидендов, облагаемых по 13 %
182 1 01 02140 01 1000 110
Код для дивидендов, облагаемых по 15 %
В разделе 1 нужно показать НДФЛ, подлежащий уплате в бюджет. А также тот, который вернули физлицам в третьем квартале 2023 года.
Поле (номера строк)
Что отразить в этом поле
020
Покажите общую сумму налога к уплате в третьем квартале этого года, а именно:
021
08.07
022
28.08
023
28.09
024
------
030
Налог, который вернули физлицам в третьем квартале этого года, а именно:
031
Укажите дату
032
Укажите его сумму
Пример
Поле 032 не может быть больше суммы строк с 021 по 024. Проверка на контрольные отношения, как правило, заложена в программе, в которой вы заполняете этот расчет.
Как заполнить Раздел 2
Раздел 2нужно заполнитьпо каждому КБК и каждой ставке налога.
Данные в этом разделе следует показывать нарастающим итогом, то есть с 01.01.2023 по 30.09.2023, а не только данные за третий квартал.
Начиная с октября 2023 года в силу вступает целый ряд изменений в законах по НДФЛ и страховым взносам. Подключайтесь к экспертному стриму «Что делать Консалт» 12 октября, чтобы разобраться, как работать по новым правилам.
Что еще важно учесть
Не забывайте про декабрьскую зарплату. Речь не о всей, а только о второй половине, которую платили в январе 2023 года. Она будет отражена в Разделе 2.
Зарплату, начисленную в сентябре, а выплаченную в октябре, в этом 6-НДФЛ не показываем.
Зарплату сентября, а речь идет как о первой, так и второй половине, выплаченной в интервале с 23.09 по 30.09, нужно отразить в этом периоде.
Поле (номера строк)
Что отразить в этом поле
110
Доходы за 9 месяцев, выплаченные физлицам, их укажите общей суммой, не уменьшая на налог и вычеты
112
Все доходы по трудовым договорам, включая зарплата + премия, а также больничные и отпускные
130
Все вычеты, предоставленные физлицу
140
Исчисленный за 9 месяцев налог
160
Налог, удержанный за 9 месяцев. И не пугайтесь, если он не равен строке 140. Так бывает, если был доход не денежный, а в натуральном виде
170
Налог, который не сможете удержать до конца этого года
180
Налог, излишне удержанный, который не сможете вернуть физлицу до конца этого года
190
Налог, возвращенный физлицу
Важно: Раздел «Справки о доходах» в отчете за этот период не нужно заполнять.
В статье мы перечислили все основные моменты, которые необходимо учесть при заполнении расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года.
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