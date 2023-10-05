Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев

Не позднее 25 октября 2023 года сдайте расчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев. Рассказываем, как правильно заполнить форму.

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Что важно знать

По общему правилу, сам налог в отчете нужно округлять, указывать в целых рублях, без копеек. А вот для доходов и вычетов пишем рубли с копейками, не округляем.

Как заполнить титульный лист

В поле «Код отчетного периода» проставьте «33».

Остальное заполнение стандартное.

Как заполнить Раздел 1

Раздел 1 нужно заполнять в отношении каждого КБК: сколько будет КБК, столько и нужно блоков этого раздела.

По подоходному налогу КБК:

182 1 01 02010 01 1000 110 Это общий код для налоговых агентов, кроме дивидендов 182 1 01 02080 01 1000 110 Код для доходов, облагаемых по 15 %, кроме дивидендов 182 1 01 02130 01 1000 110 Код для дивидендов, облагаемых по 13 % 182 1 01 02140 01 1000 110 Код для дивидендов, облагаемых по 15 %

В разделе 1 нужно показать НДФЛ, подлежащий уплате в бюджет. А также тот, который вернули физлицам в третьем квартале 2023 года.

Поле (номера строк) Что отразить в этом поле 020 Покажите общую сумму налога к уплате в третьем квартале этого года, а именно: 021 08.07 022 28.08 023 28.09 024 ------ 030 Налог, который вернули физлицам в третьем квартале этого года, а именно: 031 Укажите дату 032 Укажите его сумму

Пример Поле 032 не может быть больше суммы строк с 021 по 024. Проверка на контрольные отношения, как правило, заложена в программе, в которой вы заполняете этот расчет.

Как заполнить Раздел 2

Раздел 2нужно заполнитьпо каждому КБК и каждой ставке налога.

Данные в этом разделе следует показывать нарастающим итогом, то есть с 01.01.2023 по 30.09.2023, а не только данные за третий квартал.

Начиная с октября 2023 года в силу вступает целый ряд изменений в законах по НДФЛ и страховым взносам. Подключайтесь к экспертному стриму «Что делать Консалт» 12 октября, чтобы разобраться, как работать по новым правилам. Хочу подключиться к стриму

Что еще важно учесть

Не забывайте про декабрьскую зарплату. Речь не о всей, а только о второй половине, которую платили в январе 2023 года. Она будет отражена в Разделе 2.

Зарплату, начисленную в сентябре, а выплаченную в октябре, в этом 6-НДФЛ не показываем.

Зарплату сентября, а речь идет как о первой, так и второй половине, выплаченной в интервале с 23.09 по 30.09, нужно отразить в этом периоде.

Поле (номера строк) Что отразить в этом поле 110 Доходы за 9 месяцев, выплаченные физлицам, их укажите общей суммой, не уменьшая на налог и вычеты 112 Все доходы по трудовым договорам, включая зарплата + премия, а также больничные и отпускные 130 Все вычеты, предоставленные физлицу 140 Исчисленный за 9 месяцев налог 160 Налог, удержанный за 9 месяцев. И не пугайтесь, если он не равен строке 140. Так бывает, если был доход не денежный, а в натуральном виде 170 Налог, который не сможете удержать до конца этого года 180 Налог, излишне удержанный, который не сможете вернуть физлицу до конца этого года 190 Налог, возвращенный физлицу

Важно: Раздел «Справки о доходах» в отчете за этот период не нужно заполнять.

В статье мы перечислили все основные моменты, которые необходимо учесть при заполнении расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года.

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