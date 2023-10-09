Как сдать РСВ за 9 месяцев по новой и старой формам

Не позднее 25 октября бухгалтеру надо сдать РСВ за 9 месяцев. Для этого отчета появилась новая форма, но применять ее нужно не всем. Разбираемся, как верно заполнить отчет.

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Кому нужно подавать РСВ за 9 месяцев по новой форме

По новым правилам нужно подавать РСВ по иностранным работникам, которые в нашей стране подлежат обязательному соцстрахованию в соответствии с международными соглашениями. Специалисты ФНС России выпустили для этого рекомендованный вариант формы. Использовать ее можно со 2 октября этого года (ст. 431 НК РФ, Письмо от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@).

Если по иностранным работникам вы взносы не платите, то РСВ за 9 месяцев этого года нужно подавать по старой форме (утв. Приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@).

Еще об отчетности за 9 месяцев читайте здесь: ЕФС-1 с разделом 2 за 9 месяцев 2023 года: важное для бухгалтера

Что поменяли в новой РСВ

Изменения такие:

в разделе 1 данные о взносах на ОМС, ОПС и ОСС теперь нужно указывать отдельно для каждого вида страхования;

расчет этих взносов теперь следует отражать в новом разделе 4;

в раздел 1 добавили новое приложение 5, где потребуется указывать информация о «физиках», по которым начисляют взносы.

Как заполнить РСВ за 9 месяцев

Когда заполняете форму за 9 месяцев, нужно внести информацию в:

титульный лист;

раздел 1, подраздел 1 и раздел 3.

Остальные листы расчета нужно заполнять только для отдельных плательщиков.

Как заполнить в 1С РСВ и другие отчеты, пишут авторы Телеграм-канала “Лайфхаки в 1С”: подпишитесь, чтобы каждый день получать полезные инструкции.

Что указывать в разделах

Титульный лист. Пишите среднесписочную численность работников за 9 месяцев этого года.

Раздел 3. Указывайте информацию обо всех работниках, которые у вас числятся на протяжении третьего квартала.

Подраздел 1. Укажите выплаты и взносы по всей организации за каждый из последних трех месяцев, а также нарастающим итогом с начала года.

Дополнительно приведите выплаты сверх предельной базы и взносы с них.

Список всех отчетов октября для бухгалтера мы собрали в удобной таблице: сохраните себе.

К застрахованным лицам относят всех работников, в том числе по ГПХ. Выплаты по этим договорам отображают в разделе 3 и соответственно в графах 150 и 160. Остальные поля заполняют согласно пункту 13.20 Порядка. Пособие по больничным за первые три дня покажите и в сумме выплат и иных вознаграждений, и в составе необлагаемых выплат.

Если вы относитесь к МСП, у вас тарифы взносов понижены, то нужно будет заполнить два подраздела 1 и два подраздела 3.2.1 для каждого работника:

выплаты по такому тарифу укажите в подразделе 1 с кодом тарифа 20;

категорию застрахованного лица пишите в подразделе 3.2.1. Это МС для российских граждан и ВЖМС или ВПМС для иностранцев.

Выплаты по обычному тарифу заполняем стандартным образом.

Внимание Если у вас более 10 работников, РСВ придется сдавать в электронном виде. Если их меньше – можно и на бумаге (ст. 431 НК РФ).

Образец РСВ за III квартал

Когда заполняете форму, пустые клетки не оставляйте – ставьте прочерки. Используйте только заглавные буквы.

Ниже показан пример.

Скачать весь образец можно в статье по ссылке.

Внимание Если в этом году работникам ничего не начисляли, подавать РСВ всё равно придется, просто она будет нулевая.

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