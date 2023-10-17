Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция

По распространенному мнению, доказать выполнение работ можно только актом, подписанным обеими сторонами договора. Однако существует практика, когда для акта достаточно подписи одной из сторон. А также о том, что акт не единственное доказательство факта выполнения работ, если вдруг возник спор с заказчиком.

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Шаг 1. Уведомите заказчика о завершении работ

Как это сделать, зависит от условий договора.

Если способ коммуникаций стороны определили в договоре

Когда работы будут выполнены, письменно уведомите об этом заказчика. К уведомлению приложите заполненный и подписанный подрядчиком акт сдачи-приемки с требованием принять выполненные работы. Сообщение следует направить по адресу и способом, которые были прописаны в договоре. Обратите внимание на содержание такого условия. Так, если в договоре указали, что документы следует направить по электронной почте, а затем их нужно заменить на оригиналы, то несоблюдение такого условия может иметь негативные последствия для подрядчика.

Пример

Стороны заключили договор подряда, заказчик перевел аванс. После завершения работ подрядчик направил акт по электронной почте, но заказчик его подписывать не стал. В договоре стороны предусмотрели, что приложения, дополнительные соглашения, спецификации, изменения к спецификации, иные документы по договору, переданные с помощью электронно-технических средств, являются обязательными для обеих сторон, с последующей заменой копий указанных документов на оригиналы в течение 20 календарных дней.

Однако оригиналы документов подрядчик заказчику не передал.

По мнению заказчика, подрядчик работы не выполнил, и он обратился в суд с заявлением о взыскании неотработанного аванса. В итоге суд решил дело в пользу заказчика: факта выполнения работ подрядчик не доказал, как и не доказал отправку оригиналов документов в соответствии с договором (Постановление АС ЗСО от 25.01.2022 № Ф04-8142/2021 по делу № А46-1755/2021).

Если способ коммуникаций сторон в договоре не определили

Если в договоре способ направления сообщений стороны не указали, то уведомление следует направлять по юридическому адресу заказчика. Сообщение, доставленное на этот адрес, считается полученным, даже если контрагент там не находится. Рекомендуем направить сообщение ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Сохраните доказательства отправки сообщения и получения его адресатом. Например, отчет об отслеживании отправления, сформированный на сайте Почты России, уведомление о вручении. Это поможет доказать факт направления, даже если заказчик будет заявлять, что сообщение от вас не получал.

Больше про правильно оформленный договор читайте в статье Как составить договор, чтобы заказчик не обманул с оплатой

Если в договоре не определили срок, когда нужно принять работы

Если стороны не определили в договоре срок для принятия работы, то акт заказчик должен подписать в течение семи дней с момента, как он его получит от подрядчика (п. 2 ст. 314 ГК РФ, Определение ВС РФ от 25.09.2017 № 306-ЭС17-12853 по делу № А55-5794/2016).

Шаг 2. Потребуйте оплату выполненных работ

После того как истек срок для подписания акта и заказчик необоснованно отказывается его подписывать, подрядчик подписывает его в одностороннем порядке. После этого направьте второй экземпляр акта заказчику, приложив к нему счет на оплату и претензию с требованием об оплате выполненных работ.

По закону такое правило прямо предусмотрено для договора строительного подряда. При этом данную норму можно применить и к другим видам подряда, где также требуется оформление факта сдачи результата работ по аналогии (п. 1 ст. 6, п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Что посмотреть из судебной практики: · Постановление АС ВВО от 08.08.2023 № Ф01-4013/2023 по делу № А43-25811/2022 · Постановление АС ДО от 23.08.2023 № Ф03-3560/2023 по делу № А04-5213/2022 · Постановление АС МО от 28.06.2023 № Ф05-14125/2023 по делу № А40-231007/2022.

Шаг 3. Соберите доказательства выполнения работ

Чтобы отстоять свою позицию в случае судебного разбирательства, рекомендуем подготовить и иные доказательства выполнения работ. Доказательную базу формирует подрядчик в зависимости от ситуации и характера выполненных работ. Такими доказательствами могут быть:

экспертное заключение;

отчет об оценке;

заключение специалиста, подтверждающее факт и объем выполненных работ, а также их рыночную стоимость;

переписка с заказчиком;

заявки о приемке работ;

результаты административных проверок на основании обращений подрядчика — и др.

Эти документы помогут подрядчику подкрепить свою позицию, когда он будет составлять акт. Когда акт подписали, но заказчик заявил, что подпись на документе сфальсифицирована, эти документы также не будут лишними.

Пример

Стороны заключили договор подряда на ремонт судна. Подрядчик выполнил работы и направил заказчику акт. Заказчик акт подписал без возражений, однако работы так и не оплатил. Подрядчик направил ему претензию, но тот ответил, что акт он не подписывал, подпись на документе сфальсифицирована. Помимо акта у подрядчика были другие доказательства: заявки к приемке выполненных работ, промежуточные акты, подписанные старшим механиком судна, и другие документы.

В итоге суд отказал подрядчику в проведении почерковедческой экспертизы относительно фальсификации подписи на акте. Подрядчик представленными документами факт выполнения работ доказал. Суд отметил, что акт не является единственным средством доказывания выполнения работ подрядчиком, да и закон такого ограничения не содержит (Постановление АС ДО от 27.08.2021 № Ф03-4369/2021 по делу № А51-18981/2020)

Обратите внимание, не все документы можно использовать как доказательства выполненных работ. Например, суд может не принять в качестве таких доказательств:

Шаг 4. Обратитесь в суд

Если заказчик так и не подписал акт и не оплатил задолженность, то необходимо готовиться к судебному разбирательству. Для начала нужно соблюсти досудебный порядок урегулирования спора и направить заказчику претензию.

Об особых нюансах судебного производства расскажет статья Судебный приказ: что это, когда понадобится и как получить

После того как вы получили ответ на претензию или истек установленный законом или договором срок ответа на нее, можно обратиться в суд. По общему правилу, если спор рассматривает арбитражный суд (для денежных требований, возникающих из договоров и других сделок, а также вследствие неосновательного обогащения), это 30 календарных дней со дня направления претензии. При этом договором может быть установлен и иной срок, как меньший, так и больший (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18).

Если представить в суде все необходимые доказательства, то суд может взыскать с заказчика задолженность за выполненные работы.

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