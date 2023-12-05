Заберите стикерпак ко Дню юриста и выиграйте ценные призы

3 декабря — День юриста. Но мы в Что делать Консалт решили, что одного дня мало, поэтому будем отмечать и дарить подарки почти две недели. Спойлер: ценных подарков на этот раз целых семь. Рассказываем, что придумали.

Тест «Ты ж юрист!»

В преддверии праздника мы с командой спросили у юристов, а есть ли какие-то рабочие фразы от клиентов, которые откровенно бесят.

Оказалось, клиенты бывают разными: кто-то просит сделать «еще вчера», а кто-то проявить гибкость. Мы собрали пять фраз, которые раздражают юристов больше всего, и сделали тест. Выбирайте один из трех ответов и узнайте, вы дипломат или смельчак. А взамен забирайте стикерпак с забавными фразами, которые можно отправлять клиентам или коллегам вместо тысячи слов.

В какие сроки пройти тест

Запустили тест «Ты ж юрист!» 1 декабря, а закрываем доступ 12 декабря в 00:00.При ответе на все вопросы вы сразу получаете результат теста: описание, кто вы — смельчак, дипломат или что-то среднее. Затем бот преложит вам выбрать один из двух стикерпаков «Отважный орел» или «Смелая орлица». Чтобы сохранить стикерпак у себя, нажмите одну из кнопок с названием.

Розыгрыш ценных призов

У всех, кто пройдет тест «Ты ж юрист!», будет возможность поучаствовать в розыгрыше семи ценных призов:

умные часы Xiaomi Redmi Watch 3 Active (3 шт.); наушники JBL Tune 560 BT (4 шт.).

Но есть еще одно простое условие. Нужно подписаться на наш телеграм-канал.

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Где и когда разыграем подарки

Розыгрыш пройдет 14 декабря в 11:00 на нашем ютуб-канале. Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел. Заранее подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

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