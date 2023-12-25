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Проверки

План проверок на 2024 год: как найти свою организацию по ИНН

Как с помощью плана узнать, придут ли к вам или вашим контрагентам проверяющие? Сможете самостоятельно посмотреть, попал ли ваш бизнес в проверочный план какого-либо контролирующего ведомства, например, трудовой инспекции, МЧС или Роспотребнадзора.
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План проверок на 2024 год: как найти свою организацию по ИНН
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Какие проверки попадают в план

Не стоит путать планы прокурорских проверок с планом проверок организаций, который публикуют на сайте Генпрокуратуры России. В него входят проверки, которые регулирует закон о защите прав юрлиц и ИП при проверках. Их проводят профильные ведомства. Органы прокуратуры лишь проверяют и согласовывают планы этих проверок, оценивая законность включения в них тех или иных организаций и ИП. Генпрокуратура России формирует сводный план и размещает его на указанном сайте (ч. 6.1 ст. 9ч. 6.4 ст. 9ч. 7 ст. 9 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Прокурорская проверка — один из видов надзора со стороны властей. Прокуратура следит, чтобы юрлица и предприниматели исполняли российские законы, соблюдали права и свободы человека. Причем контролируют не только сами компании, но и их руководителей (ст. 21, ч. 1 ст. 26 закона от 17.01.1992 № 2202-1)

Планы проведения прокурорских проверок существуют, но органы прокуратуры их не публикуют. Это не предусмотрено законодательством и не подразумевается принципами гласности и информационности в деятельности прокуратуры. Ознакомиться с ними не получится (ч. 2 ст. 4 закона от 17.01.1992 № 2202-1, п. 2.4, 2.6, 4.8 приказа Генпрокуратуры от 17.05.2018 № 296). 

На 2024 год власти продлили  мораторий на плановые проверки бизнеса. Узнать об этом больше можно здесь.

Как найти план проверок на сайте Генпрокуратуры

На сайте Генпрокуратуры России воспользуйтесь сервисом Поиск контрольных (надзорных) мероприятий. В нем доступен поиск по мероприятиям, которые проводят по закону о госконтроле. Поиск происходит по ИНН контролируемого лица. У вас есть возможность конкретизировать период проверки и наименование контрольно-надзорного органа.

Чтобы узнать, попал ли ваш бизнес в проверочный план какого-либо контролирующего ведомства, например трудовой инспекции, МЧС или Роспотребнадзора, введите в форму информацию:

  • ИНН;

  • наименование организации;

  • месяц проверки;

  • наименование органа госконтроля.

В 2023 году отменили плановые проверки организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса (постановление от 01.10.2022 № 1743).

Проверьте себя: Можем ли мы использовать электронную подпись для подписания документации, если с нашим контрагентом не имеется договоренности об электронном обмене информацией?

Важный бонус

В Налоговый кодекс с 2024 года добавляют масштабные поправки: они касаются, в частности, НДФЛ, налога на имущество и т.д. Все по полочкам разберем с экспертом в эфире 21 декабря.

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